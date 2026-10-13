Sabah U19 - Slavia U19 0:3. Sešívaní mladíci mají druhou výhru v mládežnické Lize mistrů
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Fotbalisté Slavie do 19 let uspěli i ve druhém utkání ligové fáze Youth League. Po zářijové výhře nad Lens zvítězili na hřišti Sabahu Baku 3:0. Další utkání v soutěži, která je mládežnickou obdobou Ligy mistrů, odehrají Pražané za týden na půdě Fenerbahce Istanbul.
Slavia rozhodla o dnešní výhře už v úvodním dějství, kdy se trefili Szywala a z penalty Kotrba. Po změně stran oslabil hosty vyloučením stoper Solarte, přesto Pražané ještě zvýšili skóre. V nastavení se prosadil střídající Savovič.
Ligová fáze Youth League kopíruje Ligu mistrů. Hraje se rovněž systémem s 36 kluby v jedné tabulce, na rozdíl od prestižní soutěže pro A-týmy má ale jen šest místo osmi kol. Do vyřazovacích bojů postoupí prvních 22 celků.
V Youth League se představí i Hradec
Mladí slávisté hrají ligovou fázi Youth League podruhé za sebou díky účasti svých starších kolegů v elitní soutěži. V minulé sezoně obsadili v tabulce 20. místo a těsně prošli do vyřazovací části, v níž hned na úvod vypadli s Benficou Lisabon.
Youth League se v této sezoně zúčastní i Hradec Králové, který coby český dorostenecký šampion bude hrát druhou větev soutěže - mistrovskou část. Úvodní soupeř "Votroků" vzejde z duelu mezi maltskou Vallettou a albánským Partizani. České maximum v Youth League drží Příbram, která v sezoně 2015/16 došla do osmifinále.