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Liga mistrů ONLINE: Kovář čelí Šachtaru. Bayern hostí loňské překvapení z Norska

Matěj Kovář v brance PSV
Matěj Kovář v brance PSVZdroj: Profimedia.cz
Radost fotbalistů Bayernu Mnichov
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iSport.cz
Liga mistrů
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Třetím hracím dnem pokračuje úvodní kolo ligové fáze Ligy mistrů. Od 18:45 Fenerbahce v Istanbulu hostí AS Řím, PSV s českým brankářem Matějem Kovářem vyzve Šachtar Doněck. Ve večerních zápasech od 21 hodin se představí fotbalisté Bayernu Mnichov proti Bodö/Glimt, Manchester United při svém návratu do milionářské soutěže vyzve nováčka z Ázerbajdžánu Sabah Baku. Slavia hostí francouzské Lens. Všechna utkání sledujte ONLINE na webu iSport.

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#TýmZVRPSkóreB
1PSG11006:13
2Barcelona11005:13
3Sporting11003:13
4Stuttgart11003:13
5Manchester City11002:03
6Aston Villa11003:23
7Real Betis11003:23
8Dortmund11003:23
9Liverpool11002:13
10Real11002:13
11Arsenal11001:03
12AEK Atény11001:03
13AS Řím00000:00
14Bayern00000:00
15Bodö/Glimt00000:00
16Como00000:00
17Eindhoven00000:00
18Fenerbahce00000:00
19Lens00000:00
20Manchester Utd.00000:00
21Lipsko00000:00
22Sabah Baku00000:00
23Slavia00000:00
24Šachtar00000:00
25Villarreal10012:30
26Bruggy10012:30
27Lille10012:30
28Atlético10011:20
29Inter Milán10011:20
30Linz10010:10
31Neapol10010:10
32Galatasaray10011:30
33Viking FK10011:30
34FC Porto10010:20
35Feyenoord10011:50
36Slovan Bratislava10011:60
  • Osmifinále
  • Play-off

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