Liga mistrů ONLINE: Bayern hostí loňské překvapení z Norska, Kovář na úvod remizoval
Třetím hracím dnem pokračuje úvodní kolo ligové fáze Ligy mistrů. Ve večerních zápasech od 21 hodin se představí fotbalisté Bayernu Mnichov proti Bodö/Glimt, Manchester United při svém návratu do milionářské soutěže vyzve nováčka z Ázerbajdžánu Sabah Baku. Slavia hostí francouzské Lens. PSV Eindhoven s Matějem Kovářem v brance remizovali se Šachtarem Doněck 1:1. Stejným výsledkem skončilo i utkání Fenerbahce Istanbul s AS Řím. Všechna utkání sledujte ONLINE na webu iSport.
Liga mistrů 2026/2027
Eindhoven v minulé sezoně z ligové fáze nepostoupil a ani tentokrát nezačal dobře. V nastavení prvního poločasu zůstal po tvrdém střetu na trávníku ležet americký obránce Dest, domácí doufali v přerušení hry, ale venezuelský útočník Mendoza s míčem pokračoval a z úhlu překonal českého gólmana. Byla to první střela, která mířila mezi tyče nizozemského mistra.
Když se oba soupeři utkali naposledy v listopadu 2024, prohrával Eindhoven doma ještě tři minuty před koncem 0:2, ale přesto dokázal zvítězit. I tentokrát hned po změně stran smazal ztrátu Dest. V Lize mistrů se trefil podruhé po šesti letech od své premiérové branky ještě v dresu Barcelony. Ale dovršit obrat se domácím nepodařilo.
Fenerbahce si po 18 letech vybojovalo místo mezi fotbalovou elitou a třetí soupeř Slavie v ligové fázi nasadil několik zvučných posil v čele s nizozemským obráncem Akém z Manchesteru City a kosovským útočníkem Muriqim z Mallorky, v minulé sezoně druhým nejlepším střelcem La Ligy. Také Belgičan Lukaku si v závěru zahrál proti svému bývalému klubu.
Hosté z Říma byli v prvním dějství lepší a jejich převahu korunoval kapitán Cristante střelou z hranice šestnáctky. Tři minuty po přestávce se ale Angličan Brown vydal z levého kraje obrany na hrot a vyrovnal. Dvacet minut před koncem se hosté chystali na penaltu, ale rozhodčí ji po kontrole u videa odvolal. Vyhrát mohli i domácí, Aké však hlavičkoval jen do břevna.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
PSG
|1
|1
|0
|0
|6:1
|3
|2
Barcelona
|1
|1
|0
|0
|5:1
|3
|3
Sporting
|1
|1
|0
|0
|3:1
|3
|4
Stuttgart
|1
|1
|0
|0
|3:1
|3
|5
Manchester City
|1
|1
|0
|0
|2:0
|3
|6
Aston Villa
|1
|1
|0
|0
|3:2
|3
|7
Real Betis
|1
|1
|0
|0
|3:2
|3
|8
Dortmund
|1
|1
|0
|0
|3:2
|3
|9
Liverpool
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|10
Real
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|11
Arsenal
|1
|1
|0
|0
|1:0
|3
|12
AEK Atény
|1
|1
|0
|0
|1:0
|3
|13
AS Řím
|1
|0
|1
|0
|1:1
|1
|14
Šachtar
|1
|0
|1
|0
|1:1
|1
|15
Eindhoven
|1
|0
|1
|0
|1:1
|1
|16
Fenerbahce
|1
|0
|1
|0
|1:1
|1
|17
Bayern
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|18
Bodö/Glimt
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|19
Como
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|20
Lens
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|21
Manchester Utd.
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|22
Lipsko
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|23
Sabah Baku
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|24
Slavia
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|25
Villarreal
|1
|0
|0
|1
|2:3
|0
|26
Bruggy
|1
|0
|0
|1
|2:3
|0
|27
Lille
|1
|0
|0
|1
|2:3
|0
|28
Atlético
|1
|0
|0
|1
|1:2
|0
|29
Inter Milán
|1
|0
|0
|1
|1:2
|0
|30
Linz
|1
|0
|0
|1
|0:1
|0
|31
Neapol
|1
|0
|0
|1
|0:1
|0
|32
Galatasaray
|1
|0
|0
|1
|1:3
|0
|33
Viking FK
|1
|0
|0
|1
|1:3
|0
|34
FC Porto
|1
|0
|0
|1
|0:2
|0
|35
Feyenoord
|1
|0
|0
|1
|1:5
|0
|36
Slovan Bratislava
|1
|0
|0
|1
|1:6
|0
- Osmifinále
- Play-off