Co dnes dělají sparťané, kteří zničili Inter: návrat do Ruska, hory i drahý odsun
Byl to velký večer na Letné. Sparta se topila v depresi, padla doma v derby, na první Zlín (!) ztrácela pět bodů. „Vyvodím odpovědnost,“ řekl trenér Zdeněk Ščasný po pádu se Slavií. Přitom se blížil zásadní střet v Evropské lize, do Prahy se chystal Inter Milán. Ščasný skončil, tým převzal mladý divočák David Holoubek - a přivedl mužstvo k památné výhře 3:1. Václav Kadlec se trefil dvakrát a slavilo se. Co dnes dělají hráči, kteří pokořili černomodré?
Tomáš Koubek (34)
Do Sparty přišel rok předtím z Hradce Králové za 10 milionů, vedení ho však ihned poslalo na hostování do Liberce. Tam se „vychytal“ a zastavil třeba i Olympique Marseille na jeho stadionu. Další ročník strávil na Letné, pak už odešel na pět let do ciziny. Dva roky v Rennes, tři v Augsburgu, kde moc nechytal. Na konci roku 2024 se vrátil do Česka, sice se řešilo jeho angažmá v Hradci, ale nakonec vzal nabídku Liberce. Ve Slovanu je dnes kapitán a ligová persona.
Vjačeslav Karavajev (31)
Od jeho dob se tak trochu ironicky říká, že Sparta shání pravého beka - takovou stopu ruský hráč na Letné zanechal. Není divu, vždyť jako mladík a posila z Jablonce zvládl nahradit v létě 2016 reprezentanta Pavla Kadeřábka, jenž zamířil do Bundesligy. Karavajev po dvou letech odešel do Nizozemska, po dalších třech se vrátil domů. Od léta 2019 působí v Zenitu Petrohrad, s nímž získal už šest ligových titulů. Nyní spíše střídá.
Ondřej Mazuch (37)
Svalnatý stoper přišel do Sparty v roce 2015 stejně jako Mario Holek z Dněpropetrovsku, za sebou už měl angažmá ve Fiorentině a Anderlechtu, na něž se vydal z Brna (zase stejně jako Holek). Po angažmá na Letné si zkusil Championship v Hullu i ligu v Mladé Boleslavi a Teplicích. Kariéru ukončil v létě 2022, věnuje se kempům pro mládež, hraje exhibice. Objevuje se také ve středočeské A třídě v dresu Všenor.
Mario Holek (39)
Hlavou zavřel skóre na 3:1. Elegantní stoper (začínal jako defenzivní záložník) se po čtyřletém angažmá na Ukrajině, kam přestoupil v roce 2008 ze Zbrojovky jako ultratalent. Kariéru ukončil dva roky po souboji s Interem. Dnes trénuje kategorii U10 v mateřské „Flintě“, kde hraje jeho syn. Vrhnul se také na běh, absolvoval půlmaraton, zkouší feraty, chodí po horách. Vždy šlo o jednoho z nejinteligentnějších fotbalistů.
Michal Kadlec (41)
Už byl na zpáteční cestě, ze Slovácka se přes Spartu dostal do Leverkusenu a Fenerbahce, tedy na zvučné adresy. Právě před sezonou 2016/17 se vrátil, proti Interu nastoupil klasicky na levém beku v defenzivní čtveřici. Na Letné vydržel dva roky, pak se vydal domů a se Slováckem zažil nejlepší éru, kupříkladu vyhrál v roce 2022 pohár, když v domácím finále překonalo Spartu. Dnes je v klubu sportovním manažerem, působí také jako expert České televize.
Aleš Čermák (31)
Tehdy byl mladík v rozpuku, kapitán reprezentační jedenadvacítky. S velkou budoucností. Přišel však o mistrovství Evropy U21 v roce 2017, protože nedlouho před šampionátem boural pod vlivem alkoholu. Pak se vydal do Plzně, Bohemians a Dunajské Stredy. Nyní opět šéfuje středu pole Klokanů. Je zavedený a uznávaný ligový hráč. Pořád se však vkrádá otázka, zda neměl se svým až oslňujícím talentem dokázat víc.
Martin Frýdek (34)
Ostrý univerzál, jenž ve Spartě nosil i kapitánskou pásku, je aktuálně bez angažmá, protože v létě skončil v Arisu Soluň. Konec kariéry neoznámil, čeká, co se vyvine. Každopádně už v minulých letech pracoval na tom, aby mohl po skončení profesionální éry pracovat ve fotbale. Studoval trenérské licence, při působení ve švýcarském Lucernu, odkud tak trochu překvapivě odešel, pomáhal trénovat mládežnické týmy. Jeho další cesta je asi jasná.
Michal Sáček (30)
V ten nezapomenutelný večer naskočil ve středu zálohy, což tehdy byla jeho primární pozice. Postupně se však objevoval na pravém beku a ta nezařaditelnost ho možná vyhnala ze Sparty. V jeho případě lze říct, že za lepším. V Polsku vyhrál ligu s Jagiellonií Bialystok i pohár s nynějším zaměstnavatelem Gornikem Zabrze. Proto se po pěti letech vrátil do národního mužstva (v roce 2021 odkopal 15 minut v přípravě s Ukrajinou). V sobotu seděl na lavici při duelu s Chorvatskem.
Daniel Holzer (31)
Levý záložník dorazil z Baníku právě před sezonou 2016/17, později přiznal, jak to měl těžké s ostravskými fanoušky, kteří letenský klub bez přehánění nenávidí. Domů se Holzer vracel dvakrát, poprvé přes Zlín, podruhé přes Slovácko, s nímž vyhrál pohár, nyní je jedním z nejzkušenějších členů už druhou sezonu soužícího se kádru.
Bořek Dočkal (37)
Asi největší osobnost mančaftu, k výhře přispěl třemi gólovými asistencemi - a rozhodně nešlo jen o nějaké posunutí balonu. V půlce zmiňované sezony odešel do Číny za lukrativním kontraktem čítajícím 80 milionů ročně. Ze zvláštní země však utekl do USA, kopal MLS, do Sparty se vrátil v únoru 2019. Kariéru ukončil o tři roky později, nyní se věnuje rozvoji mladých sportovců v Day1 Football Academy společně s Pavlem Kadeřábkem a Tomášem Pekhartem. Zamiloval si padel.
Václav Kadlec (34)
Hvězda zápasu, útočník využil dvě kolmice od Bořka Dočkala, ta po standardní situaci byla doslova geniální. Dnes Kadlec chodí jako expert do televizí, navíc se stal šéfem staré gardy Sparty. Vtipné na tom je, že ve svém věku za ni ještě nemůže nastupovat, pro tuto kategorii potřebuje mít minimálně pětatřicet let. Na profiúrovni působil naposledy na Žižkově před třemi lety, nyní působí ve Všenorech, které kopou středočeskou A třídu.
Lukáš Juliš (31)
V áčku byl druhou sezonu, budoval si postavení. Postupně se vypracoval v elitního střelce, kterého však vždy srážela zranění. Přesto má se Spartou dva tituly a dva poháry, jeden také s Žilinou. V MŠK má ostatně smlouvu do roku 2027, ale v této sezoně ještě neodehrál ani jedno utkání, naposledy nastoupil v květnu. Klub se ho podle informací Sportu snaží odsunout do rezervy a poslat na další adresu, protože jde o jednoho z dražších hráčů.
Matěj Pulkrab (29)
Bezpochyby stále jeden z nejzábavnějších hráčů ligy. Hraje na kytaru, zpívá, vtipkuje při rozhovorech, účes má také na fotbalistu poměrně netradiční. Ale především v Teplicích nyní prožívá druhé jaro, dalo by se říct. Má nakročeno, aby se přiblížil k desetigólové sezoně, již zažil v Liberci. K tomu nepadá, bojuje, čímž si získává respekt. Proti Interu mu bylo devatenáct, možná myslel na víc, přesto má velmi slušnou kariéru.
David Lafata (45)
Do zápasu se dostal až jako střídající, i když dva ročníky předtím nasázel po dvaceti brankách a v tom aktuálním se dostal na patnáct. Přednost však dostal Václav Kadlec. Lafata vydržel na Letné ještě dvě sezony, pak uzavřel kariéru. I když je to klišé, udělal to jako normální chlap. Kope v Olešníku jihočeský přebor (občas přijede Bořek Dočkal), na sportovním gymnáziu v Českých Budějovicích dělá něco mezi trenérem a učitelem. Předává své umění.
David Holoubek (46)
Byl postaven prakticky před nemožnou misi, přesto z ní vykouzlil památný večer. Původně usedl na lavičku Sparty jako dočasný záskok, ten se nakonec o něco protáhl, přesto nevydržel dlouho. Poté trénoval třeba Liberec, Ružomberok, Mladou Boleslav nebo pražskou Duklu. Působil také v mládežnických reprezentacích. Aktuálně se věnuje tomu, že chodí do televizních studií jako expert.