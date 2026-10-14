Biatlonista Krčmář si rýpl do Slavie: Karma je zdarma. Nesnáším zesměšňování výkonu
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Ani teď to nevyšlo. Slavia měla na půdě Sabahu Baku šance, ovšem nevyužila je a trenér Jindřich Trpišovský musí na dlouho vyhlížené vítězství v Lize mistrů čekat dál. Porážku 0:2 v Ázerbájdžánu těsně před koncem stvrdil kuriózní druhý gól domácích, kdy nejprve zaváhal brankář Jakub Markovič a David Moses si potom míč místo odkopu srazil do vlastní brány. Komická situace vzbudila ohlas na sociálních sítích, ozval se i biatlonista Michal Krčmář.
Na konci srpna byla Slavia na koni, v očekávaném ligovém derby přejela Spartu na Letné 3:0 a potvrdila, že na domácí scéně aktuálně neohroženě vládne. Třetí gól vstřelil v nastavení Emmanuel Ayaosi, když doslova posadil na zadek Matěje Ryneše, což se mezi slávistickými fanoušky stalo vděčným terčem internetových vtípků.
O měsíc a půl později se však do podobné situace dostal i hráč Slavie. David Moses chtěl v Baku zastavit pokus Joy-Lance Mikelse, který směřoval k odkryté bráně (a bez Mosesova zásahu by ji možná i těsně minul). Nigerijský záložník ale nedokázal míč odkopnout, a ten se od jeho levé nohy odrazil do brány, zklamaný Moses skončil na zemi. Když se nedaří, tak zkrátka se vším všudy…
Český biatlonista Michal Krčmář přidal na síti X video, které spojuje oba zmíněné momenty. „Karma je zdarma,“ rýpl si velký fanoušek Sparty do příznivců červenobílých.
Příspěvek vyvolal řadu reakcí, Krčmář pod ním pak ještě reagoval na komentáře fanoušků. „Nikomu se nesměju, ba naopak,“ vysvětloval video. „Nesnáším, když někdo zesměšňuje výkon v jakémkoliv sportu. Jen jsem nastavil zrcadlo Slavii, to je celé,“ napsal stříbrný medailista z olympiády v Pchjongčchangu v roce 2018.
Slavia tak po dvou utkáních v Lize mistrů zůstává na nule, další možnost získat body bude mít už příští úterý, kdy hraje na půdě tureckého Fenerbahce.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Barcelona
|2
|2
|0
|0
|9:2
|6
|2
Sporting
|2
|2
|0
|0
|5:1
|6
|3
Arsenal
|2
|2
|0
|0
|4:0
|6
|4
Bayern
|2
|1
|1
|0
|8:3
|4
|5
PSG
|1
|1
|0
|0
|6:1
|3
|6
Como
|1
|1
|0
|0
|4:1
|3
|7
Manchester Utd.
|2
|1
|0
|1
|4:2
|3
|8
Stuttgart
|1
|1
|0
|0
|3:1
|3
|9
Manchester City
|1
|1
|0
|0
|2:0
|3
|10
Villarreal
|2
|1
|0
|1
|5:4
|3
|11
Aston Villa
|1
|1
|0
|0
|3:2
|3
|12
Real Betis
|1
|1
|0
|0
|3:2
|3
|13
Atlético
|2
|1
|0
|1
|3:2
|3
|14
Dortmund
|1
|1
|0
|0
|3:2
|3
|15
Liverpool
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|16
Real
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|17
AEK Atény
|1
|1
|0
|0
|1:0
|3
|18
Bruggy
|2
|1
|0
|1
|6:6
|3
|19
Lens
|2
|1
|0
|1
|3:4
|3
|20
Lipsko
|2
|1
|0
|1
|2:4
|3
|21
Sabah Baku
|2
|1
|0
|1
|2:4
|3
|22
AS Řím
|1
|0
|1
|0
|1:1
|1
|23
Šachtar
|1
|0
|1
|0
|1:1
|1
|24
Fenerbahce
|1
|0
|1
|0
|1:1
|1
|25
Eindhoven
|2
|0
|1
|1
|1:2
|1
|26
Viking FK
|2
|0
|1
|1
|4:6
|1
|27
Linz
|1
|0
|0
|1
|0:1
|0
|28
Inter Milán
|2
|0
|0
|2
|4:6
|0
|29
FC Porto
|1
|0
|0
|1
|0:2
|0
|30
Slavia
|2
|0
|0
|2
|2:5
|0
|31
Neapol
|2
|0
|0
|2
|1:4
|0
|32
Lille
|2
|0
|0
|2
|2:6
|0
|33
Feyenoord
|1
|0
|0
|1
|1:5
|0
|34
Galatasaray
|2
|0
|0
|2
|2:7
|0
|35
Slovan Bratislava
|1
|0
|0
|1
|1:6
|0
|36
Bodö/Glimt
|1
|0
|0
|1
|0:5
|0
- Osmifinále
- Play-off