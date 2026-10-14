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ZNÁMKY Slavie: Chorý v Evropě zkrátka neumí, Nowak zapadl do průměru. A kdo vyčníval?

Jak si vedli fotbalisté Slavie v Baku?
Jak si vedli fotbalisté Slavie v Baku?Zdroj: Koláž Jiří Bejček / iSport
Mubarak Suleiman v utkání proti Sabahu
Danijel Šturm v utkání proti Sabahu
Mojmír Chytil v utkání proti Sabahu
Michal Sadílek v utkání proti Sabahu
Michal Sadílek v utkání proti Sabahu
Michal Sadílek v utkání proti Sabahu
Danijel Šturm v utkání proti Sabahu
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iSport.cz
Liga mistrů
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Fotbalistům pražské Slavie se ani tentokrát nepodařilo zvítězit v Lize mistrů, z ázerbajdžánské metropole si odvezli prohru 0:2 se Sabahem Baku. Utkání přineslo nejen spoustu chyb, ale i pár absurdních situací v útoku a obraně „sešívaných“. Jak výkony jednotlivých hráčů viděly deník Sport a web iSport? Projděte si hodnocení v tradičním ZNÁMKOVÁNÍ (10-nejlepší, 1-nejhorší).

#TýmZVRPSkóreB
1Barcelona22009:26
2Sporting22005:16
3Arsenal22004:06
4Bayern21108:34
5PSG11006:13
6Como11004:13
7Manchester Utd.21014:23
8Stuttgart11003:13
9Manchester City11002:03
10Villarreal21015:43
11Aston Villa11003:23
12Real Betis11003:23
13Atlético21013:23
14Dortmund11003:23
15Liverpool11002:13
16Real11002:13
17AEK Atény11001:03
18Bruggy21016:63
19Lens21013:43
20Lipsko21012:43
21Sabah Baku21012:43
22AS Řím10101:11
23Šachtar10101:11
24Fenerbahce10101:11
25Eindhoven20111:21
26Viking FK20114:61
27Linz10010:10
28Inter Milán20024:60
29FC Porto10010:20
30Slavia20022:50
31Neapol20021:40
32Lille20022:60
33Feyenoord10011:50
34Galatasaray20022:70
35Slovan Bratislava10011:60
36Bodö/Glimt10010:50
  • Osmifinále
  • Play-off

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