Na hranici sebeobětování. Sadílek si po Lens odnesl zlomený nos: jako MMA fighter!
Slavia podlehla v zápase Ligy mistrů francouzskému Lens 2:3, přičemž rozhodující závěr utkání nezvládla a prodloužila čekání na výhru v soutěži.
Kapitán Michal Sadílek po tvrdé srážce s Florianem Sotocouem utrpěl zlomeninu nosu, s níž zápas dohrál a následně zavtipkoval na sociálních sítích.
Zranění záložníka dále komplikuje situaci trenéru Trpišovskému, kterému chybí třeba i David Zima či Lukáš Provod.
Slávisté přišli o výhru a nakonec i remízu z jejich pohledu v ultimátně smutném závěru utkání s Lens (2:3). Devatenáctileté čekání Pražanů na výhru v Lize mistrů proto stále trvá. Ze zpackaného konce utkání proti francouzskému vicemistrovi si navíc odnesl bolestivý a krvavý šrám Michal Sadílek (27).
Slavia už prohrávala a v nastavení se hnal k případnému vyrovnání Sadílek. Ještě před vápnem ovšem schytal domácí zkušený záložník tvrdý direkt od protihráče po neúmyslné srážce s Florianem Sotocouem.
Francouzský 35letý veterán mocně protestoval a žlutou kartu nedostal. Naopak slávisté získali možnost nebezpečné standardky. Šturmova rána se otřela přes zeď obránců a nakonec skončila těsně nad bránou. Po následném rohu byl konec.
Kapitán Sadílek nervózní koncovku dohrál, po utkání ale zamířil rovnou na ošetřovnu. Potlučený hráč posléze na sociálních sítích ukázal na fotografii svůj oteklý a zlomený nos s přiloženým popiskem: „Měli jste vidět toho druhého,“ přičemž u příspěvku označil bojovou organizaci Oktagon.
Úplné zhojení zlomeného nosu obvykle trvá několik měsíců. Uvidí se, zda v neděli nastoupí v Teplicích a jestli později nasadí na hlavu ochrannou masku. Příští utkání Ligy mistrů čeká Slavii až 13. října v Baku.
Sadílek jistě neudělal radost trenérovi Trpišovskému, který už tak musí řešit zdravotní stav Davida Zimy, jenž proti Lens střídal o poločase, mimo hru je rovněž Lukáš Provod, Ange N´Guessan, Adonija Ouanda nebo David Moses. Znovu se ukázalo, že fotbal bolí a že v ohrožení nejsou pouze kotníky a kolena…