„Slavné“ prohry Slavie: nejlepší výkony v Trpišovského éře, střet s Messim i domácí slzy
Stejně jako minulý rok mohla Slavia na úvod Ligy mistrů zapsat tři body. Byla blízko. Ještě blíž, než proti Bodö/Glimt, vždyť do nastavení šla s náskokem 2:1. Přesto nakonec klopila zrak po porážce 2:3. Není to zdaleka poprvé, kdy bíločervení zažili na mezinárodní scéně podobný scénář. Deník Sport a web iSport sestavil žebříček „nejslavnějších“ proher Slavie podle míry bolesti.
Přísná červená Holeše a konec snu o obratu
Odvetné utkání osmifinále Evropské ligy, 14. března 2024
Slavia - AC Milán 1:3
Branky: 85. Jurásek - 34. Pulišić, 36. Loftus-Cheek, 45. Leao.
Slavia: Staněk – Vlček (46. Tomič), Ogbu, Zima, Zmrzlý – Holeš (C), Oscar – Douděra (83. Schranz), Provod (83. Jurásek), Wallem (70. Zafeiris) – Chytil (59. Jurečka).
AC Milán: Maignan (21. Sportiello) – Hernández, Tomori (46. Thiaw), Gabbia, Calabria (C) (46. Kalulu) – Musah, Adli – Leao, Loftus-Cheek (76. Reijnders), Pulišić (62. Chukwueze) – Giroud.
Porážka 0:2 na San Siru nevybízela k optimismu, nicméně ve Slavii všichni věřili, že velké zvíře ve vlastní aréně zaženou do klece. Energický úvod zápasu doprovázený několika solidními možnostmi jen rozpumpoval krev ve slávistických žilách. Jenže skvěle nastavený tým dostal ťafku v podobě vyloučení Tomáše Holeše po dvaceti minutách.
Bylo přísné, kruté, ale prostě bylo… Slavii sebralo klíčového muže i víru. Padla 1:3. „Vůbec to nechápu, ani nechtěl faulovat, jen si kryl míč a soupeř mu dal nohu pod nohu. Kouše se to hrozně těžko. Hlavně mi vadí, že to zkazilo zápas,“ zlobil se Trpišovský kvůli Holešově vyloučení.
Tomáš Holeš byl v úvodu odvety s AC Milán vyloučen • Pavel Mazáč (Sport)
Ševčíkův životní zápas v Londýně
Odvetné utkání čtvrtfinále Evropské ligy, 18. dubna 2019
Chelsea FC - Slavia Praha 4:3 (4:1)
Branky: 5. a 27. Pedro, 9. vlastní Deli, 17. Giroud - 51. a 54. Ševčík, 26. Souček.
Chelsea: Arrizabalaga - Azpilicueta, Christensen, Luiz, Emerson - Kanté, Kovačič, Barkley (70. Jorginho) - Pedro (86. Hudson-Odoi), Giroud, Hazard (65. Willian). Trenér: Sarri.
Slavia: Kolář - Kúdela, Ngadeu, Deli - Bořil, Král, Souček, Zmrhal (85. Škoda) - Ševčík (78. Stoch), Traoré - Masopust (52. Olayinka). Trenér: Trpišovský.
Do morku kostí se zaryl zápas číslo dva. Na Stamford Bridge to bylo brzy 1:4, aby v druhém poločase za neskutečné podpory fanoušků rozjela Slavia památnou honičku. Petr Ševčík dvěma životními kusy snížil rychle na 3:4. Za okamžik měl na noze hattrick. Kdyby největší šanci proměnil, bůhví co se v Londýně ještě odehrálo.
Po heroickém postupu přes Sevillu byla Slavia rozmlsaná, chtěla do semifinále. Zklamání bylo hmatatelné. „Asi nám to dojde časem, ale teď jsme strašně zklamaní, že jsme vypadli,“ netajil Jindřich Trpišovský.
Slávistický záložník Petr Ševčík se prosadil v utkání Slavie proti Chelsea ve čtvrtfinále Evropské ligy • Profimedia.cz
Férovka proti Messiho Barceloně
Základní skupina Ligy mistrů, 23. října 2019
Slavia Praha - FC Barcelona 1:2 (0:1)
Branky: 50. Bořil - 3. Messi, 57. vlastní Olayinka.
Slavia: Kolář - Coufal, Kúdela, Hovorka, Bořil - Souček, Ševčík - Masopust (76. Van Buren), Stanciu (76. Hušbauer), Zelený (46. Tecl) - Olayinka. Trenér: Trpišovský.
Barcelona: Ter Stegen - Semedo, Piqué, Lenglet, Alba - De Jong, Busquets (78. Vidal), Arthur (84. Rakitič) - Messi, Suárez, Griezmann (69. Dembélé). Trenér: Valverde.
Tohle byla nejlepší „evropská“ Slavia v éře Jindřicha Trpišovského. Intenzivní, urputná, bojovná. Na férovku šla proti všem. I proti Barceloně. Prohrávala 1:2, v závěru si říkala o zasloužený zázrak. Josef Hušbauer měl šanci obrat slavný španělský klub v čele s božským Messim.
Jenže netrefil. A Trpišovský v zoufalství padl na kolena, hlavu schoval do dlaní. Šlo o jednu z ikonických fotografií té doby. V Edenu se však po zápase ještě dlouho nadšeně tleskalo. „Bolí to hodně, protože až na ten začátek kluci hráli fantasticky, dotkli se svého maxima,“ litoval slávistický kouč.
Druhý gól proti Barceloně byl na dosah. Jindřich Trpišovský v závěru zápasu skončil na zemi • ČTK
Výhra, ale konec před branou Ligy mistrů
Odvetný zápas play off Ligy mistrů, 28. srpna 2024
Slavia - Lille 2:1 (první zápas 0:2, postoupilo Lille).
Branky: 5. Zafeiris, 84. Schranz – 77. Zhegrova.
Slavia: Kinský – Holeš, Ogbu, Zima (85. Vorlický) – Bořil (74. Schranz), Oscar, Zafeiris, Diouf - Douděra (74. Jurásek), Provod – Chorý (74. Chytil). Trenér: Trpišovský.
Lille: Chevalier – Meunier, Diakité, Alexsandro – Santos, André, Haraldsson (86. Mukau), Gudmundsson – Zhegrova (86. Mbappé), Cabella (81. Sahraoui) – David (86. Bayo). Trenér: Génésio.
Na první dobrou do výčtu tento zápas nepatří. Slavia jej vyhrála, ovšem v součtu obou zápasů do Ligy mistrů nepostoupila. A proto na seznamu je. Šlo o suverénně nejlepší utkání v postsoučkovské éře. Po prvním zápase ve Francii by na sešívané nikdo nevsadil ani korunu. Oni však spustili fotbalový bengál postavený na ohromující intenzitě a běžeckém výkonu. Za stavu 2:1 mohl duel popohnat do prodloužení Matěj Jurásek, ale šanci promarnil…
Smutek byl veliký. „Mrzí to extrémně, protože jsme tomu všichni věřili. Když jsme vstřelili první gól, tak ještě víc. Do druhého poločasu jsme šli plní nadšení a sebevědomí. Věřili jsme, že náš sen se vyplní. Chybělo strašně málo, ale nedopadlo to,“ nechápal Lukáš Provod.
Krutá porážka a čekání dál pokračuje...
Hlavní fáze Ligy mistrů, 1. kolo, 10. září 2026
Slavia - Lens 2:3
Branky: 51. a 88. Šturm – 73. Sima, 90.+1 Thauvin, 90.+3 Aguilar.
Slavia: Markovič – Vlček, Zima (46. Konečný), Chaloupek – Isife (84. Schranz), Nowak (82. Diakité), Sadílek, Kubiak (76. Jurásek) – Ayaosi, Šturm – Chytil (76. Chorý). Trenér: Trpišovský.
Lens: Risser – Antonio, Ganiou, Sagnan (62. Édouard) – Skóraš (62. Aguilar), Haidara (75. Sotoca), Bulatovič, Udol – Thauvin, Sima (75. Kadile) – Ivanovič (61. Mesloub). Trenér: Toppmöller.
Jak řekl slávistický trenér, co je nejčerstvější, bolí nejvíc. Tak si to pojďme zopakovat. Devatenáct let čeká Slavia na vítězství v Lize mistrů, Trpišovský dlouhých čtrnáct utkání. Tohle měla být noc, která všechno změní. Dlouho to tak vypadalo, byť bíločervení přišli na úsvitu druhé půle o Konečného a válčili v početní nevýhodě. V 88. minutě přesto Šturm rozsvítil na světelné tabuli dvojku.
Pobyt v ráji však trval jen pár sekund. V nastaveném čase proti unavenému sokovi Lens reagovalo drastickým obratem z 1:2 na 3:2… „Mrzí mě to strašně. Kvůli týmu, kvůli lidem. I když jsme hráli v deseti, nezasloužili jsme si prohrát. Ovšem rozhoduje, co svítí na tabuli. Prohráli jsme 2:3. Je to hořký, je to smutný,“ polykal smutek Trpišovský.