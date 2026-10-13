Trpišovský po prohře v Baku: Na rovinu říkám, že Sabah bychom měli porazit
Chcete naše zprávy v Googlu přednostně?
Nehledal alibi a vypálil: „Soupeři gratuluju k vítězství. Podal kvalitní výkon, ale na rovinu říkám, že bychom ho měli porazit.“ Když už tohle Jindřich Trpišovský prohlásí, něco se děje. Kouč Slavie se do takových tvrzení málokdy pouští, v české lize takřka vůbec. Po prohře 0:2 a bezkrevném představení na půdě ázerbájdžánského Sabahu v Lize mistrů to však v trenérovi mistra vřelo.
Máte pro to, co se dělo v Baku, nějaké vysvětlení?
„Tak vysvětlení... Jsme samozřejmě zklamaní z výsledku i výkonu, nebyli jsme to hlavně v prvním poločase vůbec my. Paradoxně ten horší poločas skončil 0:0 a ten výkonnostně lepší jsme prohráli 0:2. Příčin je spousta, ale základní jsou vždycky stejné. Nesmíte dělat chyby a my je udělali strašně hloupé a laciné po dvou ztrátách. Takové góly, jako byl ten první, normálně nedostáváme. My jsme své šance, kterých bylo dost, nedali. Minimálně dva góly jsme měli dát.“
Ale nevyšlo to...
„Protože jsme jako tým nezahráli dobře a neměli individuální kvalitu na některých postech. Ztráceli jsme hrozně moc míčů, nicméně když pominu ofsajdovou situaci, soupeř nic vážného v prvním poločase neměl. Do druhého jsme vstoupili dobře, ale soupeř se po brance zatáhnul. My jsme do něj bušili některými akcemi hlavně po levé straně, po naší pravé straně toho bylo hrozně málo. Ze středu taky. Soupeř nás tam přehrál. Vidím, že hráči jsou vyčerpaní a mají toho dost, ale nemůžu jmenovat ani jednoho, kdo by se dotkl nějakého svého stropu nebo maximální výkonnosti.“
Ve vápně pracuje hlava a neklid
Někdy se člověk hořce usmívá, když jeho tým zahazuje šance, jindy kroutí hlavou, ale nebylo to tentokrát spíš k pláči?
„Souhlasím, někdy je to beznaděj. Když míč neskončí v bráně ze situace, kdy to vlastně ani nejde... Neumím to vysvětlit, v evropských zápasech a hlavně v Lize mistrů se to opakuje. Ve finále odjíždíme s prohrou po špatném výkonu, podobně jako na Pafosu. Přestože si vytvoříme dost šancí na výhru. Nedokážeme se ale dotknout maxima, soupeři gratuluju k vítězství. Podal kvalitní výkon, ale na rovinu říkám, že bychom ho měli porazit. V některých fázích se to jednoznačně ukazovalo. Že jsme to nezvládli, je naše chyba. Ve vápně se to kumuluje, pracuje tam hlava a neklid. Takovou situaci tam měl Tomáš (Chorý) i Provi (Lukáš Provod), který nás mohl vrátit do zápasu. Už jsem si myslel, že je to gól, ale skončilo to na brankáři a vedle. Situace tam měl i Mubarak, špatně je vyřešil. Střílí levou nohou z dvaceti metrů, když jdeme dva na jednoho. To už pracuje i hlava. Nepřipravíme si to jako soupeř u prvního gólu, kdy hráč přihrává proti noze v ideální palebné pozici a trefí to. Nám se to takhle nesejde, proto netrestáme chyby.“
Zapojte se do diskuze
Mohlo na hráče dolehnout velké očekávání? Každý mluvil o blížící se výhře v Lize mistrů.
„Z mé pozice těžko říct, to by vám museli říct hráči. Už jsem se od těch věcí oprostil, zažívám to stejně jako na Pafosu poněkolikáté. Nechci si to dávat do hlavy. Na druhou stranu, role favorita nám moc nesedí. Jedna věc je výsledek, druhá výkon. S týmy jako Lens nebo Barcelona je náš výkon svižnější, s rychlejším rozhodováním než v Baku. Mě spíš mrzí první gól po ztrátě a nenavázání a nedostoupení volného hráče. To v Champions League nemůžete dělat, pak to máte těžší. Vidím, jak se kluci připravují a dávají tomu všechno, o to jsem pak zklamanější. Na hřišti to neprodáme. Bavíme se o tom furt dokola, samozřejmě člověk už ten zápas chce vyhrát, ale realita vždycky ukáže, že je to ještě hodně daleko.“
Dokážete se rychle otřepat?
„Musíme už v sobotu. Když někdy takhle zklameme, tým na to umí odpovídat. Už jsme se o tom bavili v kabině. V sobotu (doma s Hradcem Králové) musíme vyhrát, pak nás čeká Fenerbahce. Odpověď musí být na hřišti, výkon musí být mnohem lepší herně, ale i emočně a energicky. V Baku nám to vůbec nesedlo, budeme hledat příčiny, bavit se, rozebírat. Sled zápasů je rychlý, my jsme za to radši.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Sporting
|2
|2
|0
|0
|5:1
|6
|2
PSG
|1
|1
|0
|0
|6:1
|3
|3
Bayern
|1
|1
|0
|0
|5:0
|3
|4
Barcelona
|1
|1
|0
|0
|5:1
|3
|5
Manchester Utd.
|1
|1
|0
|0
|4:0
|3
|6
Como
|1
|1
|0
|0
|4:1
|3
|7
Stuttgart
|1
|1
|0
|0
|3:1
|3
|8
Manchester City
|1
|1
|0
|0
|2:0
|3
|9
Aston Villa
|1
|1
|0
|0
|3:2
|3
|10
Real Betis
|1
|1
|0
|0
|3:2
|3
|11
Dortmund
|1
|1
|0
|0
|3:2
|3
|12
Liverpool
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|13
Real
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|14
Arsenal
|1
|1
|0
|0
|1:0
|3
|15
AEK Atény
|1
|1
|0
|0
|1:0
|3
|16
Lens
|2
|1
|0
|1
|3:4
|3
|17
Sabah Baku
|2
|1
|0
|1
|2:4
|3
|18
AS Řím
|1
|0
|1
|0
|1:1
|1
|19
Šachtar
|1
|0
|1
|0
|1:1
|1
|20
Eindhoven
|1
|0
|1
|0
|1:1
|1
|21
Fenerbahce
|1
|0
|1
|0
|1:1
|1
|22
Villarreal
|1
|0
|0
|1
|2:3
|0
|23
Bruggy
|1
|0
|0
|1
|2:3
|0
|24
Lille
|1
|0
|0
|1
|2:3
|0
|25
Atlético
|1
|0
|0
|1
|1:2
|0
|26
Inter Milán
|1
|0
|0
|1
|1:2
|0
|27
Linz
|1
|0
|0
|1
|0:1
|0
|28
Neapol
|1
|0
|0
|1
|0:1
|0
|29
Galatasaray
|1
|0
|0
|1
|1:3
|0
|30
Viking FK
|1
|0
|0
|1
|1:3
|0
|31
FC Porto
|1
|0
|0
|1
|0:2
|0
|32
Slavia
|2
|0
|0
|2
|2:5
|0
|33
Lipsko
|1
|0
|0
|1
|1:4
|0
|34
Feyenoord
|1
|0
|0
|1
|1:5
|0
|35
Slovan Bratislava
|1
|0
|0
|1
|1:6
|0
|36
Bodö/Glimt
|1
|0
|0
|1
|0:5
|0
- Osmifinále
- Play-off
Gafin