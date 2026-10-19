Už za nás nenastoupí! Trpišovský potvrdil Chorého konec ve Slavii. Další postup až v Praze
PŘÍMO Z ISTANBULU | Nedělní informace iSportu o konečné pro Tomáše Chorého se potvrdily. Na tiskové konferenci před utkáním Ligy mistrů proti Fenerbahce to poprvé veřejně řekl Jindřich Trpišovský. „Tomáš už za nás nenastoupí. Zítra si musíme poradit bez něj, stejně tak ve zbytku sezony. Jeho budoucnost se bude řešit ještě v Praze po příletu,“ na rovinu pronesl trenér fotbalistů Slavie. Mužstvo prý nechalo starosti v Praze, téma útočníkova vyloučení už se v Turecku uvnitř týmu nerozebíralo. Slavia se soustředí jen na utkání se silným sokem.
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V Evropě držíte nepříjemnou sérii sedmnácti utkání bez vítězství. Trápí vás to?
„Čím je to delší, tím je to nepříjemnější. Dřív jsem si to do hlavy nedával, protože víme, jak jsou evropské zápasy těžké a že vítězství se tam dobývají. Ale ano, je to dlouhé. Mám to v sobě víc, než v minulosti. Budeme se snažit sérii zlomit.“
Fenerbahce má ve všem navrch
Jak?
„Je to fotbal. Fenerbahce má ve všem navrch. Ohledně finančních možností jsou jinde, než my. Turecký trh šel v poslední době hodně nahoru. Ale na fotbale je krásné, že tohle nikdy nerozhoduje. Rozhodují jen výkony na hřišti. My také někdy byli v roli favorita, a soupeř nás porazil. Zítra to bude o dobrém týmovém výkonu, individuálním výkonu všech jedenácti hráčů plus střídajících hráčů, ale také o výkonu nás v realizačním týmu. Musí se nám sejít úplně všechno. Pokud vypadne jeden dílek, soupeř nás přehraje. Prostě se musí všechno sejít, musíme být stoprocentní. Využít šancí, do kterých se dostaneme, a vzadu nechybovat.“
Opět proti vám nastoupí belgický útočník Romelu Lukaku. Jak ho vnímáte?
„Mám ho hrozně rád. Potkáváme se poněkolikáté. Jak jsme se bavili o Chorasovi, že je to atyp útočníka, tak Lukaku je podobný. Bránit ho, je v něčem specifické, v něčem extrémně náročné. Moc často se nepotkáte s hráčem, který je pro fotbal až nadlidsky silný, taky nesmírně rychlý. Má specifický způsob hry, využívá svých předností. Je nesmírně nebezpečné mu čelit v boxu a v poslední třetině hřiště. Nesmíme mu dát ani centimetr prostoru.“
Chorým už se nezabýváme
Ovlivnila přípravu na Fenerbahce sobotní kauza Tomáše Chorého?
„Ano - v tom směru, že s námi není. Byť by stejně nebyl v základní sestavě. To, co se stalo, bylo pro nás velké téma den po zápase. Po odletu do Turecka jsme se tím přestali zabývat. Vyřešilo se to. Od neděle se soustředíme na zápas. Tomáš tady není, bude to řešit vedení klubu směrem do budoucna. Moje rozhodnutí, aby s námi neletěl, bylo okamžité. Budoucnost se řeší teď, a bude se řešit i po návratu do Prahy.“ O dalších možných krocích promluvil Chorého agent David Nehoda>>>
Chorý zřejmě dostane vysoký trest, v domácí soutěži s ním nemůžete počítat. Co v Lize mistrů? Připadá to do úvahy?
„Musíme si poradit bez něj. Tomáš už za nás nenastoupí. Jak jsem řekl, bude se to řešit ještě v Praze po příletu. Zítra si musíme poradit bez něj, stejně tak ve zbytku sezony.“
Jak se těšíte na vyhlášenou atmosféru na stadionu?
„Je to náš čtvrtý zápas s Fenerbahce za poslední dobu. Přeju si z naší strany dobrý výkon, což jsme předtím vždy splnili. Já osobně jsem tady poprvé, jelikož jsme hráli dvakrát doma a v covidové době jsem byl nemocný, proto jsem v Istanbulu chyběl. Těším se strašně moc. Hodně jsem slyšel o atmosféře. Jako malý kluk jsem na zápasy Fenerbahce koukal, fascinovaly mě strmé tribuny a fanatismus v pravém slova smyslu. Oba týmy jsou hodně proměněné od posledních zápasů, kdy jsme se potkali. Aktuálně to je nejsilnější Fenerbahce, na které narazíme.“