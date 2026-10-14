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Liga mistrů ONLINE: Manchester City hostí PSG, Real jede do Říma. LASK - Liverpool

Erling Haaland
Erling HaalandZdroj: ČTK
Fotbalisté PSG v přípravě na novou sezonu
Manchester City ovládl šlágr Premier League, na Anfieldu zvítězil vysoko 3:0
Manchester City zvládl přestřelku se Sunderlandem
Enzo Fernández se raduje z gólu
Manchester City po prohře s Arsenalem
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ČTK, iSport.cz
Liga mistrů
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Fotbalová Liga mistrů dnes nabídne dalších devět duelů ligové fáze. Od 18.45 čeká LASK s Kryštofem Daňkem anglický Liverpool, Feyenoord hostí Como. Hlavním šlágrem kola bude od 21 hodin souboj Manchesteru City s PSG, Real Madrid jede na stadion AS Řím a Slovan Bratislava bude bojovat o první body doma se Stuttgartem. ONLINE přenosy ze všech zápasů sledujte na webu iSport.

Liga mistrů 2026/2027

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#TýmZVRPSkóreB
1Barcelona22009:26
2Sporting22005:16
3Arsenal22004:06
4Bayern21108:34
5PSG11006:13
6Como11004:13
7Manchester Utd.21014:23
8Stuttgart11003:13
9Manchester City11002:03
10Villarreal21015:43
11Aston Villa11003:23
12Real Betis11003:23
13Atlético21013:23
14Dortmund11003:23
15Liverpool11002:13
16Real11002:13
17AEK Atény11001:03
18Bruggy21016:63
19Lens21013:43
20Lipsko21012:43
21Sabah Baku21012:43
22AS Řím10101:11
23Šachtar10101:11
24Fenerbahce10101:11
25Eindhoven20111:21
26Viking FK20114:61
27Linz10010:10
28Inter Milán20024:60
29FC Porto10010:20
30Slavia20022:50
31Neapol20021:40
32Lille20022:60
33Feyenoord10011:50
34Galatasaray20022:70
35Slovan Bratislava10011:60
36Bodö/Glimt10010:50
  • Osmifinále
  • Play-off

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