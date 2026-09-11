Je to hořký a smutný, nezasloužili jsme si prohrát, mrzí Trpišovského po krutém závěru
V osmaosmdesáté minutě letěl jako zběsilý po gólu na 2:1 k postranní čáře a euforicky se objímal s osazenstvem lavičky. Za dalších pět minut Jindřich Trpišovský nechápal, co se stalo. Lens v nastavení a v početní převaze po vyloučení Mikuláše Konečného, otočilo výsledek a Slavia v prvním vystoupení v Lize mistrů padla 2:3. Krutě. Nehezky. „Je to hořký, je to smutný,“ nechápal trenér poražených.
Máte vůbec chuť hodnotit zápas?
„Nevím co říct… (usměje se) Ale moc do smíchu mi není. Chyby k fotbalu prostě patří. My je udělali v samém konci. Každopádně mám velký respekt a obdiv k týmu. Ať v jedenácti, nebo v deseti. Podali jsme skvělý týmový výkon, viděl jsem plno nadstandardních individuálních výkonů. Všechno by bylo fantastický, kdybychom nedostali dva góly na konci. Fotbal to ale přináší. Připomíná mi to Bodö v minulé sezoně. V 94. minutě jsme měli gólovku na 3:2, dnes zase Manu (Ayaosi). Udělá všechno skvěle, ale trefí hráče před sebou a pak dostaneme gól na 2:3. Mrzí mě to strašně. Kvůli týmu, kvůli lidem. I když jsme hráli v deseti, nezasloužili jsme si prohrát. Ovšem rozhoduje, co svítí na tabuli. Prohráli jsme 2:3. Je to hořký, je to smutný.“
Zažil jste někdy bolestivější porážku?
„Nejčerstvější je vždycky nejhorší. Ať s AC Milán, kdy jsme taky dostali červenou kartu. Prostě jsme udělali chyby. Dany Šturm byl tak vyčerpaný, že nedokázal dostoupit šestnáctiletého kluka a soupeř vyrovnal. Nicméně je málo, co mužstvu můžu vytknout. Během zápasu jsme museli řešit spoustu věcí. Jak napadat, jak hrát v bloku. Oni pak změnili rozestavení na hodně atypické. Dali do hry spoustu ofenzivních hráčů, a ti rozhodli.“
Mikuláš Konečný viděl po dvou minutách na hřišti červenou kartu. Váš komentář k celé situaci?
„Vidím to ze svého úhlu pohledu. První faul byl na Danyho. Takové se v prvním poločase pískaly, teď ne. A ten souboj Končiho? Sudí to vidí z pár metrů, nepíská ani faul. Pak to celé otočí VAR. Pro mě to není zjevné pochybení, hráči jsou do sebe zakleslí… Rozhodčí to nějak vidí v reálu, VAR taky jinak. Takhle si to vyhodnotili. Mikuláš byl poslední hráč. Když to takhle chcete vidět, tak to vidíte. Nic s tím neuděláme. Sima je silný, dal si tam tělo. Těžko Končimu něco vyčítat. Měli jsme jít do brejku, on najednou musel řešit defenzivní situaci. Rozhodly centimetry v přepnutí. Jsou to pro něj zkušenosti, byť nepříjemné.“
Je to spekulativní otázka: kdyby Zima nemusel odstoupit kvůli poraněnému kotníku, vyhráli byste?
„Asi řeknu, že jo. Na druhou stranu jsme v devadesáté minutě vedli 2:1. Absence Zimy byla velká ztráta. Vidíte, v jaké je formě. Obrovská dominance v první půli. Třeba by vyndal ten centr před gólem na 2:2. Celkově nám určitě chyběl. Jsem přesvědčený, že kdybychom byli v jedenácti, zápas jsme vyhráli. Už do poločasu jsme mohli vést 2:0, možná 3:0. To pak rozhoduje.“
Co říkáte na výkon Šturma?
„Nabídli jsme hodně skvělých výkonů, i Manu na druhé straně hrál výborně, jen neměl body. Dany ukázal kvalitu, běžeckou vybavenost. Góly jsou hezké, ale komplexnost jeho výkonu je unikátní. V deseti je schopný plnit defenzivní úkoly, vracet se. Jsem šťastný, že tady je. Ale i Nowak a Kubiak byli skvělí. Navzdory porážce cítím z týmu obrovskou sílu a skvělou mentalitu.“
Vyčítáte rozhodující branku nepřesně nahrávajícímu Chorému?
„Musíme si vzít pozitivní věci. Jsme tým, a to i v horších časech. Nechceme ukazovat prstem na jednoho hráče. Jasně, nechcete dostat gól po ztrátě na vápně, ale někdy ta rozhodnutí nejsou jednoduchá. Kluci tam od začátku nechali hrozně sil. Sice jsme prostřídali, ale stejně si myslím, že na konci nám chyběla energie.“