Chaos na lavičce soupeře Slavie. Trenér oznámil novinářům rezignaci, klub ji nepřijal
Zhruba za měsíc a týden zavítají fotbalisté Slavie v Lize mistrů na hřiště tureckého Fenerbahce. Kdo ale bude istanbulského titána v tu chvíli trénovat? To je ve hvězdách. Jestli je trenérem nadále Ismail Kartal, není jisté ani teď. Sám turecký kouč prohlásil po utkání s AS Řím (1:1), že končí, klub to vzápětí na sociálních sítích dementoval.
Fenerbahce nezažívá jednoduchý start do sezony. Do Ligy mistrů postoupilo po 18 letech, v podobě Romelua Lukakua a Masona Greenwooda draze posílilo, ale... V lize bylo zatím pod vedením Ismaila Kartala, který klub v červnu převzal, matné. Istanbulský celek dvakrát vyhrál, dvakrát prohrál a je desátý. Ano, je příliš brzy mluvit o krizi, zvlášť když bod v úvodu Ligy mistrů s AS Řím rozhodně není ostudou. O to větší šok se udál na pozápasové tiskové konferenci.
„Byl jsem tu tři měsíce. Od začátku sezony až do dneška nám velmi pomohly tréninky a soustředění, které jsme s hráči absolvovali, i úsilí našeho prezidenta. Byly to nádherné dny. Tento večer chci ale pogratulovat svým hráčům a rezignovat. Rozhodl jsem se tak, abych pomohl klubu, hráčům i budoucím koučům a neplánuji se nikdy vrátit. Rozhodli jsme se jako tým,“ oznámil vykuleným novinářům Kartal.
Nezdá se ale, že rozhodnutí padlo týmově. Anglický obránce Archie Brown, který v utkání skóroval, byl při otázce v mix zóně zprávou naprosto šokovaný. „Co tím myslíte, že rezignoval? Už není trenérem? To řekl teď? Vůbec o tom nevím,“ marně hledal odpověď.
Incident s lahví
Během zápasu se ale stal incident, který možná trenéra k nečekanému činu pošťouchl. O poločasové přestávce měla na Kartala přistát z ochozů lahev hozená vlastními fanoušky. Že rezignace byla jeho sólo akcí, dokumentuje i následná reakce klubu. Zhruba hodinu po tiskové konferenci skrze oficiální komunikační nástroje totiž Fenerbahce oznámilo, že zůstává trenérem. Následovalo obsáhlé vyjádření klubového prezidenta Azize Yildrima.
Ten v sáhodlouhém textu kritizoval fanoušky vytvářející tlak na sociálních sítích, média a nedostatek respektu k trenérovi. K tomu do detailu popsal, kolik společně s vedením klubu investovali do týmu a že by bez problému utratili 200 milionů euro, kdyby to bylo třeba. Připomenul, že v květnu bude Fenerbahce slavit mistrovský titul, ale především se vyjádřil k situaci Kartala.
„Dnes večer mu hodili láhev na hlavu. Proto je naštvaný. To je ten důvod! Hráli jsme dobře, máme jeden bod. Podle našich výpočtů se můžeme dostat z ligové fáze. Ale vy to nedovolíte... Právě jsem mluvil s Ismailem Kartalem. Mluvil o incidentu s lahví a o tlaku, říkal, že bere léky. Taky beru třicet pilulek,“ píše prezident.
„Kartal zůstává ve své pozici, ale tato komunita by ho měla podporovat, ne jít proti němu. Hanba! On sám nemusí říkat, že bude pokračovat. Jsem jeho nadřízený, když řeknu, že pokračuje, tak to je. Jsme jedna rodina,“ doplnil Yildrim.
Zdá se, že situace se pro tuto chvíli uklidnila, byť vzhledem k emocím, které kolem Fenerbahce planou, se dá očekávat, že se bude znovu řešit. Istanbulský celek teď do reprezentační pauzy čekají dva zápasy, které musí zvládnout. Pak možná přeci jen tlak veřejnosti bude na Kartala i svérázného prezidenta příliš.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
PSG
|1
|1
|0
|0
|6:1
|3
|2
Bayern
|1
|1
|0
|0
|5:0
|3
|3
Barcelona
|1
|1
|0
|0
|5:1
|3
|4
Manchester Utd.
|1
|1
|0
|0
|4:0
|3
|5
Como
|1
|1
|0
|0
|4:1
|3
|6
Sporting
|1
|1
|0
|0
|3:1
|3
|7
Stuttgart
|1
|1
|0
|0
|3:1
|3
|8
Manchester City
|1
|1
|0
|0
|2:0
|3
|9
Aston Villa
|1
|1
|0
|0
|3:2
|3
|10
Real Betis
|1
|1
|0
|0
|3:2
|3
|11
Lens
|1
|1
|0
|0
|3:2
|3
|12
Dortmund
|1
|1
|0
|0
|3:2
|3
|13
Liverpool
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|14
Real
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|15
Arsenal
|1
|1
|0
|0
|1:0
|3
|16
AEK Atény
|1
|1
|0
|0
|1:0
|3
|17
AS Řím
|1
|0
|1
|0
|1:1
|1
|18
Šachtar
|1
|0
|1
|0
|1:1
|1
|19
Eindhoven
|1
|0
|1
|0
|1:1
|1
|20
Fenerbahce
|1
|0
|1
|0
|1:1
|1
|21
Villarreal
|1
|0
|0
|1
|2:3
|0
|22
Bruggy
|1
|0
|0
|1
|2:3
|0
|23
Lille
|1
|0
|0
|1
|2:3
|0
|24
Slavia
|1
|0
|0
|1
|2:3
|0
|25
Atlético
|1
|0
|0
|1
|1:2
|0
|26
Inter Milán
|1
|0
|0
|1
|1:2
|0
|27
Linz
|1
|0
|0
|1
|0:1
|0
|28
Neapol
|1
|0
|0
|1
|0:1
|0
|29
Galatasaray
|1
|0
|0
|1
|1:3
|0
|30
Viking FK
|1
|0
|0
|1
|1:3
|0
|31
FC Porto
|1
|0
|0
|1
|0:2
|0
|32
Lipsko
|1
|0
|0
|1
|1:4
|0
|33
Feyenoord
|1
|0
|0
|1
|1:5
|0
|34
Sabah Baku
|1
|0
|0
|1
|0:4
|0
|35
Slovan Bratislava
|1
|0
|0
|1
|1:6
|0
|36
Bodö/Glimt
|1
|0
|0
|1
|0:5
|0
- Osmifinále
- Play-off