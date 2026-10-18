Slavia odletěla do Istanbulu a plní Trpišovského slova: Chorý s týmem neodcestoval
- Slavia odcestovala do Istanbulu k zápasu s Fenerbahce, v Lize mistrů se pokusí ukončit sérii 21 utkání bez vítězství.
Do výpravy se nevešel Tomáš Chorý, kterého trenér potrestal za vyloučení a nesportovní gesto vůči rozhodčímu v ligovém utkání.
Utkání začíná v úterý v 18:45 a do kádru Pražanů se po zranění ramene vrací záložník Pavel Kačor.
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Fotbalisté pražské Slavie odcestovali k úternímu třetímu utkání hlavní fáze Ligy mistrů do Istanbulu proti Fenerbahce. Ve výpravě chybí útočník Tomáš Chorý, který v sobotním ligovém duelu s Hradcem Králové dostal červenou kartu. Český šampion věří, že v Turecku konečně zlomí dlouhé čekání na vítězství v hlavní části Ligy mistrů, které trvá už 21 utkání.
Chorého nejistá budoucnost
Chorý by sice po vyloučení v domácí soutěži proti Hradci Králové mohl v pohárech nastoupit, trenér Slavie Jindřich Trpišovský ale už po sobotním zápase avizoval, že český reprezentant za trest zůstane v Praze. Jednatřicetiletý útočník dostal již čtvrtou červenou kartu za poslední dvě sezony za nesportovní chování. Rozhodčí Jan Všetečka do zápisu uvedl, že Chorý směrem k němu ukázal prostředníček. Útočníkova budoucnost ve Slavii je nejistá.
Český šampion s Hradcem Králové v oslabení remizoval bez branek a dva soutěžní zápasy po sobě neskóroval. V úterý v druhém kole Ligy mistrů překvapivě prohrál v Baku se Sabahem 0:2 a ani tentokrát neukončil 19 let trvající čekání na triumf v hlavní části prestižní soutěže. Od vyrovnání nelichotivého rekordu dělí Slavii již jen dvě utkání.
Pražané mají velmi náročný program, po týdnu je čeká další výjezd. V pohárech tradičně cestují k venkovním zápasům s dvoudenním předstihem. „Program je hodně náročný. Začalo to cestou do Zlína, pak následovalo dlouhé cestování do Ázerbájdžánu, do Baku. Teď byla taková malá pauza, byli jsme chvíli v Praze, ale už zase odlétáme na dlouhou trasu do Turecka. Doufám, že nám zbylo hodně sil, abychom to už konečně v Lize mistrů prorazili,“ řekl klubové televizi trenér brankářů Štěpán Kolář.
Slavia se na stadionu Fenerbahce představila v roce 2022, kdy v Istanbulu v prvním zápase úvodního kola vyřazovací fáze Konferenční ligy zvítězila 3:2. Po stejném výsledku doma stvrdila postup. Předloni v Evropské lize Fenerbahce v Edenu podlehla 1:2.
Favoritem domácí, čeká se bouřlivá atmosféra
Favoritem je turecký vicemistr, byť v minulém kole utrpěl debakl 0:6 na stadionu Aston Villy. „Když jsme tam hráli minule, tak zrovna měli nějaké rozpory s fanoušky, takže jich na stadionu moc nebylo. Stadion je ale ohromný. Asi bude plno, takže zažijeme bouřlivou atmosféru. Do toho ti hvězdní hráči, takže uvidíme,“ uvedl Kolář.
V pondělí slávisté v Istanbulu absolvují tradiční předzápasový trénink. Utkání má výkop v úterý v 18:45 SELČ, v Turecku je o hodinu více. Ve výpravě už nechybí jeden z nedávných marodů záložník Pavel Kačor, který se po zranění ramene proti Hradci Králové vrátil na lavičku.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
PSG
|2
|2
|0
|0
|10:3
|6
|2
Barcelona
|2
|2
|0
|0
|9:2
|6
|3
Aston Villa
|2
|2
|0
|0
|9:2
|6
|4
Stuttgart
|2
|2
|0
|0
|6:1
|6
|5
Liverpool
|2
|2
|0
|0
|8:4
|6
|6
Sporting
|2
|2
|0
|0
|5:1
|6
|7
Arsenal
|2
|2
|0
|0
|4:0
|6
|8
Real
|2
|2
|0
|0
|6:4
|6
|9
Real Betis
|2
|2
|0
|0
|6:4
|6
|10
Bayern
|2
|1
|1
|0
|8:3
|4
|11
Šachtar
|2
|1
|1
|0
|4:2
|4
|12
Como
|2
|1
|0
|1
|6:4
|3
|13
Manchester Utd.
|2
|1
|0
|1
|4:2
|3
|14
Villarreal
|2
|1
|0
|1
|5:4
|3
|15
Atlético
|2
|1
|0
|1
|3:2
|3
|16
Bruggy
|2
|1
|0
|1
|6:6
|3
|17
Manchester City
|2
|1
|0
|1
|4:4
|3
|18
Dortmund
|2
|1
|0
|1
|3:3
|3
|19
Lens
|2
|1
|0
|1
|3:4
|3
|20
AEK Atény
|2
|1
|0
|1
|2:3
|3
|21
Lipsko
|2
|1
|0
|1
|2:4
|3
|22
Sabah Baku
|2
|1
|0
|1
|2:4
|3
|23
Feyenoord
|2
|1
|0
|1
|4:7
|3
|24
Bodö/Glimt
|2
|1
|0
|1
|1:5
|3
|25
AS Řím
|2
|0
|1
|1
|4:5
|1
|26
Eindhoven
|2
|0
|1
|1
|1:2
|1
|27
Viking FK
|2
|0
|1
|1
|4:6
|1
|28
Fenerbahce
|2
|0
|1
|1
|1:7
|1
|29
Inter Milán
|2
|0
|0
|2
|4:6
|0
|30
FC Porto
|2
|0
|0
|2
|2:5
|0
|31
Slavia
|2
|0
|0
|2
|2:5
|0
|32
Neapol
|2
|0
|0
|2
|1:4
|0
|33
Linz
|2
|0
|0
|2
|3:7
|0
|34
Lille
|2
|0
|0
|2
|2:6
|0
|35
Galatasaray
|2
|0
|0
|2
|2:7
|0
|36
Slovan Bratislava
|2
|0
|0
|2
|1:9
|0
- Osmifinále
- Play-off