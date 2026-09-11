Kde posledních pět let byl? ptá se kouč. Slavia objevila zbraň pro Ligu mistrů
Tu nejjednodušší situaci (samostatný nájezd na brankáře) nevyřešil. Ty dvě mnohem složitější (parádní bomby zpoza vápna) ano. Po prohře s Lens 2:3 je to zvláštní říct, ale právě Danijel Šturm může být konečnou součástkou, která Slavii posune na novou evropskou úroveň. Snový debut slovinského fotbalisty v Lize mistrů tomuto tvrzení dává všechny náboje. A Trpišovský se logicky podivuje, kde se takový hráč ve Slavii vzal. Pojďme hledat odpověď...
Takových skvělých debutů v Lize mistrů příliš nenajdeme. Danijel Šturm se například stal teprve šestým hráčem, kterému se podařilo vstřelit v milionářské soutěži dvě branky v oslabení. Před ním se to povedlo hvězdám jako Garethu Baleovi či Miralemu Pjaničovi. Je to samozřejmě výsledkem práce celého slávistického týmu, který i přes prohru v úvodním kole ligové fáze zanechal dobrý dojem. Ale i tak – Šturm zaslouží ovace.
„Kvalita jeho kopací techniky, to je radost sledovat. Tito kluci nám dávají ohromný bonus. Před zápasem jsem na rozcvičce říkal, že by mu mohl zápas vyhovovat. Že na hřišti bude mít víc prostoru, k míči se v Evropě dostáváte častěji bez souboje. A že pak může dominovat. To se ukázalo. Ta rovnice v Evropě platí i na soupeře, jakmile mu necháte kousek prostoru, je nebezpečný. To je ta úroveň, o které se bavíme. Je to hráč, který nám v posledních sezonách chyběl. Nahoru je rozdílový,“ popisoval Trpišovský.
Vyčerpávající hodnocení, ve kterém lze ale najít jasný motiv. Individuální kvalita Slovince posouvá Slavii na novou úroveň evropské konkurenceschopnosti. Vzpomeňme si, jak se v posledních letech Pražané mnohokrát nadřeli, trápili se v zakončení, jen aby byli pohřbeni momentem magie z kopačky soupeře. Gól, který Šturm vstřelil v 51. minutě, byl ukázkou toho, že tentokrát už může být magie na jejich straně. Šance byla daty ohodnocena 0,10 xG, domácí si vytvořili sedm lepších střeleckých příležitostí. Ale proměněna byla oproti nim jen tato.
„Dva góly jsou hezké, ale ta komplexnost výkonu... Koukněte, jak je v deseti schopný plnit defenzivní úkoly a vracet se,“ hodnotil dál Trpišovský defenzivní aspekt, který je pro jeho fotbal nepostradatelný. Pak se zamyslel a prohlásil: „Říkám si, kde ten hráč posledních pět let byl? Proč se neprosadil v evropském fotbale?“
Unikl pohledu dat
Při opakované touze sehnat pro evropské poháry rozdílového útočníka Slavia narážela na dilema. Zaprvé, musela by porazit konkurenci top lig a zaplatit neuvěřitelnou cenu. Zadruhé, zřejmě by se v Edenu moc neohřál. U Šturma můžou být v Edenu z pohledu druhého bodu klidnější, Slovinci bude za čtyři měsíce už 28 let, žhavým artiklem pro velké soutěže z tohoto pohledu už nebude. Proč ale hráč s takovou kvalitou už dávno na prestižnější adrese není?
„Upřímně, je to jenom o znalostech trhu,“ říká Sportu Marko Cirovič, hráčský agent a bývalý sportovní ředitel slovinského klubu NK Krško „Už když hrál za Domžale, byl Šturm výborný. Ale kdo nekouká na slovinský trh, nevšimne si toho. Měl skvělá čísla – 67 zápasů, 19 gólů, 10 asistencí. O to lepší v kontextu, že tým nebyl tak kvalitní.“
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„Nyní má cenovku zhruba šest milionů eur a řekl bych, že jeho výkon zhruba sedí na hráče této ceny. Důležité ale je ukázat na něj, když na této úrovni ještě není. Proč si ho z Domažle nevzal lepší klub? Zvlášť, když klub bankrotoval a on byl volným hráčem? Jednoduché, protože se na něj nikdo nepřijede podívat naživo. Všichni koukají jenom na data. Ale Celje ho znalo,“ popisuje srbský insider.
Je pravda, že v době, kdy je Slavia schopna zaznamenat afrického teenagera, který odehraje pár zápasů v norské lize, je přehlédnutí takového děla zarážející. A je pravda, že motiv toho, že o Šturmových kvalitách se musíte přesvědčit naživo, se opakuje.
V Sigmě měl problém s arogancí
Jak na něj narazila Sigma? Hanákům údajně nijak zvlášť v datech nesvítil. Ale Tomáš Janotka i Pavel Hapal na něj s Celje narazili v evropských střetnutích. Když se oba v Olomouci v zimě potkali, rozhodnutí přivést Šturma učinili na základě vlastní zkušenosti. Stál 1,8 milionu eur.
Slavia mu v té době nevěnovala pozornost. Dokud ho – opět – neviděla naživo. „Když jsem ho viděl v Marbelle hrát první zápas, říkal jsem si po dvaceti minutách: Wow,“ vzpomněl Trpišovský, který se ve Španělsku zašel podívat na přípravu Sigmy.
Od té doby, zvlášť po Šturmově jarním řádění, byl ze Slovince unešený. V managementu „sešívaných“ padaly stejné otázky, jako padají dnes: jak je možné, že si ho nikdo nevšiml? Stejně tak Pétera Barátha, který ztělesňoval dlouho hledanou náhradu za Tomáše Součka. A přitom kopal v Rakówu, prakticky za rohem...
182 centimetrů vysoký Slovinec samozřejmě není bez chybičky. Byť Sigmě chybí herně, lidsky se na něj relativně rychle zapomnělo. Ne, že by byl problémový, často se ale mluvilo o mírné aroganci, hraní na sebe. Některé zaměstnance či hráče, které si to v jeho očích nezasloužili, Šturm ani nezdravil. Rovněž je vášnivým hráčem videoher, což se projevovalo na jeho spánkových datech. Ale i přesto, že půlku noci strávil koukáním do obrazovky, přišel druhý den na trénink stoprocentní.
Možná i tato vysoká míra sebevědomí dělá ze Šturma muže, co se jako proti Lens rozhodne vypálit z těžké pozice levačkou do protější šibenice. Co si při odraženém míči v 88. zařve, protože ví, že balon z voleje pošle jistojistě do sítě. Trpišovský má pravdu, to Slavii chybělo.
Angažování šikovného Slovince coby evropského gamechangera je tak možná důkaz, že řešení problémů je často přímo pod nosem. „Na srbském, chorvatském a slovinském trhu je mnohem více Šturmů, co nestojí tolik peněz. Ale musíte je vidět osobně,“ uzavírá Cirovič.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
PSG
|1
|1
|0
|0
|6:1
|3
|2
Bayern
|1
|1
|0
|0
|5:0
|3
|3
Barcelona
|1
|1
|0
|0
|5:1
|3
|4
Manchester Utd.
|1
|1
|0
|0
|4:0
|3
|5
Como
|1
|1
|0
|0
|4:1
|3
|6
Sporting
|1
|1
|0
|0
|3:1
|3
|7
Stuttgart
|1
|1
|0
|0
|3:1
|3
|8
Manchester City
|1
|1
|0
|0
|2:0
|3
|9
Aston Villa
|1
|1
|0
|0
|3:2
|3
|10
Real Betis
|1
|1
|0
|0
|3:2
|3
|11
Lens
|1
|1
|0
|0
|3:2
|3
|12
Dortmund
|1
|1
|0
|0
|3:2
|3
|13
Liverpool
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|14
Real
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|15
Arsenal
|1
|1
|0
|0
|1:0
|3
|16
AEK Atény
|1
|1
|0
|0
|1:0
|3
|17
AS Řím
|1
|0
|1
|0
|1:1
|1
|18
Šachtar
|1
|0
|1
|0
|1:1
|1
|19
Eindhoven
|1
|0
|1
|0
|1:1
|1
|20
Fenerbahce
|1
|0
|1
|0
|1:1
|1
|21
Villarreal
|1
|0
|0
|1
|2:3
|0
|22
Bruggy
|1
|0
|0
|1
|2:3
|0
|23
Lille
|1
|0
|0
|1
|2:3
|0
|24
Slavia
|1
|0
|0
|1
|2:3
|0
|25
Atlético
|1
|0
|0
|1
|1:2
|0
|26
Inter Milán
|1
|0
|0
|1
|1:2
|0
|27
Linz
|1
|0
|0
|1
|0:1
|0
|28
Neapol
|1
|0
|0
|1
|0:1
|0
|29
Galatasaray
|1
|0
|0
|1
|1:3
|0
|30
Viking FK
|1
|0
|0
|1
|1:3
|0
|31
FC Porto
|1
|0
|0
|1
|0:2
|0
|32
Lipsko
|1
|0
|0
|1
|1:4
|0
|33
Feyenoord
|1
|0
|0
|1
|1:5
|0
|34
Sabah Baku
|1
|0
|0
|1
|0:4
|0
|35
Slovan Bratislava
|1
|0
|0
|1
|1:6
|0
|36
Bodö/Glimt
|1
|0
|0
|1
|0:5
|0
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