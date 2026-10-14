Slavia si vybrala Česko a Evropa utíká, rýpl si i kouč Baku. Co boj s Plzní o Chorého?
Slavia si vybrala Česko a Evropa utíká, rýpl si i kouč Baku. Co boj s Plzní o Chorého? • Zdroj: iSport.cz
„V Česku suverén, kráčející za třetím titulem v řadě. Na evropské scéně uvadající značka, které fotbal utíká,“ říká ve speciálu Ligy naruby redaktor deníku Sport a webu iSport Michal Kvasnica. Červenobílý tým padl v Lize mistrů i v Baku (0:2), na výhru na elitní scéně čeká už 21 zápasů a radost ze zisku evropských tří bodů nepoznal už 17 utkání v řadě… „Ptám se, jak moc to lidem v klubu vlastně reálně vadí,“ zazní ve speciálu Ligy naruby.
- Je to opravdu tak, že Slavia „průměruje“ hráče?
- Proč hrál i v Baku na hrotu Tomáš Chorý?
- A co je s Lukášem Provodem?
Celý speciál si pusťte na www.liganaruby.cz nebo v sekci iSport Premium.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Barcelona
|2
|2
|0
|0
|9:2
|6
|2
Sporting
|2
|2
|0
|0
|5:1
|6
|3
Arsenal
|2
|2
|0
|0
|4:0
|6
|4
Bayern
|2
|1
|1
|0
|8:3
|4
|5
PSG
|1
|1
|0
|0
|6:1
|3
|6
Como
|1
|1
|0
|0
|4:1
|3
|7
Manchester Utd.
|2
|1
|0
|1
|4:2
|3
|8
Stuttgart
|1
|1
|0
|0
|3:1
|3
|9
Manchester City
|1
|1
|0
|0
|2:0
|3
|10
Villarreal
|2
|1
|0
|1
|5:4
|3
|11
Aston Villa
|1
|1
|0
|0
|3:2
|3
|12
Real Betis
|1
|1
|0
|0
|3:2
|3
|13
Atlético
|2
|1
|0
|1
|3:2
|3
|14
Dortmund
|1
|1
|0
|0
|3:2
|3
|15
Liverpool
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|16
Real
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|17
AEK Atény
|1
|1
|0
|0
|1:0
|3
|18
Bruggy
|2
|1
|0
|1
|6:6
|3
|19
Lens
|2
|1
|0
|1
|3:4
|3
|20
Lipsko
|2
|1
|0
|1
|2:4
|3
|21
Sabah Baku
|2
|1
|0
|1
|2:4
|3
|22
AS Řím
|1
|0
|1
|0
|1:1
|1
|23
Šachtar
|1
|0
|1
|0
|1:1
|1
|24
Fenerbahce
|1
|0
|1
|0
|1:1
|1
|25
Eindhoven
|2
|0
|1
|1
|1:2
|1
|26
Viking FK
|2
|0
|1
|1
|4:6
|1
|27
Linz
|1
|0
|0
|1
|0:1
|0
|28
Inter Milán
|2
|0
|0
|2
|4:6
|0
|29
FC Porto
|1
|0
|0
|1
|0:2
|0
|30
Slavia
|2
|0
|0
|2
|2:5
|0
|31
Neapol
|2
|0
|0
|2
|1:4
|0
|32
Lille
|2
|0
|0
|2
|2:6
|0
|33
Feyenoord
|1
|0
|0
|1
|1:5
|0
|34
Galatasaray
|2
|0
|0
|2
|2:7
|0
|35
Slovan Bratislava
|1
|0
|0
|1
|1:6
|0
|36
Bodö/Glimt
|1
|0
|0
|1
|0:5
|0
- Osmifinále
- Play-off
nebo jen tento článek
Už mám předplatné. Přihlásit se