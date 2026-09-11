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ZNÁMKY Slavie: Výtečný tandem ve středu, zbrklý Kubiak. Konečný? Nejtěžší chvíle v životě

Mikuláš Konečný byl po zásahu videa vyloučen
Mikuláš Konečný byl po zásahu videa vyloučenZdroj: Pavel Mazáč / Sport
Zklamaní slávisté po prohře v LM s Lens
Jindřich Trpišovský na první výhru v LM stále čeká
Jindřich Trpišovský na první výhru v LM stále čeká
Zklamaní slávisté po prohře v LM s Lens
Zklamaní slávisté po prohře v LM s Lens
Zklamaní slávisté po prohře v LM s Lens
Zklamaní slávisté po prohře v LM s Lens
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iSport.cz
Liga mistrů
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Fotbalisté Slavie na úvod nové sezony Ligy mistrů krutě prohráli 2:3 doma s Lens. Pražané i v deseti sahali po výhře, soupeř ale rozhodl dvěma góly v nastavení. Jak výkony jednotlivých slávistů viděly deník Sport a web iSport? Projděte si hodnocení v jejich tradičním ZNÁMKOVÁNÍ (10-nejlepší, 1-nejhorší).

#TýmZVRPSkóreB
1PSG11006:13
2Bayern11005:03
3Barcelona11005:13
4Manchester Utd.11004:03
5Como11004:13
6Sporting11003:13
7Stuttgart11003:13
8Manchester City11002:03
9Aston Villa11003:23
10Real Betis11003:23
11Lens11003:23
12Dortmund11003:23
13Liverpool11002:13
14Real11002:13
15Arsenal11001:03
16AEK Atény11001:03
17AS Řím10101:11
18Šachtar10101:11
19Eindhoven10101:11
20Fenerbahce10101:11
21Villarreal10012:30
22Bruggy10012:30
23Lille10012:30
24Slavia10012:30
25Atlético10011:20
26Inter Milán10011:20
27Linz10010:10
28Neapol10010:10
29Galatasaray10011:30
30Viking FK10011:30
31FC Porto10010:20
32Lipsko10011:40
33Feyenoord10011:50
34Sabah Baku10010:40
35Slovan Bratislava10011:60
36Bodö/Glimt10010:50
  • Osmifinále
  • Play-off

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