VIP místa? Ročník 1950 a starší. Como při debutu v Lize mistrů vyhradilo sedačky nejvěrnějším
Vedení italského klubu Como přenechalo svá VIP místa při premiéře v Lize mistrů nejstarším fanouškům narozeným v roce 1950 a dříve.
Domácí fotbalisté potěšili seniory na stadionu přesvědčivou výhrou 4:1 nad Lipskem, o kterou se gólostrojem postarali čtyři různí střelci.
Tým pod vedením trenéra Cesca Fábregase tak úspěšně zvládl historický večer v elitní evropské soutěži, ačkoliv klub ještě před osmi lety hrál čtvrtou ligu.
Funkcionáři italského klubu Como přenechali na debut v Lize mistrů svá místa na tribuně nejstarším fanouškům. Příznivce narozené v roce 1950 a dříve pak ve čtvrtek večer potěšilo i jednoznačné vítězství 4:1 nad Lipskem.
Klubu hrozilo, že bude muset premiéru v elitní soutěži odehrát v Sassuolu, vzdáleném 200 kilometrů, ale potřebné úpravy stadionu se nakonec stihly. Kapacitu hlediště muselo Como, které ještě před osmi lety hrálo jen čtvrtou ligu, snížit na 10 000 diváků.
Prezident Mirwan Suwarso a další členové představenstva se pak rozhodli přenechat svá místa na vyprodaném utkání nejstarším příznivcům.
Klub, založený v roce 1907, dostal proti Lipsku do vedení záložník Martin Baturina, další góly domácích pak vstřelili Anastasios Duvikas, Assane Diao a Máximo Perrone.
Španělský trenér Cesc Fábregas, mistr světa z roku 2010, dovedl Como v minulé sezoně Serie A na čtvrté místo. Jeho mužstvo předčilo velkokluby Juventus i AC Milán. „Byl to náš první zápas v Lize mistrů, takže je to pro nás historický večer. A byl to úžasný výkon,“ řekl Fábregas.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
PSG
|1
|1
|0
|0
|6:1
|3
|2
Bayern
|1
|1
|0
|0
|5:0
|3
|3
Barcelona
|1
|1
|0
|0
|5:1
|3
|4
Manchester Utd.
|1
|1
|0
|0
|4:0
|3
|5
Como
|1
|1
|0
|0
|4:1
|3
|6
Sporting
|1
|1
|0
|0
|3:1
|3
|7
Stuttgart
|1
|1
|0
|0
|3:1
|3
|8
Manchester City
|1
|1
|0
|0
|2:0
|3
|9
Aston Villa
|1
|1
|0
|0
|3:2
|3
|10
Real Betis
|1
|1
|0
|0
|3:2
|3
|11
Lens
|1
|1
|0
|0
|3:2
|3
|12
Dortmund
|1
|1
|0
|0
|3:2
|3
|13
Liverpool
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|14
Real
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|15
Arsenal
|1
|1
|0
|0
|1:0
|3
|16
AEK Atény
|1
|1
|0
|0
|1:0
|3
|17
AS Řím
|1
|0
|1
|0
|1:1
|1
|18
Šachtar
|1
|0
|1
|0
|1:1
|1
|19
Eindhoven
|1
|0
|1
|0
|1:1
|1
|20
Fenerbahce
|1
|0
|1
|0
|1:1
|1
|21
Villarreal
|1
|0
|0
|1
|2:3
|0
|22
Bruggy
|1
|0
|0
|1
|2:3
|0
|23
Lille
|1
|0
|0
|1
|2:3
|0
|24
Slavia
|1
|0
|0
|1
|2:3
|0
|25
Atlético
|1
|0
|0
|1
|1:2
|0
|26
Inter Milán
|1
|0
|0
|1
|1:2
|0
|27
Linz
|1
|0
|0
|1
|0:1
|0
|28
Neapol
|1
|0
|0
|1
|0:1
|0
|29
Galatasaray
|1
|0
|0
|1
|1:3
|0
|30
Viking FK
|1
|0
|0
|1
|1:3
|0
|31
FC Porto
|1
|0
|0
|1
|0:2
|0
|32
Lipsko
|1
|0
|0
|1
|1:4
|0
|33
Feyenoord
|1
|0
|0
|1
|1:5
|0
|34
Sabah Baku
|1
|0
|0
|1
|0:4
|0
|35
Slovan Bratislava
|1
|0
|0
|1
|1:6
|0
|36
Bodö/Glimt
|1
|0
|0
|1
|0:5
|0
- Osmifinále
- Play-off