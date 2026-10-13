Liga mistrů ONLINE: Atletico přivitá United, Bayern míří do Norska. Lens - Sporting
Úterní program fotbalové Ligy mistrů nabídné kromě ázerbajdžánského výjezdu Slavie porci dalších osmi zápasů. Od 18.45 hostí přemožitel Slavie Lens portugalský Sporting, od 21 hodin hraje Bayern Mnichov na půdě norského Vikingu, Barcelona jede na Galatasaray nebo Arsenal přivítá Lille. Ve šlágru hracího dne budou o body bojovat Atletico Madrid a Manchester United. Sledujte ONLINE přímé přenosy ze všech duelů na iSportu.
Liga mistrů 2026/2027
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
PSG
|1
|1
|0
|0
|6:1
|3
|2
Bayern
|1
|1
|0
|0
|5:0
|3
|3
Barcelona
|1
|1
|0
|0
|5:1
|3
|4
Manchester Utd.
|1
|1
|0
|0
|4:0
|3
|5
Como
|1
|1
|0
|0
|4:1
|3
|6
Sporting
|1
|1
|0
|0
|3:1
|3
|7
Stuttgart
|1
|1
|0
|0
|3:1
|3
|8
Manchester City
|1
|1
|0
|0
|2:0
|3
|9
Aston Villa
|1
|1
|0
|0
|3:2
|3
|10
Real Betis
|1
|1
|0
|0
|3:2
|3
|11
Lens
|1
|1
|0
|0
|3:2
|3
|12
Dortmund
|1
|1
|0
|0
|3:2
|3
|13
Liverpool
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|14
Real
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|15
Arsenal
|1
|1
|0
|0
|1:0
|3
|16
AEK Atény
|1
|1
|0
|0
|1:0
|3
|17
AS Řím
|1
|0
|1
|0
|1:1
|1
|18
Šachtar
|1
|0
|1
|0
|1:1
|1
|19
Eindhoven
|1
|0
|1
|0
|1:1
|1
|20
Fenerbahce
|1
|0
|1
|0
|1:1
|1
|21
Villarreal
|1
|0
|0
|1
|2:3
|0
|22
Bruggy
|1
|0
|0
|1
|2:3
|0
|23
Lille
|1
|0
|0
|1
|2:3
|0
|24
Slavia
|1
|0
|0
|1
|2:3
|0
|25
Atlético
|1
|0
|0
|1
|1:2
|0
|26
Inter Milán
|1
|0
|0
|1
|1:2
|0
|27
Linz
|1
|0
|0
|1
|0:1
|0
|28
Neapol
|1
|0
|0
|1
|0:1
|0
|29
Galatasaray
|1
|0
|0
|1
|1:3
|0
|30
Viking FK
|1
|0
|0
|1
|1:3
|0
|31
FC Porto
|1
|0
|0
|1
|0:2
|0
|32
Lipsko
|1
|0
|0
|1
|1:4
|0
|33
Feyenoord
|1
|0
|0
|1
|1:5
|0
|34
Sabah Baku
|1
|0
|0
|1
|0:4
|0
|35
Slovan Bratislava
|1
|0
|0
|1
|1:6
|0
|36
Bodö/Glimt
|1
|0
|0
|1
|0:5
|0
- Osmifinále
- Play-off