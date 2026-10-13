První Trpišovského výhra v Lize mistrů? Slavia má ideální šanci. Pafos jako varování
Čekání na výhru v Lize mistrů už trvá 20 zápasů a nyní se pro Slavii otevírá ideální příležitost. Sabah FK se mezi evropskou smetánkou objevil jako největší překvapení tohoto ročníku. A to není vše. Klub založený teprve v roce 2017 postoupil do nejvyšší soutěže Ázerbájdžánu hodně netradičně z pátého místa a kouč Valdas Dambrauskas začal sen o trénování na nejvyšší úrovni v televizní soutěži. „Líbí se mi jeho příběh. Bude to zajímavý zápas,“ líčil trenér „sešívaných“ Jindřich Trpišovský.
Náročné otázky o tom, jaká země vydává největší počet tištěných deníků (Indie) nebo kde na světě produkují nejvíc elektřiny v přepočtu na obyvatele (v Litvě) zvládl. Valdas Dambrauskas si v roce 2002 z televizní soutěže Chcete být milionářem? odnesl sumu podobnou dnešnímu měsíčnímu platu a rozhodl se jít za svým snem.
Výhra pro něj byla dostatečná, aby začal studovat sportovní vědu a trenérský kurz na Metropolitní univerzitě v Londýně. „Tehdy to bylo celkem dost peněz. Doma bych si za ně mohl koupit byt, ale můj plán byl jít do Anglie za svým snem, stát se trenérem,“ vzpomínal s odstupem na netradiční začátek kariéry.
Sabah na úvod Ligy mistrů padl s United
Z okna v 10. patře hleděl, jak se staví nový Emirates Stadium, a dělal první trenérské kroky. Při studiu pak vyzkoušel celou řadu prací. Roznášel noviny, obsluhoval v hospodě, staral se o zahrady a poznal mnoho dalších profesí. Často dělal více z nich současně. „Začátek byl opravdu hodně náročný. Nemluvil jsem moc dobře anglicky, neměl jsem kontakty, nikoho jsem neznal, střídal jsem práce a bydlení,“ mluvil o náročných osmi letech v Anglii.
Veškerá dřina se vyplatila. A shodou okolností se „milionář“ z televizní soutěže představil jako trenér v milionářské soutěži poprvé právě v Anglii. Na hřišti Manchesteru United jeho celek v září podlehl vysoko 0:4.
Není to jen trenér, kdo si musí připadat jako v pohádce. Celý klub vedle gigantů evropského fotbalu tak trochu nemá co dělat. V tabulce klubových koeficientů UEFA je mistr Ázerbájdžánu až na 139. příčce a v základních parametrech zaostává téměř všude.
Větší hodnotu kádru má i Liberec
Podle webu Transfermarkt má ze všech účastníků Ligy mistrů jeho kádr suverénně nejnižší hodnotu, přesně 19 milionů eur (463 milionů korun). Předposlední Slovan Bratislava má hráče dvakrát dražší, hodnota týmu Slavie je téměř pětinásobná. Kdyby Sabah nastupoval v české lize, zařadil by se v tomto ohledu na šesté místo až za Liberec.
Klub z města Masazir na východě země ještě před deseti lety vůbec neexistoval. Jindřich Trpišovský už začínal svou třetí sezonu v Liberci, když Sabah nastupoval ke svému prvnímu zápasu ve druhé ázerbájdžánské lize. Cesta nahoru pak vedla nečekaně strmě. V první sezoně se Sovy umístily až páté, ale všechny výš postavené celky nedostaly licenci nebo odmítly postup. Sabah (což v překladu znamená „Ráno“ či přeneseně „Zítřek“ nebo „Úsvit“) tedy zamířil výš.
V první lize se usadil a v posledních čtyřech letech se pokaždé kvalifikoval do předkol evropských pohárů. Zatímco v Evropské a Konferenční lize nikdy nepřešel do hlavní fáze, nejnáročnější úkol nečekaně vyšel.
Největší šance na úspěch
Po premiérovém titulu si vyzkoušel kvalifikaci o Ligu mistrů a navzdory předpokladům Sabah přešel přes všechna čtyři předkola. „Pro běžné fotbalové fanoušky byl úspěch Sabahu překvapením. I v Ázerbájdžánu lidé pochybovali, že bychom se dokázali dostat do hlavní fáze Ligy mistrů. Uvnitř klubu byla ale nálada úplně jiná. Věděli jsme, že máme dobrý tým a že dokážeme dojít až do konce,“ líčil po postupu trenér Dambrauskas.
V Edenu si už po losu říkali, že jde o ideální příležitost připsat si vytouženou výhru ve slavné soutěži. „Sabah je určitě tým, proti kterému máme největší šanci uspět, ale je to Liga mistrů, nelze podcenit nikoho. Bude to těžké, ale věřím, že na konci zápasu budeme spokojení,“ řekl Danijel Šturm, který se v prvním kole proti Lens postaral o oba góly Slavie. Byla z toho však jen bolestivá prohra 2:3.
Trenér Trpišovský by si mohl odškrtnout jedno z posledních políček, které mu na jeho slávistické bingo kartičce chybí. Jenže má v paměti lednový zápas proti kyperskému Pafosu, kam jel český mistr jako favorit a odvezl si příděl 1:4.
Šturm by měl nastoupit v základní sestavě
„Všichni to vnímáme. Po zápase s Lens jsem viděl, že jsme byli blízko. Výkon byl výborný na to, co se v zápase stalo,“ připomněl den před výkopem obránce Slavie Tomáš Vlček. „Musíme si z toho vzít to pozitivní a vítězství už urvat. Už je to dlouho. Všichni fanoušci, trenéři i my si zasloužíme, abychom v Lize mistrů vyhráli a sérii ukončili.“
Realizační tým musí řešit řadu absencí. V obraně budou chybět zranění Štěpán Chaloupek, Igoh Ogbu i vykartovaný Mikuláš Konečný. Ještě o víkendu nebyli připraveni ani David Jurásek a Oskar Kubiak.
Nebylo by tedy překvapením, pokud zadní pětka nastoupí ve stejném složení jako proti Zlínu. Stoperskou trojici by mohlo obstarat trio Holeš, Zima, Vlček a na krajích by je měli podporovat Isife a Suleiman.
Naopak na pozicích vepředu se dají čekat změny. Šturm v pátek dostal volno, Mojmír Chytil a Michal Sadílek šli do hry až ve druhém poločase. Všichni tři by tak měli stát v Baku v základní sestavě. Útočnou trojku pravděpodobně doplní rychlík Emmanuel Ayaosi a do středu pole se postaví Wiktor Nowak.
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