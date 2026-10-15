Den v Bratislavě: kouč Touré mluvil o Camarovi, Slavia sleduje talent Slovanu
PŘÍMO Z BRATISLAVY | Trávník na Tehelném poli, zničený nedávným koncertem Enriqueho Iglesiase, sice nepřipomínal nejblyštivější evropskou scénu, ale jinak to byla Liga mistrů se vším všudy. Stuttgart vyučil Slovan 3:0 a iSport byl u toho. Zmapoval novinky v Bratislavě včetně utkání Youth League, kde slovenská devatenáctka zaslouženě porazila Němce 1:0, i zákulisí tamního mistra. O pražské Slavii se tam nebaví pouze v souvislosti se Sahmkouem Camarou, ale i co se týče sledování mladého talentu.
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Dorostenci Stuttgartu měli sice v Senci na rozdíl od domácích teenagerů na zádech jmenovky, ale o dresech to fakt nebylo. Zatímco se malí kluci na parkovišti fotili s Vladimírem Weissem mladším u jeho černého mercedesu s vlastní SPZkou, na pažitu Národního tréninkového centra se konal bez přehánění nefalšovaný koncert. Fanoušci VfB, mohlo jich být třeba sto, nechápali.
Po úvodním debaklu 1:6 v Paříži (stejný výsledek schytalo ve Francii i áčko) se slovenští mladíci dočkali premiérové výhry (1:0) v Youth League. Dominovali. Podali opravdu kvalitní výkon – fotbalově, běžecky, mentálně i takticky. Čistá hlava jim rozvázala nohy, přítomní se shodovali, že tak sebevědomé akce za béčko Slovanu ve druhé lize, kde někteří již nastupují, nepředvádějí. Skóre mělo být lepší, defenziva favorita byla pod permanentním tlakem.
Talent Slovanu v hledáčku Slavie
A z komplexního týmového projevu rostly individuality, například čerstvě sedmnáctiletý Leo Hofstädter. Technická, kreativní a zároveň pohyblivá desítka s dobrou postavou je podle informací iSportu delší dobu na radaru scoutingového oddělení Slavie, které jej osobně jezdí sledovat. Bohužel pro českého mistra podepsal odchovanec Slovanu, jenž za áčko debutoval loni v listopadu, před dvěma měsíci svou první profesionální smlouvu v životě.
Jde o kontrakt na dva roky s opcí, čili SKS by ho už musela vykupovat. Hofstädter pravidelně nastupuje za rezervu a od této sezony patří do elitního kádru kouče Yayi Tourého. Ten už v konfrontaci se Stuttgartem tak úspěšný jako kategorie U19 nebyl.
Před zraky takřka dvaceti tisíc lidí včetně známých tváří, dorazil například bývalý hráč „belasích“ Jiří Kladrubský, sice jeho mužstvo herně nepropadlo, leč bundesligová kvalita byla holt nepřekvapivě jinde. Za stavu 2:0 pro hosty poslal trenér Sebastian Hoeness do hry i slovenskou naději Lea Sauera, letní posilu z Feyenoordu za patnáct milionů eur. Tleskal dojatý otec sedící kousek za střídačkami i ostatní tribuny Tehelného pole. Hezký moment.
Touré o Camarovi: Možná jsem udělal chybu
Naopak Sahmkou Camara, stoper hostující v Bratislavě ze Slavie, se tentokrát na plac nedostal. Zatímco ex-plzeňský Svetozar Markovič patří mezi stálice, třiadvacetiletý Guinejec, o kterého měly zájem i LASK Linz, Baník Ostrava nebo Pardubice, si musí pozici na nové adrese teprve vydobýt.
„Adaptace pro něj není jednoduchá. Z Česka byl zvyklý bránit jinak, víc individuálně jeden na jednoho, zatímco my hrajeme v zóně. V tom je rozdíl, musí se to naučit od zkušenějších hráčů, pracovat a být koncentrovaný. Možná jsem udělal chybu, že jsem ho tak brzy dal do zápasu v Paříži. Ale i tam si vedl velmi dobře. Je mladý, musí zůstat pozitivní, počkat si na další šanci a pak ji využít pro tým,“ odpověděl na dotaz iSportu šéf lavičky Touré.
Slovan v sobotu čeká derby v Trnavě, v úterý nastoupí na půdě AS Řím.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
PSG
|2
|2
|0
|0
|10:3
|6
|2
Barcelona
|2
|2
|0
|0
|9:2
|6
|3
Aston Villa
|2
|2
|0
|0
|9:2
|6
|4
Stuttgart
|2
|2
|0
|0
|6:1
|6
|5
Liverpool
|2
|2
|0
|0
|8:4
|6
|6
Sporting
|2
|2
|0
|0
|5:1
|6
|7
Arsenal
|2
|2
|0
|0
|4:0
|6
|8
Real
|2
|2
|0
|0
|6:4
|6
|9
Real Betis
|2
|2
|0
|0
|6:4
|6
|10
Bayern
|2
|1
|1
|0
|8:3
|4
|11
Šachtar
|2
|1
|1
|0
|4:2
|4
|12
Como
|2
|1
|0
|1
|6:4
|3
|13
Manchester Utd.
|2
|1
|0
|1
|4:2
|3
|14
Villarreal
|2
|1
|0
|1
|5:4
|3
|15
Atlético
|2
|1
|0
|1
|3:2
|3
|16
Bruggy
|2
|1
|0
|1
|6:6
|3
|17
Manchester City
|2
|1
|0
|1
|4:4
|3
|18
Dortmund
|2
|1
|0
|1
|3:3
|3
|19
Lens
|2
|1
|0
|1
|3:4
|3
|20
AEK Atény
|2
|1
|0
|1
|2:3
|3
|21
Lipsko
|2
|1
|0
|1
|2:4
|3
|22
Sabah Baku
|2
|1
|0
|1
|2:4
|3
|23
Feyenoord
|2
|1
|0
|1
|4:7
|3
|24
Bodö/Glimt
|2
|1
|0
|1
|1:5
|3
|25
AS Řím
|2
|0
|1
|1
|4:5
|1
|26
Eindhoven
|2
|0
|1
|1
|1:2
|1
|27
Viking FK
|2
|0
|1
|1
|4:6
|1
|28
Fenerbahce
|2
|0
|1
|1
|1:7
|1
|29
Inter Milán
|2
|0
|0
|2
|4:6
|0
|30
FC Porto
|2
|0
|0
|2
|2:5
|0
|31
Slavia
|2
|0
|0
|2
|2:5
|0
|32
Neapol
|2
|0
|0
|2
|1:4
|0
|33
Linz
|2
|0
|0
|2
|3:7
|0
|34
Lille
|2
|0
|0
|2
|2:6
|0
|35
Galatasaray
|2
|0
|0
|2
|2:7
|0
|36
Slovan Bratislava
|2
|0
|0
|2
|1:9
|0
- Osmifinále
- Play-off