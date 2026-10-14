Slavia v Evropě selhává. Experti vidí tři důvody: Chorého, pálení šancí i příliš mnoho změn
Slavia v Baku selhala a proti papírově nejslabšímu soupeři prohrála. Je na vině návrat Tomáše Chorého, příliš mnoho změn v sestavě, nebo systémový problém celého českého fotbalu, kterému chybí individuální technika pod tlakem? Bývalí kouči a experti pojmenovali hlavní příčiny slávistické porážky a odhadují, zda červenobílí v Lize mistrů ještě vůbec dokážou vyhrát.
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Proč Slavia v Evropě nestačí?
Stanislav Levý, bývalý trenér Hannoveru, Slovácka, Plzně, Zlína či Slasku Wroclaw
„Jedna věc je kvalita mužstev, na které Slavia v Champions League naráží, ta hraje velkou roli, ale druhou věcí je, že Baku byl soupeř, kterého prostě musí a měla porazit. Pro mě byl její výkon zklamáním, hlavně na začátku. I když si potom nějaké šance vytvořila, nebyla dostatečně důrazná a agresivní v osobních soubojích. Určitě neměla soupeře, který by na Ligu mistrů neměl kvalitu, ale takové šance prostě proměňovat musí. Nevím, co Slavii v těchto situacích chybí. Jestli to je důraz, klid? V takové soutěži si nevytvoříte tolik příležitostí jako u nás v lize, kde se vám nějaké neproměnění tolik nevymstí. Sabah byl hratelný soupeř, potvrdili to všichni slávističtí hráči i trenéři, ale výkon bohužel nebyl dostačující, abyste body získali.“
Proč Slavia v Evropě nestačí?
Dušan Uhrin, bývalý trenér mj. Slavie
„Slavia v Baku zklamala. Čekal jsem výhru, přinejmenším neprohru. Takové týmy se mají porážet. Když to vezmu obecně, nejenom za středu, vidím dva důvody současného evropského trápení. Zaprvé, Slavia začala sezonu dobře, kombinačně, fotbalově. Ale jakmile se do týmu vrátil Chorý, narušilo se to. Zadruhé, zase proběhlo příliš změn. Hráči, co přišli, nemají moc zkušeností s vyšším fotbalem. Jsou dobří, to ano, ale přicházejí z klubů, kde zkušenosti nemohli pobrat. Pak to potřebuje čas a já nevím, zda si to v klubu uvědomují. Změn je strašně moc. A ještě poznámka k technické kvalitě českých hráčů: až na výjimky není dostačující, protože zanedbáváme mládež. Cizinci mohou mít jiné nedostatky, ale technicky jsou zdatnější. A to i ze zemí, které nemají takovou fotbalovou historii.“
Proč Slavia v Evropě nestačí?
Petr Ruman, expert Sportu
„Je to dost komplexní otázka. Slavia se vydala na cestu intenzity, kterou válcuje českou ligu. Jenže v konfrontaci s evropskými týmy je potřeba přidat také individuální kvalitu, dovednosti, schopnosti, které hráč dokáže pod maximálním tlakem i intenzitou přenést do rozhodujících situací. Jenže českým týmům, Spartě i Slavii, právě v klíčových chvílích a prostorech, tedy ve vápnech, chybí právě tahle kvalita, i když jinak jsou schopny podat kvalitní výkony. Nejen Slavia, ale celý český fotbal musí zapracovat na dovednostech.“
Dosáhne v Lize mistrů aspoň na jednu výhru?
Stanislav Levý, bývalý trenér Hannoveru, Slovácka, Plzně, Zlína či Slasku Wroclaw
„Série nezdarů samozřejmě jednou skončit musí. Nicméně další soupeři určitě nebudou tak hratelní, jako byl Sabah. Chci být mírným optimistou a věřit tomu, že jeden z domácích zápasů (Arsenal, Villarreal, Aston Villa) Slavia zvládne a svou sérii bez výhry ukončí.“
Dosáhne v Lize mistrů aspoň na jednu výhru?
Dušan Uhrin, bývalý trenér mj. Slavie
„Před startem soutěže jsem tipoval sedm bodů, ale to jsem počítal se šesti z prvních dvou zápasů. To jsem se ale očividně velmi zmýlil. Takže teď už mi to vychází jenom na bod. Ale potěšili by mě, kdybych se zase mýlil a nějaký zápas vyhráli. Ovšem narazí na velké soupeře…“
Dosáhne v Lize mistrů aspoň na jednu výhru?
Petr Ruman, expert Sportu
„Před začátkem Champions League jsem predikoval, že každý získaný bod bude zlatý, protože mi přijdou její soupeři těžší než v minulé sezoně. Ale jako fanoušek českého fotbalu věřím, že si konečně vysněnou výhru odveze.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Barcelona
|2
|2
|0
|0
|9:2
|6
|2
Liverpool
|2
|2
|0
|0
|8:4
|6
|3
Sporting
|2
|2
|0
|0
|5:1
|6
|4
Arsenal
|2
|2
|0
|0
|4:0
|6
|5
Bayern
|2
|1
|1
|0
|8:3
|4
|6
PSG
|1
|1
|0
|0
|6:1
|3
|7
Como
|2
|1
|0
|1
|6:4
|3
|8
Manchester Utd.
|2
|1
|0
|1
|4:2
|3
|9
Stuttgart
|1
|1
|0
|0
|3:1
|3
|10
Manchester City
|1
|1
|0
|0
|2:0
|3
|11
Villarreal
|2
|1
|0
|1
|5:4
|3
|12
Aston Villa
|1
|1
|0
|0
|3:2
|3
|13
Real Betis
|1
|1
|0
|0
|3:2
|3
|14
Atlético
|2
|1
|0
|1
|3:2
|3
|15
Dortmund
|1
|1
|0
|0
|3:2
|3
|16
Real
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|17
AEK Atény
|1
|1
|0
|0
|1:0
|3
|18
Bruggy
|2
|1
|0
|1
|6:6
|3
|19
Lens
|2
|1
|0
|1
|3:4
|3
|20
Lipsko
|2
|1
|0
|1
|2:4
|3
|21
Sabah Baku
|2
|1
|0
|1
|2:4
|3
|22
Feyenoord
|2
|1
|0
|1
|4:7
|3
|23
AS Řím
|1
|0
|1
|0
|1:1
|1
|24
Šachtar
|1
|0
|1
|0
|1:1
|1
|25
Fenerbahce
|1
|0
|1
|0
|1:1
|1
|26
Eindhoven
|2
|0
|1
|1
|1:2
|1
|27
Viking FK
|2
|0
|1
|1
|4:6
|1
|28
Inter Milán
|2
|0
|0
|2
|4:6
|0
|29
FC Porto
|1
|0
|0
|1
|0:2
|0
|30
Slavia
|2
|0
|0
|2
|2:5
|0
|31
Neapol
|2
|0
|0
|2
|1:4
|0
|32
Linz
|2
|0
|0
|2
|3:7
|0
|33
Lille
|2
|0
|0
|2
|2:6
|0
|34
Galatasaray
|2
|0
|0
|2
|2:7
|0
|35
Slovan Bratislava
|1
|0
|0
|1
|1:6
|0
|36
Bodö/Glimt
|1
|0
|0
|1
|0:5
|0
- Osmifinále
- Play-off