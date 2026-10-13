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ONLINE: Sabah - Slavia. Sešívaní nastoupí do druhého zápasu Ligy mistrů, čeká je nováček

Danijel Šturm poslal Slavii do vedení
Danijel Šturm poslal Slavii do vedeníZdroj: Zuzana Jarolímková / Sport
Mikuláš Konečný byl po třech minutách na hřišti vyloučen
Ayaosiho gól neplatil kvůli ruce
Úvodní vystoupení Slavie v Lize mistrů proti Lens
Úvodní vystoupení Slavie v Lize mistrů proti Lens
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iSport.cz, ČTK
Liga mistrů
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Fotbalisté Slavie dnes sehrají druhý zápas v Lize mistrů a proti Sabahu chtějí ukončit čekání na vítězství v hlavní fázi soutěže, které trvá od roku 2007 už 20 zápasů. Naposledy Pražané v úvodním kole prohráli doma s Lens 2:3. Utkání v Baku začne v 18.45, přímý přenos ONLINE nabídne web iSport.

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Sabah je v Lize mistrů nováčkem, do hlavní fáze prošel přes čtyři předkola. Má nejhorší klubový koeficient ze všech 36 účastníků ligové fáze. V premiéře na Old Trafford podlehl Manchesteru United 0:4.

České týmy ve 12 pohárových zápasech s ázerbájdžánskými soupeři ještě neprohrály, na jejich půdě třikrát po sobě remizovaly. Sabah vznikl až v září 2017 a zásadní vliv na jeho vzestupu má kouč Valdas Dambrauskas.

V roce 2002 vyhrál peníze v litevské verzi soutěže Chcete být milionářem? a použil je k odjezdu do Anglie, kde studoval trenérství a sportovní vědu. Do Sabahu přišel před minulou sezonou, dovedl ho k prvnímu titulu a triumfu v domácím poháru.

#TýmZVRPSkóreB
1PSG11006:13
2Bayern11005:03
3Barcelona11005:13
4Manchester Utd.11004:03
5Como11004:13
6Sporting11003:13
7Stuttgart11003:13
8Manchester City11002:03
9Aston Villa11003:23
10Real Betis11003:23
11Lens11003:23
12Dortmund11003:23
13Liverpool11002:13
14Real11002:13
15Arsenal11001:03
16AEK Atény11001:03
17AS Řím10101:11
18Šachtar10101:11
19Eindhoven10101:11
20Fenerbahce10101:11
21Villarreal10012:30
22Bruggy10012:30
23Lille10012:30
24Slavia10012:30
25Atlético10011:20
26Inter Milán10011:20
27Linz10010:10
28Neapol10010:10
29Galatasaray10011:30
30Viking FK10011:30
31FC Porto10010:20
32Lipsko10011:40
33Feyenoord10011:50
34Sabah Baku10010:40
35Slovan Bratislava10011:60
36Bodö/Glimt10010:50
  • Osmifinále
  • Play-off

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