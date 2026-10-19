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Analýza Fenerbahce: Pozor na protiútoky! Díra v bránění standardek, chybí koordinace

Co čekat od hry Fenerbahce?
Co čekat od hry Fenerbahce?Zdroj: koláž iSport.cz
Mezi zálohou a obranou Fenerbahce vzniká obrovská díra, kterou může obsadit Provod
Základní obranné postavení tureckého týmu při postupné výstavbě soupeře
Agresivní vystoupení stopera otevírá hluboký prostor za jeho zády.
Bleskový náběh tří ofenzivních hráčů do volných prostorů v pokutovém území.
Matteou Guendouzi provokoval fanoušky Lyonu
Matteou Guendouzi provokoval fanoušky Lyonu
Romelu Lukaku v barvách Fenerbahce
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Petr Fantyš, Petr Ruman
Liga mistrů
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Po neúspěchu v Baku má Slavia další možnost zapsat vytouženou výhru v Lize mistrů. Ze zbývajících soupeřů se jako papírově nejslabší může jevit právě Fenerbahce, kde český mistr nastoupí už v úterý. Herní styl tureckého celku rozebírá ve své tradiční analýze expert Sportu a trenér Petr Ruman. Mezi nebezpečné zbraně patří netradičně ohromující nákop gólmana Edersona. Jakou slabinu by naopak měla Slavia využít?

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O herním stylu

„Hra Fenerbahce je založena na individuálních schopnostech jednotlivých hráčů, a to v ofenzivní i defenzivní fázi. Začíná v rozestavení 4 – 2 – 3 – 1, ze systémového bloku se snaží soupeře donutit k chybám a okamžitě vyráží do rychlých protiútoků. Nejsou tak týmoví jako Slavia a v obraně těží spíš z individuálních rozhodnutí hráčů na úkor kolektivního bránění. Jsou ale extrémně agresivní v osobních soubojích a nebojí se taktických faulů, jakmile hrozí přečíslení.“

O hře s míčem

„V postupném útoku do plných nejsou extra silní, často chybí koordinace a jasný plán. Zásadní je ale brankář Ederson, který má v levé noze dynamit. Když je v klidu a dostane se dvacet metrů od branky, nakopne balon až do šestnáctky soupeře, což je extrémně nebezpečné a často právě on překonává první linii soupeře. Nejnebezpečnější jsou však při rychlém přechodu do ofenzivy, kdy se snaží využít volné prostory v obraně a díky individuální kvalitě zakončovat protiútoky.“

O hře bez míče

„Vychází z bloku ve schématu 4 – 4 – 2 a často vzniká prostor mezi středními záložníky a stopery pro „desítku“. Pokud soupeř tento prostor obsadí ofenzivním hráčem, jeden ze stoperů na něj agresivně vystupuje, ale nebývá dostatečně zajištěn a vzniká další prostor za ním. Obránci si často přebírají útočníky soupeře osobně a jsou ochotni opouštět své pozice, což může při správně načasovaných pohybech otevřít prostory pro další útočné hráče.“

Základní obranné postavení tureckého týmu při postupné výstavbě soupeřeZákladní obranné postavení tureckého týmu při postupné výstavbě soupeře • iSport

Agresivní vystoupení stopera otevírá hluboký prostor za jeho zády.Agresivní vystoupení stopera otevírá hluboký prostor za jeho zády. • iSport

O možnostech pro Slavii

„Klíčem bude střed hřiště. Fenerbahce spoléhá na dvě šestky a Slavia by se měla snažit dvojici Kanté, Guendouzi přečíslit a překonávat tak první obrannou linii. Mezeru mezi zálohou a obranou by mohl využívat

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