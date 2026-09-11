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Expert Uhrin chválí Slavii: Už jsem skoro slavil… Mohli v závěru kopat míče na tribunu

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Zklamaní slávisté po prohře v LM s Lens
Zklamaní slávisté po prohře v LM s Lens
Zklamaní slávisté po prohře v LM s Lens
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Jonáš Bartoš
Liga mistrů
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Čtvrteční přestřelka Slavie s Lens na úvod Ligy mistrů (2:3) dopadla pro výborně hrající domácí partu smutným výsledkem. V Edenu se hrál dramatický zápas, který ztratili „sešívaní“ až v samotném závěru. Statečně se prali celý poločas bez vyloučeného Mikuláše Konečného a ukázali, že mohou obstát v zápasech s nejlepšími evropskými celky. „Je to velká škoda,“ říká v hodnocení pro iSport trenér a expert Dušan Uhrin.  

Proč Slavia nedotáhla dobře rozjetý zápas do bodového zisku?
„Kvalita na straně Slavie byla, pokud by nedošlo k vyloučení Mikuláše Konečného, vyhrála by. Tipoval jsem už před zápasem, že to zvládnou za tři body. Bohužel, chybička se stane. Projevila se i síla soupeře v zakončení a dalších herních věcech, to rozhodlo. Slavia má aktuální mužstvo opravdu dobře poskládané, akorát ještě není zvyklá hrát v tomhle složení taková těžká utkání. Na konci si mysleli, že to zvládnou a vyhrají, ale dopadlo to takhle, to se ve sportu stává. Je to velká škoda, už jsem u televize oslavoval, že budou mít tři body.“

Rozhodlo vyloučení Mikuláše Konečného?
„Určitě šlo o klíčový moment. V první půli měla Slavia obrovské šance, pak dala góly, je vidět, že třeba Šturm je nadstandardní hráč. Na druhé straně pak nedostoupil hráče, co centroval před vyrovnáním na 2:2 (Mesloub). Zřejmě mu došly síly, jak hráli dlouho o deseti.“

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