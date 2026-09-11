Klíčové momenty prohry s Lens: vyloučení „na Bořila“ i utahaný Šturm. Chorý zvolil špatně
Zcela jistě se Slavia nebude chlácholit, jak skvělý proti francouzskému Lens odehrála zápas a tři góly v její síti byly jen dílem smůly či nepřejícího osudu. Zřejmě už v noci se v Edenu poctivě analyzovalo, jak je možné, že atraktivní zápas fotbalové Ligy mistrů neskončil minimálně bodem. I přes fantastický výkon byl u negativních momentů Danijel Šturm, pomyslnou tečku dodal v závěru Tomáš Chorý.
Šturmův nájezd
Slavia do utkání vstoupila úžasně. Samuel Isife chytrou šajtličkou vyslal do úprku Danijela Šturma hned po třiceti sekundách a ten pelášil sám na bránu. Slovinec ale evidentně nájezdy musí ještě potrénovat, jeden neproměnil na Spartě, jeden proti Zbrojovce a nyní selhání zopakoval. Jako kdyby nevěděl, zda vystřelit či přihrávat. Kdyby šla Slavia do vedení 1:0 v první minutě, zápas by měla naprosto pod kontrolou. To byla první chyba – výtečný poločas nepřetavila v gól. „Nevím, co se stalo,“ kroutil po zápase hlavou Šturm.
Danijel Šturm hned v úvodu proti Lens neproměnil nájezd • iSport
Zranění Zimy
Stoperská trojka fungovala Slavii v první půli skvěle, obzvlášť Štěpán Chaloupek s Davidem Zimou. Realizačnímu týmu tak zatrnulo, když se ve 22. minutě druhý jmenovaný po kličce na Abdallaha Simu zhroutil na trávník. Bývalý slávista ho hodně nešetrně zasáhl do kotníku, a byť Zima poločas dohrál, do druhého už nezasáhl. Slavii to jasně oslabilo. „Z voleje řeknu, že kdyby nemusel střídat, tak ten zápas zvládneme,“ litoval Trpišovský.
Nejrychlejší vyloučení v historii?
Na hřišti stihl nešťastník Mikuláš Konečný jen jednu přihrávku zpět k brankáři Jakubu Markovičovi. Už po 49 vteřinách druhé půle totiž fauloval Abdallaha Simu jakožto poslední hráč na kraji vápna. Byť sudí v první chvíli ani nepískal faul a hráči Lens se nijak závratně nedohadovali, zasáhl VAR a rozhodl: Konečný se stal nejrychleji vyloučeným debutantem Ligy mistrů, na hřišti strávil 3 minuty a 35 vteřin.
Právě kvůli čekání na přezkum to není nejrychlejší červená karta v historii Ligy mistrů, tu nadále drží Oleksandr Kučer (Šachtar Doněck, 2 minuty a 33 vteřin). Nejde ani o nejrychlejší vyloučení náhradníka v Lize mistrů, to shodou okolností drží Jan Bořil za vyloučení po třech minutách proti Pafosu (1:4). Jeden smutný rekord ale Konečný drží – je nejrychleji vyloučeným debutantem celé historie soutěže.
Utahaný Šturm dostal fén
Ayaosi odkopává v 91. minutě míč za půlku, Slavia vede 2:1, zdá se, že to zvládne. Ale Lens pokračuje v nátlaku. Zadáci si párkrát vymění přihrávku a mladíček Soares pak krásným centrem posadí míč na hlavu Thauvina. Ten se sice prosazuje přes Tomáše Vlčka, hlavní problém je ale jinde – že hráč vůbec odcentroval. Proto dá ihned po gólu Tomáš Chorý divokými gestikulacemi pořádný fén hrdinovi předchozích okamžiků Šturmovi, který Soarese nedostoupil. „Byl tak vyčerpaný, že nedokázal udělat ani krok,“ komentoval Trpišovský.
Chorého osudová chyba
V 91. minutě dával fén spoluhráči a o pár desítek sekund později by ho zasloužil sám. Slávistický útočník sebral míč odpravený obranou před vlastním vápnem. Neměl to lehké, na zádech měl přilepeného soupeře, nepřátelé slídili všude kolem. Ale i tak měl minimálně tři lepší možnosti na přihrávku a přesto nabil vděčnému Aguilarovi na vítězný gól. „Jasně, nechcete dostat gól po ztrátě na vápně, ale někdy ta rozhodnutí nejsou jednoduchá,“ nechtěl ukazovat prstem trenér. Je ale zřejmé, že vytáhlý útočník interně pochválen nebyl.
Osudová chyba Tomáše Chorého, která Slavii proti Lens stála body • iSport
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
PSG
|1
|1
|0
|0
|6:1
|3
|2
Bayern
|1
|1
|0
|0
|5:0
|3
|3
Barcelona
|1
|1
|0
|0
|5:1
|3
|4
Manchester Utd.
|1
|1
|0
|0
|4:0
|3
|5
Como
|1
|1
|0
|0
|4:1
|3
|6
Sporting
|1
|1
|0
|0
|3:1
|3
|7
Stuttgart
|1
|1
|0
|0
|3:1
|3
|8
Manchester City
|1
|1
|0
|0
|2:0
|3
|9
Aston Villa
|1
|1
|0
|0
|3:2
|3
|10
Real Betis
|1
|1
|0
|0
|3:2
|3
|11
Lens
|1
|1
|0
|0
|3:2
|3
|12
Dortmund
|1
|1
|0
|0
|3:2
|3
|13
Liverpool
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|14
Real
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|15
Arsenal
|1
|1
|0
|0
|1:0
|3
|16
AEK Atény
|1
|1
|0
|0
|1:0
|3
|17
AS Řím
|1
|0
|1
|0
|1:1
|1
|18
Šachtar
|1
|0
|1
|0
|1:1
|1
|19
Eindhoven
|1
|0
|1
|0
|1:1
|1
|20
Fenerbahce
|1
|0
|1
|0
|1:1
|1
|21
Villarreal
|1
|0
|0
|1
|2:3
|0
|22
Bruggy
|1
|0
|0
|1
|2:3
|0
|23
Lille
|1
|0
|0
|1
|2:3
|0
|24
Slavia
|1
|0
|0
|1
|2:3
|0
|25
Atlético
|1
|0
|0
|1
|1:2
|0
|26
Inter Milán
|1
|0
|0
|1
|1:2
|0
|27
Linz
|1
|0
|0
|1
|0:1
|0
|28
Neapol
|1
|0
|0
|1
|0:1
|0
|29
Galatasaray
|1
|0
|0
|1
|1:3
|0
|30
Viking FK
|1
|0
|0
|1
|1:3
|0
|31
FC Porto
|1
|0
|0
|1
|0:2
|0
|32
Lipsko
|1
|0
|0
|1
|1:4
|0
|33
Feyenoord
|1
|0
|0
|1
|1:5
|0
|34
Sabah Baku
|1
|0
|0
|1
|0:4
|0
|35
Slovan Bratislava
|1
|0
|0
|1
|1:6
|0
|36
Bodö/Glimt
|1
|0
|0
|1
|0:5
|0
- Osmifinále
- Play-off