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Slavia odletěla do Istanbulu a plní Trpišovského slova: Chorý s týmem neodcestoval

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Chorého chování? Chyba vedení Slavie i reprezentace, říká expert • Zdroj: isportTV
Tomáš Chorý dostal proti Hradci červenou kartu
Vyloučený Tomáš Chorý opouští hřiště
Tomáš Chorý předvedl další zkrat
Tomáš Chorý byl vyloučen, ukázal prostředníček směrem k sudímu Všetečkovi
Tomáš Chorý dostal červenou kartu
Tomáš Chorý byl v zápase proti Hradci Králové vyloučen
Tomáš Chorý zůstal ležet po souboji s Tomášem Petráškem
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ČTK, iSport.cz
Liga mistrů
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  • Slavia odcestovala do Istanbulu k zápasu s Fenerbahce, v Lize mistrů se pokusí ukončit sérii 21 utkání bez vítězství.

  • Do výpravy se nevešel Tomáš Chorý, kterého trenér potrestal za vyloučení a nesportovní gesto vůči rozhodčímu v ligovém utkání.

  • Utkání začíná v úterý v 18:45 a do kádru Pražanů se po zranění ramene vrací záložník Pavel Kačor.

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Fotbalisté pražské Slavie odcestovali k úternímu třetímu utkání hlavní fáze Ligy mistrů do Istanbulu proti Fenerbahce. Ve výpravě chybí útočník Tomáš Chorý, který v sobotním ligovém duelu s Hradcem Králové dostal červenou kartu. Český šampion věří, že v Turecku konečně zlomí dlouhé čekání na vítězství v hlavní části Ligy mistrů, které trvá už 21 utkání.

Chorého nejistá budoucnost

Chorý by sice po vyloučení v domácí soutěži proti Hradci Králové mohl v pohárech nastoupit, trenér Slavie Jindřich Trpišovský ale už po sobotním zápase avizoval, že český reprezentant za trest zůstane v Praze. Jednatřicetiletý útočník dostal již čtvrtou červenou kartu za poslední dvě sezony za nesportovní chování. Rozhodčí Jan Všetečka do zápisu uvedl, že Chorý směrem k němu ukázal prostředníček. Útočníkova budoucnost ve Slavii je nejistá.

Český šampion s Hradcem Králové v oslabení remizoval bez branek a dva soutěžní zápasy po sobě neskóroval. V úterý v druhém kole Ligy mistrů překvapivě prohrál v Baku se Sabahem 0:2 a ani tentokrát neukončil 19 let trvající čekání na triumf v hlavní části prestižní soutěže. Od vyrovnání nelichotivého rekordu dělí Slavii již jen dvě utkání.

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Pražané mají velmi náročný program, po týdnu je čeká další výjezd. V pohárech tradičně cestují k venkovním zápasům s dvoudenním předstihem. „Program je hodně náročný. Začalo to cestou do Zlína, pak následovalo dlouhé cestování do Ázerbájdžánu, do Baku. Teď byla taková malá pauza, byli jsme chvíli v Praze, ale už zase odlétáme na dlouhou trasu do Turecka. Doufám, že nám zbylo hodně sil, abychom to už konečně v Lize mistrů prorazili,“ řekl klubové televizi trenér brankářů Štěpán Kolář.

Slavia se na stadionu Fenerbahce představila v roce 2022, kdy v Istanbulu v prvním zápase úvodního kola vyřazovací fáze Konferenční ligy zvítězila 3:2. Po stejném výsledku doma stvrdila postup. Předloni v Evropské lize Fenerbahce v Edenu podlehla 1:2.

Favoritem domácí, čeká se bouřlivá atmosféra

Favoritem je turecký vicemistr, byť v minulém kole utrpěl debakl 0:6 na stadionu Aston Villy. „Když jsme tam hráli minule, tak zrovna měli nějaké rozpory s fanoušky, takže jich na stadionu moc nebylo. Stadion je ale ohromný. Asi bude plno, takže zažijeme bouřlivou atmosféru. Do toho ti hvězdní hráči, takže uvidíme,“ uvedl Kolář.

V pondělí slávisté v Istanbulu absolvují tradiční předzápasový trénink. Utkání má výkop v úterý v 18:45 SELČ, v Turecku je o hodinu více. Ve výpravě už nechybí jeden z nedávných marodů záložník Pavel Kačor, který se po zranění ramene proti Hradci Králové vrátil na lavičku.

#TýmZVRPSkóreB
1PSG220010:36
2Barcelona22009:26
3Aston Villa22009:26
4Stuttgart22006:16
5Liverpool22008:46
6Sporting22005:16
7Arsenal22004:06
8Real22006:46
9Real Betis22006:46
10Bayern21108:34
11Šachtar21104:24
12Como21016:43
13Manchester Utd.21014:23
14Villarreal21015:43
15Atlético21013:23
16Bruggy21016:63
17Manchester City21014:43
18Dortmund21013:33
19Lens21013:43
20AEK Atény21012:33
21Lipsko21012:43
22Sabah Baku21012:43
23Feyenoord21014:73
24Bodö/Glimt21011:53
25AS Řím20114:51
26Eindhoven20111:21
27Viking FK20114:61
28Fenerbahce20111:71
29Inter Milán20024:60
30FC Porto20022:50
31Slavia20022:50
32Neapol20021:40
33Linz20023:70
34Lille20022:60
35Galatasaray20022:70
36Slovan Bratislava20021:90
  • Osmifinále
  • Play-off

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