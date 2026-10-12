Trpišovský přirovnal soupeře k Barceloně: Jeden styl hrají pořád dokola. Jaký je stav kádru?
Na tiskovou konferenci před duelem Ligy mistrů v Baku proti místnímu Sabah FK přišel v dobrém rozpoložení. Jindřich Trpišovský přítomným novinářům naznačil, jakým stylem hraje úterní soupeř fotbalistů Slavie a co od nováčka mezi elitními evropskými kluby očekávat. „Ofenzivní stránku mají silnější než tu defenzivní,“ zmínil kouč sešívaného celku.
V jakém stavu je mužstvo před druhým zápasem v podzimní Lize mistrů?
„Stav hráčů je rozdílný podle toho, kdo během pauzy reprezentoval a kolik toho tam odehrál a nacestoval. Někteří kluci měli po třech letech možnost v reprezentační pauze zažít jiný program, než hrát zápasy. Snad to bude v utkání vidět. Plusem je, že s námi odjeli další uzdravení hráči, do zápasu se snad někteří připojí. Jsme v podobném stavu, jako každý tým v Evropě, který hraje víc soutěží. Někteří jsou na marodce, chceme, aby se co nejdřív vrátili. Někteří zase vypadnou, to je kolorit poslední doby. Jsme spokojeni s tím, co máme k dispozici. Zatím se nám podařilo ve všech zápasech nahradit absence, které jsme měli.“
Už bude k dispozici Adonija Ouanda?
„Zranění se mu bohužel pořád vrací, děje se to na stejném místě. Před Zlínem, kdy s námi byl týden v tréninku, došlo k obnovení zranění, už asi potřetí. Teď bude absence určitě dlouhodobější, stoprocentně nenastoupí do další reprezentační pauzy. Jeho návrat se uvidí podle toho, jakým způsobem se bude řešit další léčba.“
Co vás v Baku čeká?
„Ohledně stylu hry, postavení hráčů a o co se snaží, to mají postavené podobně jako Barcelona. Takové 4-3-3, v defenzivě 4-1-4-1, principy jsou hodně podobné. Na Manchesteru hru upravili ohledně proběhů a náběhů, jinak je to tým, co se snaží využít tři šikovné hráče nahoře a dostat je na míč. Přehrát soupeře, prosadit se driblingem a individuálními kvalitami těch, co mají nahoře. V kvalifikacích se jim to dařilo extrémně, také na Manchesteru měli velice dobré pasáže. Mají rádi postupný útok, když jsou pod presinkem, umí se opřít o rychlá křídla. Ofenzivní stránku mají silnější než tu defenzivní.“
Rozpoznat styl Sabahu je jednoduché
Překvapuje vás, jak rychle klub v Baku vyrostl?
„Na fotbale je krásné, že každý má své různé příběhy. Někdy jste součástí klubu, který má obrovskou historii, někdy máte možnost vybudovat něco od začátku. Lidi tady to dělají skvěle a musí si to užívat. Vytváří základy klubu, to, že hrají Champions League takhle brzy, je pro ně skvělé vysvědčení. Potvrzuje to, co jsme viděli na videu, tedy že mají svou kvalitu.“
Vnímáte zrádnost soupeře? Na papíře vypadá snadněji, než ostatní, které máte v Lize mistrů.
„Vzpomenu si třeba na Balkani, které jsme měli před čtyřmi lety v Konferenční lize. Skoro nikdo je pořádně neznal, já taky ne. Ve finále hráli proti nám Krasniqi, Rrahmani (později působili ve Spartě) a další kvalitní hráči. Tým sice nemá takový zvuk, ale nic to neříká o jeho kvalitě. Někdy naopak potkáte tým s obrovským jménem, který zrovna v určitém období takovou kvalitu nemá. Když se podíváme na los a týmy, co nás ještě v Lize mistrů čekají, tak naše zkušenosti v Evropě a ambice, jaké máme, nás nutí přemýšlet tak, že vyhrajeme. Jsme rádi, že nám věří i bookmakeři a snad to potvrdíme.“
Čím se prosadíte proti hernímu stylu soupeře?
„Rozpoznat jejich styl je dost jednoduché. Mají jeden, co jedou pořád dokola. Pro jejich tým je výhoda, že je sehraný, my jsme zase schopní ho rychle načíst, pokud nás tedy něčím nepřekvapí. Příprava je jednodušší, když víte, kde se hráči pohybují a jakým způsobem hrají.“