Předplatné

Liga mistrů ONLINE: Bayern hostí loňské překvapení z Norska, Kovář na úvod remizoval

Matěj Kovář v brance PSV
Matěj Kovář v brance PSVZdroj: Profimedia.cz
Radost fotbalistů Bayernu Mnichov
2
Fotogalerie
iSport.cz
Liga mistrů
Vstoupit do diskuse (1)

Třetím hracím dnem pokračuje úvodní kolo ligové fáze Ligy mistrů. Ve večerních zápasech od 21 hodin se představí fotbalisté Bayernu Mnichov proti Bodö/Glimt, Manchester United při svém návratu do milionářské soutěže vyzve nováčka z Ázerbajdžánu Sabah Baku. Slavia hostí francouzské Lens. PSV Eindhoven s Matějem Kovářem v brance remizovali se Šachtarem Doněck 1:1. Stejným výsledkem skončilo i utkání Fenerbahce Istanbul s AS Řím. Všechna utkání sledujte ONLINE na webu iSport.

Liga mistrů 2026/2027

LIVE
11Detail
LIVE
11Detail
LIVE 1. poločas
00Tipsport1,041535Detail
LIVE 1. poločas
00Tipsport1,041340Detail
LIVE 1. poločas
00Tipsport2,93,72,25Detail
LIVE 1. poločas
00Tipsport1,654,24,8Detail

Eindhoven v minulé sezoně z ligové fáze nepostoupil a ani tentokrát nezačal dobře. V nastavení prvního poločasu zůstal po tvrdém střetu na trávníku ležet americký obránce Dest, domácí doufali v přerušení hry, ale venezuelský útočník Mendoza s míčem pokračoval a z úhlu překonal českého gólmana. Byla to první střela, která mířila mezi tyče nizozemského mistra.

Když se oba soupeři utkali naposledy v listopadu 2024, prohrával Eindhoven doma ještě tři minuty před koncem 0:2, ale přesto dokázal zvítězit. I tentokrát hned po změně stran smazal ztrátu Dest. V Lize mistrů se trefil podruhé po šesti letech od své premiérové branky ještě v dresu Barcelony. Ale dovršit obrat se domácím nepodařilo.

Fenerbahce si po 18 letech vybojovalo místo mezi fotbalovou elitou a třetí soupeř Slavie v ligové fázi nasadil několik zvučných posil v čele s nizozemským obráncem Akém z Manchesteru City a kosovským útočníkem Muriqim z Mallorky, v minulé sezoně druhým nejlepším střelcem La Ligy. Také Belgičan Lukaku si v závěru zahrál proti svému bývalému klubu.

Hosté z Říma byli v prvním dějství lepší a jejich převahu korunoval kapitán Cristante střelou z hranice šestnáctky. Tři minuty po přestávce se ale Angličan Brown vydal z levého kraje obrany na hrot a vyrovnal. Dvacet minut před koncem se hosté chystali na penaltu, ale rozhodčí ji po kontrole u videa odvolal. Vyhrát mohli i domácí, Aké však hlavičkoval jen do břevna.

#TýmZVRPSkóreB
1PSG11006:13
2Barcelona11005:13
3Sporting11003:13
4Stuttgart11003:13
5Manchester City11002:03
6Aston Villa11003:23
7Real Betis11003:23
8Dortmund11003:23
9Liverpool11002:13
10Real11002:13
11Arsenal11001:03
12AEK Atény11001:03
13AS Řím10101:11
14Šachtar10101:11
15Eindhoven10101:11
16Fenerbahce10101:11
17Bayern00000:00
18Bodö/Glimt00000:00
19Como00000:00
20Lens00000:00
21Manchester Utd.00000:00
22Lipsko00000:00
23Sabah Baku00000:00
24Slavia00000:00
25Villarreal10012:30
26Bruggy10012:30
27Lille10012:30
28Atlético10011:20
29Inter Milán10011:20
30Linz10010:10
31Neapol10010:10
32Galatasaray10011:30
33Viking FK10011:30
34FC Porto10010:20
35Feyenoord10011:50
36Slovan Bratislava10011:60
  • Osmifinále
  • Play-off

Vstoupit do diskuze (1)

Fotbal 2026

MS ve fotbale 2026Chance LigaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

Doporučujeme

Články z jiných titulů