Liga mistrů ONLINE: Manchester City hostí PSG, Real jede do Říma. LASK - Liverpool
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Fotbalová Liga mistrů dnes nabídne dalších devět duelů ligové fáze. Od 18.45 čeká LASK s Kryštofem Daňkem anglický Liverpool, Feyenoord hostí Como. Hlavním šlágrem kola bude od 21 hodin souboj Manchesteru City s PSG, Real Madrid jede na stadion AS Řím a Slovan Bratislava bude bojovat o první body doma se Stuttgartem. ONLINE přenosy ze všech zápasů sledujte na webu iSport.
Liga mistrů 2026/2027
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Barcelona
|2
|2
|0
|0
|9:2
|6
|2
Sporting
|2
|2
|0
|0
|5:1
|6
|3
Arsenal
|2
|2
|0
|0
|4:0
|6
|4
Bayern
|2
|1
|1
|0
|8:3
|4
|5
PSG
|1
|1
|0
|0
|6:1
|3
|6
Como
|1
|1
|0
|0
|4:1
|3
|7
Manchester Utd.
|2
|1
|0
|1
|4:2
|3
|8
Stuttgart
|1
|1
|0
|0
|3:1
|3
|9
Manchester City
|1
|1
|0
|0
|2:0
|3
|10
Villarreal
|2
|1
|0
|1
|5:4
|3
|11
Aston Villa
|1
|1
|0
|0
|3:2
|3
|12
Real Betis
|1
|1
|0
|0
|3:2
|3
|13
Atlético
|2
|1
|0
|1
|3:2
|3
|14
Dortmund
|1
|1
|0
|0
|3:2
|3
|15
Liverpool
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|16
Real
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|17
AEK Atény
|1
|1
|0
|0
|1:0
|3
|18
Bruggy
|2
|1
|0
|1
|6:6
|3
|19
Lens
|2
|1
|0
|1
|3:4
|3
|20
Lipsko
|2
|1
|0
|1
|2:4
|3
|21
Sabah Baku
|2
|1
|0
|1
|2:4
|3
|22
AS Řím
|1
|0
|1
|0
|1:1
|1
|23
Šachtar
|1
|0
|1
|0
|1:1
|1
|24
Fenerbahce
|1
|0
|1
|0
|1:1
|1
|25
Eindhoven
|2
|0
|1
|1
|1:2
|1
|26
Viking FK
|2
|0
|1
|1
|4:6
|1
|27
Linz
|1
|0
|0
|1
|0:1
|0
|28
Inter Milán
|2
|0
|0
|2
|4:6
|0
|29
FC Porto
|1
|0
|0
|1
|0:2
|0
|30
Slavia
|2
|0
|0
|2
|2:5
|0
|31
Neapol
|2
|0
|0
|2
|1:4
|0
|32
Lille
|2
|0
|0
|2
|2:6
|0
|33
Feyenoord
|1
|0
|0
|1
|1:5
|0
|34
Galatasaray
|2
|0
|0
|2
|2:7
|0
|35
Slovan Bratislava
|1
|0
|0
|1
|1:6
|0
|36
Bodö/Glimt
|1
|0
|0
|1
|0:5
|0
- Osmifinále
- Play-off