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Liga mistrů ONLINE: Atletico přivitá United, Bayern míří do Norska. Lens - Sporting

Jonathan Tah a Harry Kane
Jonathan Tah a Harry KaneZdroj: Lise Åserud / Profimedia
Radost hráčů Lens po vyrovnávací trefě
Souboj Slavie s Lens
Florian Thauvin v dresu Lens
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Fotogalerie
iSport.cz, ČTK
Liga mistrů
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Úterní program fotbalové Ligy mistrů nabídné kromě ázerbajdžánského výjezdu Slavie porci dalších osmi zápasů. Od 18.45 hostí přemožitel Slavie Lens portugalský Sporting, od 21 hodin hraje Bayern Mnichov na půdě norského Vikingu, Barcelona jede na Galatasaray nebo Arsenal přivítá Lille. Ve šlágru hracího dne budou o body bojovat Atletico Madrid a Manchester United. Sledujte ONLINE přímé přenosy ze všech duelů na iSportu.

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#TýmZVRPSkóreB
1PSG11006:13
2Bayern11005:03
3Barcelona11005:13
4Manchester Utd.11004:03
5Como11004:13
6Sporting11003:13
7Stuttgart11003:13
8Manchester City11002:03
9Aston Villa11003:23
10Real Betis11003:23
11Lens11003:23
12Dortmund11003:23
13Liverpool11002:13
14Real11002:13
15Arsenal11001:03
16AEK Atény11001:03
17AS Řím10101:11
18Šachtar10101:11
19Eindhoven10101:11
20Fenerbahce10101:11
21Villarreal10012:30
22Bruggy10012:30
23Lille10012:30
24Slavia10012:30
25Atlético10011:20
26Inter Milán10011:20
27Linz10010:10
28Neapol10010:10
29Galatasaray10011:30
30Viking FK10011:30
31FC Porto10010:20
32Lipsko10011:40
33Feyenoord10011:50
34Sabah Baku10010:40
35Slovan Bratislava10011:60
36Bodö/Glimt10010:50
  • Osmifinále
  • Play-off

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