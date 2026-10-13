ONLINE: Sabah - Slavia. Sešívaní nastoupí do druhého zápasu Ligy mistrů, čeká je nováček
Fotbalisté Slavie dnes sehrají druhý zápas v Lize mistrů a proti Sabahu chtějí ukončit čekání na vítězství v hlavní fázi soutěže, které trvá od roku 2007 už 20 zápasů. Naposledy Pražané v úvodním kole prohráli doma s Lens 2:3. Utkání v Baku začne v 18.45, přímý přenos ONLINE nabídne web iSport.
Sabah je v Lize mistrů nováčkem, do hlavní fáze prošel přes čtyři předkola. Má nejhorší klubový koeficient ze všech 36 účastníků ligové fáze. V premiéře na Old Trafford podlehl Manchesteru United 0:4.
České týmy ve 12 pohárových zápasech s ázerbájdžánskými soupeři ještě neprohrály, na jejich půdě třikrát po sobě remizovaly. Sabah vznikl až v září 2017 a zásadní vliv na jeho vzestupu má kouč Valdas Dambrauskas.
V roce 2002 vyhrál peníze v litevské verzi soutěže Chcete být milionářem? a použil je k odjezdu do Anglie, kde studoval trenérství a sportovní vědu. Do Sabahu přišel před minulou sezonou, dovedl ho k prvnímu titulu a triumfu v domácím poháru.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
PSG
|1
|1
|0
|0
|6:1
|3
|2
Bayern
|1
|1
|0
|0
|5:0
|3
|3
Barcelona
|1
|1
|0
|0
|5:1
|3
|4
Manchester Utd.
|1
|1
|0
|0
|4:0
|3
|5
Como
|1
|1
|0
|0
|4:1
|3
|6
Sporting
|1
|1
|0
|0
|3:1
|3
|7
Stuttgart
|1
|1
|0
|0
|3:1
|3
|8
Manchester City
|1
|1
|0
|0
|2:0
|3
|9
Aston Villa
|1
|1
|0
|0
|3:2
|3
|10
Real Betis
|1
|1
|0
|0
|3:2
|3
|11
Lens
|1
|1
|0
|0
|3:2
|3
|12
Dortmund
|1
|1
|0
|0
|3:2
|3
|13
Liverpool
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|14
Real
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|15
Arsenal
|1
|1
|0
|0
|1:0
|3
|16
AEK Atény
|1
|1
|0
|0
|1:0
|3
|17
AS Řím
|1
|0
|1
|0
|1:1
|1
|18
Šachtar
|1
|0
|1
|0
|1:1
|1
|19
Eindhoven
|1
|0
|1
|0
|1:1
|1
|20
Fenerbahce
|1
|0
|1
|0
|1:1
|1
|21
Villarreal
|1
|0
|0
|1
|2:3
|0
|22
Bruggy
|1
|0
|0
|1
|2:3
|0
|23
Lille
|1
|0
|0
|1
|2:3
|0
|24
Slavia
|1
|0
|0
|1
|2:3
|0
|25
Atlético
|1
|0
|0
|1
|1:2
|0
|26
Inter Milán
|1
|0
|0
|1
|1:2
|0
|27
Linz
|1
|0
|0
|1
|0:1
|0
|28
Neapol
|1
|0
|0
|1
|0:1
|0
|29
Galatasaray
|1
|0
|0
|1
|1:3
|0
|30
Viking FK
|1
|0
|0
|1
|1:3
|0
|31
FC Porto
|1
|0
|0
|1
|0:2
|0
|32
Lipsko
|1
|0
|0
|1
|1:4
|0
|33
Feyenoord
|1
|0
|0
|1
|1:5
|0
|34
Sabah Baku
|1
|0
|0
|1
|0:4
|0
|35
Slovan Bratislava
|1
|0
|0
|1
|1:6
|0
|36
Bodö/Glimt
|1
|0
|0
|1
|0:5
|0
- Osmifinále
- Play-off