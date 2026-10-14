Předplatné

Slavia si vybrala Česko a Evropa utíká, rýpl si i kouč Baku. Co boj s Plzní o Chorého?

Video placeholder
Toto video je součástí balíčku PREMIUM.
Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!
Koupit
Slavia si vybrala Česko a Evropa utíká, rýpl si i kouč Baku. Co boj s Plzní o Chorého? • Zdroj: iSport.cz
Zklamaní slávisté po prohře v Baku
Mubarak Suleiman v utkání proti Sabahu
Danijel Šturm v utkání proti Sabahu
Zklamaní slávisté po prohře v Baku
Michal Sadílek v utkání proti Sabahu
Danijel Šturm v utkání proti Sabahu
Michal Sadílek v utkání proti Sabahu
15
Fotogalerie
TV iSport
Liga mistrů
Vstoupit do diskuse (3)

„V Česku suverén, kráčející za třetím titulem v řadě. Na evropské scéně uvadající značka, které fotbal utíká,“ říká ve speciálu Ligy naruby redaktor deníku Sport a webu iSport Michal Kvasnica. Červenobílý tým padl v Lize mistrů i v Baku (0:2), na výhru na elitní scéně čeká už 21 zápasů a radost ze zisku evropských tří bodů nepoznal už 17 utkání v řadě… „Ptám se, jak moc to lidem v klubu vlastně reálně vadí,“ zazní ve speciálu Ligy naruby.

  • Je to opravdu tak, že Slavia „průměruje“ hráče?
  • Proč hrál i v Baku na hrotu Tomáš Chorý?
  • A co je s Lukášem Provodem?

Celý speciál si pusťte na www.liganaruby.cz nebo v sekci iSport Premium.

#TýmZVRPSkóreB
1Barcelona22009:26
2Sporting22005:16
3Arsenal22004:06
4Bayern21108:34
5PSG11006:13
6Como11004:13
7Manchester Utd.21014:23
8Stuttgart11003:13
9Manchester City11002:03
10Villarreal21015:43
11Aston Villa11003:23
12Real Betis11003:23
13Atlético21013:23
14Dortmund11003:23
15Liverpool11002:13
16Real11002:13
17AEK Atény11001:03
18Bruggy21016:63
19Lens21013:43
20Lipsko21012:43
21Sabah Baku21012:43
22AS Řím10101:11
23Šachtar10101:11
24Fenerbahce10101:11
25Eindhoven20111:21
26Viking FK20114:61
27Linz10010:10
28Inter Milán20024:60
29FC Porto10010:20
30Slavia20022:50
31Neapol20021:40
32Lille20022:60
33Feyenoord10011:50
34Galatasaray20022:70
35Slovan Bratislava10011:60
36Bodö/Glimt10010:50
  • Osmifinále
  • Play-off

Tento článek je součástí balíčku PREMIUM.

Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!

Koupit
nebo jen tento článek

Odemknout rychlou SMS platbou

50 Kč

Vstoupit do diskuze (3)

Fotbal 2026

MS ve fotbale 2026Chance LigaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

Doporučujeme

Články z jiných titulů