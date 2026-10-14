Nečekaně ostrý rozhovor! Obránce United se tvrdě opřel do vedení: Musím se hodně ovládat
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- Manchester United padl v Lize mistrů s Atlétikem Madrid 0:2.
Obránce Lisandro Martínez následně v televizním rozhovoru ostře zkritizoval klubové vedení.
Bývalý útočník Wayne Rooney jeho slova tvrdě odsoudil jako neuctivá.
Byl to pořádně třaskavý pozápasový rozhovor. Když skončil, neřešilo se už nic jiného. Lisandro Martínez, obránce Manchesteru United, se po úterní prohře v Lize mistrů na hřišti Atlétika Madrid (0:2) tvrdě opřel do vedení klubu. „Musím být upřímný, očekávám víc i od sportovního ředitele,“ vypálil argentinský reprezentant do kamery Amazon Prime. Čelil za to velké kritice od legend.
Okamžitě bylo znát, že mu není do řeči. „Velmi slabý, velmi slabý,“ zhodnotil Martínez výkon týmu po představení ve Španělsku. V dalších necelých třech minutách se ale rozjel. „Musím se hodně ovládat, ale někdy je to odraz toho, v jakém stavu se náš klub momentálně nachází,“ řekl.
Další sezona, další krize
United se opět dostali do velmi složitého období. Krutě se jim nedaří. V ligové tabulce se upíchli zatím na dvanáctém místě, když získali šest bodů za šest zápasů. Od startu sezony stihli vypadnout už z anglického poháru, na soutěžní výhru čekají už pět utkání. Naposledy uspěli na začátku září, kdy na domácím stadionu přejeli Sabah Baku (4:0), nově přemožitele Slavie.
Přitom před pár měsíci je zalil optimismus. „Rudí ďáblové“ zakončili ligový ročník na třetí příčce a poprvé po třech letech se vrátili do hlavní fáze Ligy mistrů. „Minulou sezonu jsme měli fantastickou a teď čekám víc od vedení, že přivede další hráče, abychom mohli konkurovat. Ostatní týmy výrazně posílily, Atlético má dobré mužstvo a zaslouženě vyhrálo,“ líčil Martínez.
První silné vyjádření bylo venku, ale nezůstalo jen u něj.
United utratili v letním přestupovém období 155 milionů liber (zhruba 4,5 miliardy korun) za čtyři posily. Přišli záložníci Carlos Baleba (22 let) z Brightonu, Andrey Santos (22 let) z Chelsea, Youri Tielemans (29 let) z Aston Villy a brankář Karl Darlow (35 let) z Leedsu.
Martínez údajně doufal ve větší investice do kádru. „Ano stoprocentně,“ zdůraznil na doplňující dotaz redaktora. „Očekávám víc od sportovního ředitele,“ zmínil. „Musím být upřímný. Také my hráči musíme odvádět lepší práci, ale je důležité vybudovat silný kádr, abychom byli připravení na takové večery,“ poznamenal 28letý stoper.
Kouč dělá, co může
Řeč se stočila také na trenéra Michaela Carricka, na kterého se po další prohře zvýšil tlak. O náhradních možnostech se totiž hovořilo už minulý týden. United prožívají nejhorší start do sezony za posledních 40 let.
„Dělá, co může,“ pravil Martínez. „Každá sezona je jiná, nemůžete zůstat u toho, co jste dělali tu minulou. Soupeři vědí, jak hrajete, znají každý detail. A pokud nic nezměníte, bude příští sezona velký problém,“ pokračoval.
Kritiku vrátil zpátky do vyšších pozic na Old Trafford. „Po dnešním zápase je snadné ukázat na trenéra nebo hráče, ale musíme se podívat také do jiných oblastí,“ dodal a přitom zdvihl prst nahoru. Následně odešel.
Byl z toho okamžitě obrovský poprask. „Rozhovor jsem neviděl, nemůžu se k tomu vyjádřit,“ podotkl kouč Carrick. „Myslím si, že to bylo trochu v emocích, byl zklamaný ze zápasu,“ doplnil.
Rooney: Neuctivé
Bývalí hvězdní hráči se vyjádřili obsáhleji. „Zašel možná až příliš daleko. Tohle je záležitost trenéra, mělo by to zůstat za zavřenými dveřmi,“ zamyslel se legendární útočník Wayne Rooney ve studiu Amazon Prime. „Je to neuctivé i vůči spoluhráčům. Nerespektuje je, protože jim říká, že nejsou dostatečně dobří. A možná on je mezi těmi, kteří by měli opustit klub, protože jeho výkony nejsou dobré,“ zmínil.
„Nepomůže to vůbec nikomu. V dalších dnech se bude mluvit jenom o tomhle,“ líčil někdejší anglický obránce Jamie Carragher na televizní stanici CBS. „Fanoušci žádného klubu nemají rádi lidi v oblecích, ve vedení klubu, budou si takové výroky užívat a říkat: Konečně to někdo řekl! Já si ale myslím, že tohle bylo hrozní načasování,“ uzavřel.
Je však jasné, že Martínezova slova budou mít ještě dohru.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Barcelona
|2
|2
|0
|0
|9:2
|6
|2
Sporting
|2
|2
|0
|0
|5:1
|6
|3
Arsenal
|2
|2
|0
|0
|4:0
|6
|4
Bayern
|2
|1
|1
|0
|8:3
|4
|5
PSG
|1
|1
|0
|0
|6:1
|3
|6
Como
|1
|1
|0
|0
|4:1
|3
|7
Manchester Utd.
|2
|1
|0
|1
|4:2
|3
|8
Stuttgart
|1
|1
|0
|0
|3:1
|3
|9
Manchester City
|1
|1
|0
|0
|2:0
|3
|10
Villarreal
|2
|1
|0
|1
|5:4
|3
|11
Aston Villa
|1
|1
|0
|0
|3:2
|3
|12
Real Betis
|1
|1
|0
|0
|3:2
|3
|13
Atlético
|2
|1
|0
|1
|3:2
|3
|14
Dortmund
|1
|1
|0
|0
|3:2
|3
|15
Liverpool
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|16
Real
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|17
AEK Atény
|1
|1
|0
|0
|1:0
|3
|18
Bruggy
|2
|1
|0
|1
|6:6
|3
|19
Lens
|2
|1
|0
|1
|3:4
|3
|20
Lipsko
|2
|1
|0
|1
|2:4
|3
|21
Sabah Baku
|2
|1
|0
|1
|2:4
|3
|22
AS Řím
|1
|0
|1
|0
|1:1
|1
|23
Šachtar
|1
|0
|1
|0
|1:1
|1
|24
Fenerbahce
|1
|0
|1
|0
|1:1
|1
|25
Eindhoven
|2
|0
|1
|1
|1:2
|1
|26
Viking FK
|2
|0
|1
|1
|4:6
|1
|27
Linz
|1
|0
|0
|1
|0:1
|0
|28
Inter Milán
|2
|0
|0
|2
|4:6
|0
|29
FC Porto
|1
|0
|0
|1
|0:2
|0
|30
Slavia
|2
|0
|0
|2
|2:5
|0
|31
Neapol
|2
|0
|0
|2
|1:4
|0
|32
Lille
|2
|0
|0
|2
|2:6
|0
|33
Feyenoord
|1
|0
|0
|1
|1:5
|0
|34
Galatasaray
|2
|0
|0
|2
|2:7
|0
|35
Slovan Bratislava
|1
|0
|0
|1
|1:6
|0
|36
Bodö/Glimt
|1
|0
|0
|1
|0:5
|0
- Osmifinále
- Play-off