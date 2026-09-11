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Slavia zase neprolomila prokletí! Srazila ji neefektivita a rekordní červená

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Slavia zase neprolomila prokletí! Srazila ji neefektivita a rekordní červená • Zdroj: isport.tv
Jindřich Trpišovský na první výhru v LM stále čeká
Jindřich Trpišovský na první výhru v LM stále čeká
Zklamaní slávisté po prohře v LM s Lens
Zklamaní slávisté po prohře v LM s Lens
Zklamaní slávisté po prohře v LM s Lens
Zklamaní slávisté po prohře v LM s Lens
Zklamaní slávisté po prohře v LM s Lens
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TV iSport
Liga mistrů
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Ne a ne to prolomit. Ani teď se Slavii po devatenácti letech nepovedlo zvítězit v Lize mistrů. Je to téměř do zbláznění ohraná písnička. „Sešívaní“ proti Lens opět byli blízko, francouzského vicemistra mnohdy zatlačili do hodně nepříjemných situací, ale výhra? Zdá se zakletá. Tentokrát českého mistra rozesmutnily dva faktory – neefektivita a rekordně rychlé vyloučení Mikuláše Konečného. Jakkoliv se Danijel Šturm snažil, opět to nevyšlo, Slavia prohrála 2:3.

#TýmZVRPSkóreB
1PSG11006:13
2Bayern11005:03
3Barcelona11005:13
4Manchester Utd.11004:03
5Como11004:13
6Sporting11003:13
7Stuttgart11003:13
8Manchester City11002:03
9Aston Villa11003:23
10Real Betis11003:23
11Lens11003:23
12Dortmund11003:23
13Liverpool11002:13
14Real11002:13
15Arsenal11001:03
16AEK Atény11001:03
17AS Řím10101:11
18Šachtar10101:11
19Eindhoven10101:11
20Fenerbahce10101:11
21Villarreal10012:30
22Bruggy10012:30
23Lille10012:30
24Slavia10012:30
25Atlético10011:20
26Inter Milán10011:20
27Linz10010:10
28Neapol10010:10
29Galatasaray10011:30
30Viking FK10011:30
31FC Porto10010:20
32Lipsko10011:40
33Feyenoord10011:50
34Sabah Baku10010:40
35Slovan Bratislava10011:60
36Bodö/Glimt10010:50
  • Osmifinále
  • Play-off

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