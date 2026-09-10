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Slavia U19 - Lens U19 2:1. Mladíci zvládli vstup do Youth League, dvakrát se trefil Potměšil

Mladý forvard Slavie Petr Potměšil se na úvod Youth League dvakrát trefil do sítě Lens
Mladý forvard Slavie Petr Potměšil se na úvod Youth League dvakrát trefil do sítě LensZdroj: X/Slávistická mládež
V této sestavě rozehráli mladíci Slavie letošní ročník UEFA Youth League
Fotbalisté Slavie do 19 let
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Fotbalisté Slavie do 19 let vstoupili do Youth League domácím vítězstvím 2:1 nad Lens. Obě branky Pražanů dal v Radotíně Petr Potměšil. Další zápas v ligové fázi soutěže, která je mládežnickou obdobou Ligy mistrů, odehrají červenobílí 13. října v Baku proti Sabahu.

Dorostenci Slavie byli před utkáním s Lens kurzovým favoritem a roli potvrdili. Ve 27. minutě po centru z pravé strany dotlačil míč do sítě Potměšil a krátce po změně stran přidal osmnáctiletý útočník po brejku pojistku. Francouzský celek v 80. minutě po hrubé chybě gólmana Suchého při rozehrávce snížil, ale vyrovnat už nedokázal.

Ligová fáze Youth League kopíruje Ligy mistrů. Hraje se rovněž systémem s 36 kluby v jedné tabulce, na rozdíl od prestižní soutěže pro A-týmy má ale jen šest místo osmi kol. Do vyřazovacích bojů postoupí prvních 22 celků.

Mladí slávisté hrají ligovou fázi Youth League podruhé za sebou díky účasti svých starších kolegů v elitní soutěži. V minulé sezoně obsadili v tabulce 20. místo a těsně prošli do vyřazovací části, v níž hned na úvod vypadli s Benficou Lisabon.

Youth League se v této sezoně zúčastní i Hradec Králové, který coby český dorostenecký šampion bude hrát druhou větev soutěže - mistrovskou část. Úvodní soupeř „Votroků“ vzejde z duelu mezi maltskou Vallettou a albánským Partizani. České maximum v Youth League drží Příbram, která v sezoně 2015/16 došla do osmifinále.

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