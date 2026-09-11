Slavia zase neprolomila prokletí! Srazila ji neefektivita a rekordní červená
Slavia zase neprolomila prokletí! Srazila ji neefektivita a rekordní červená • Zdroj: isport.tv
Ne a ne to prolomit. Ani teď se Slavii po devatenácti letech nepovedlo zvítězit v Lize mistrů. Je to téměř do zbláznění ohraná písnička. „Sešívaní“ proti Lens opět byli blízko, francouzského vicemistra mnohdy zatlačili do hodně nepříjemných situací, ale výhra? Zdá se zakletá. Tentokrát českého mistra rozesmutnily dva faktory – neefektivita a rekordně rychlé vyloučení Mikuláše Konečného. Jakkoliv se Danijel Šturm snažil, opět to nevyšlo, Slavia prohrála 2:3.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
PSG
|1
|1
|0
|0
|6:1
|3
|2
Bayern
|1
|1
|0
|0
|5:0
|3
|3
Barcelona
|1
|1
|0
|0
|5:1
|3
|4
Manchester Utd.
|1
|1
|0
|0
|4:0
|3
|5
Como
|1
|1
|0
|0
|4:1
|3
|6
Sporting
|1
|1
|0
|0
|3:1
|3
|7
Stuttgart
|1
|1
|0
|0
|3:1
|3
|8
Manchester City
|1
|1
|0
|0
|2:0
|3
|9
Aston Villa
|1
|1
|0
|0
|3:2
|3
|10
Real Betis
|1
|1
|0
|0
|3:2
|3
|11
Lens
|1
|1
|0
|0
|3:2
|3
|12
Dortmund
|1
|1
|0
|0
|3:2
|3
|13
Liverpool
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|14
Real
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|15
Arsenal
|1
|1
|0
|0
|1:0
|3
|16
AEK Atény
|1
|1
|0
|0
|1:0
|3
|17
AS Řím
|1
|0
|1
|0
|1:1
|1
|18
Šachtar
|1
|0
|1
|0
|1:1
|1
|19
Eindhoven
|1
|0
|1
|0
|1:1
|1
|20
Fenerbahce
|1
|0
|1
|0
|1:1
|1
|21
Villarreal
|1
|0
|0
|1
|2:3
|0
|22
Bruggy
|1
|0
|0
|1
|2:3
|0
|23
Lille
|1
|0
|0
|1
|2:3
|0
|24
Slavia
|1
|0
|0
|1
|2:3
|0
|25
Atlético
|1
|0
|0
|1
|1:2
|0
|26
Inter Milán
|1
|0
|0
|1
|1:2
|0
|27
Linz
|1
|0
|0
|1
|0:1
|0
|28
Neapol
|1
|0
|0
|1
|0:1
|0
|29
Galatasaray
|1
|0
|0
|1
|1:3
|0
|30
Viking FK
|1
|0
|0
|1
|1:3
|0
|31
FC Porto
|1
|0
|0
|1
|0:2
|0
|32
Lipsko
|1
|0
|0
|1
|1:4
|0
|33
Feyenoord
|1
|0
|0
|1
|1:5
|0
|34
Sabah Baku
|1
|0
|0
|1
|0:4
|0
|35
Slovan Bratislava
|1
|0
|0
|1
|1:6
|0
|36
Bodö/Glimt
|1
|0
|0
|1
|0:5
|0
- Osmifinále
- Play-off
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