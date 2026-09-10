(Skoro) hrdina Šturm: Tři body jsme měli téměř v kapse. Můžeme se porovnávat s nejlepšími
Jen pár minut chybělo k tomu, aby na něj v Edenu bylo navždy vzpomínáno jako na toho, kdo navzdory osudu zařídil Slavii první výhru v Lize mistrů po devatenácti letech. Slovinec Danijel Štrum udělal prakticky maximum - dvakrát se nádherně trefil. Ale status hrdiny nakonec roztrhaly dva góly Lens v nastavení. „Byli jsme podle mě lepší, měli jsme hodně šancí,“ prohlásil Slovinec nešťastně po zápase.
Byla to taková horská dráha emocí, že?
„Jsme neuvěřitelně smutní. Tři body jsme měli téměř v kapse. Těžko se popisuje, jak zklamaní z toho jsme. Nyní se z toho musíme co nejdříve sebrat, za pár dní opět hrajeme.“
Vstřelil jste někdy dva góly proti přesile?
„Nemyslím si. Ale i když byly dva, nic to nemění na tom, že jsme nevyhráli. Záleží jen na bodech.“
K těm gólům - zřejmě vám je jedno, zda střílíte levou, či pravou, že?
„Je to tak, jsem obounohý.“
Jak byste porovnal Ligu mistrů s českou ligou?
„Je to celkem podobné. Liga mistrů je více fotbalová, hraje se více po zemi. Myslím si ale, že máme neuvěřitelný tým, který se dokáže porovnat s těmi nejlepšími v Evropě.“
Cítíte tedy, že máte šanci i proti kvalitnějším soupeřům?
„Ano, myslím si to. A Lens je také velký soupeř, patřili k nejlepším ve Francii. Byli jsme podle mě lepší, měli jsme hodně šancí. Ale červená karta byla v zápase klíčová.“
Co jste říkal na červenou kartu Mikuláše Konečného?
„Ani pořádně nevím, co se stalo. Pokud rozhodčí řekl, že je to červená, je to červená. Důležité je, že jsme pak bránili čtyřicet minut v deseti lidech a ukázali velkou kvalitu.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
PSG
|1
|1
|0
|0
|6:1
|3
|2
Bayern
|1
|1
|0
|0
|5:0
|3
|3
Barcelona
|1
|1
|0
|0
|5:1
|3
|4
Manchester Utd.
|1
|1
|0
|0
|4:0
|3
|5
Como
|1
|1
|0
|0
|4:1
|3
|6
Sporting
|1
|1
|0
|0
|3:1
|3
|7
Stuttgart
|1
|1
|0
|0
|3:1
|3
|8
Manchester City
|1
|1
|0
|0
|2:0
|3
|9
Aston Villa
|1
|1
|0
|0
|3:2
|3
|10
Real Betis
|1
|1
|0
|0
|3:2
|3
|11
Lens
|1
|1
|0
|0
|3:2
|3
|12
Dortmund
|1
|1
|0
|0
|3:2
|3
|13
Liverpool
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|14
Real
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|15
Arsenal
|1
|1
|0
|0
|1:0
|3
|16
AEK Atény
|1
|1
|0
|0
|1:0
|3
|17
AS Řím
|1
|0
|1
|0
|1:1
|1
|18
Šachtar
|1
|0
|1
|0
|1:1
|1
|19
Eindhoven
|1
|0
|1
|0
|1:1
|1
|20
Fenerbahce
|1
|0
|1
|0
|1:1
|1
|21
Villarreal
|1
|0
|0
|1
|2:3
|0
|22
Bruggy
|1
|0
|0
|1
|2:3
|0
|23
Lille
|1
|0
|0
|1
|2:3
|0
|24
Slavia
|1
|0
|0
|1
|2:3
|0
|25
Atlético
|1
|0
|0
|1
|1:2
|0
|26
Inter Milán
|1
|0
|0
|1
|1:2
|0
|27
Linz
|1
|0
|0
|1
|0:1
|0
|28
Neapol
|1
|0
|0
|1
|0:1
|0
|29
Galatasaray
|1
|0
|0
|1
|1:3
|0
|30
Viking FK
|1
|0
|0
|1
|1:3
|0
|31
FC Porto
|1
|0
|0
|1
|0:2
|0
|32
Lipsko
|1
|0
|0
|1
|1:4
|0
|33
Feyenoord
|1
|0
|0
|1
|1:5
|0
|34
Sabah Baku
|1
|0
|0
|1
|0:4
|0
|35
Slovan Bratislava
|1
|0
|0
|1
|1:6
|0
|36
Bodö/Glimt
|1
|0
|0
|1
|0:5
|0
- Osmifinále
- Play-off