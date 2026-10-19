Analýza Fenerbahce: Pozor na protiútoky! Díra v bránění standardek, chybí koordinace
Po neúspěchu v Baku má Slavia další možnost zapsat vytouženou výhru v Lize mistrů. Ze zbývajících soupeřů se jako papírově nejslabší může jevit právě Fenerbahce, kde český mistr nastoupí už v úterý. Herní styl tureckého celku rozebírá ve své tradiční analýze expert Sportu a trenér Petr Ruman. Mezi nebezpečné zbraně patří netradičně ohromující nákop gólmana Edersona. Jakou slabinu by naopak měla Slavia využít?
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O herním stylu
„Hra Fenerbahce je založena na individuálních schopnostech jednotlivých hráčů, a to v ofenzivní i defenzivní fázi. Začíná v rozestavení 4 – 2 – 3 – 1, ze systémového bloku se snaží soupeře donutit k chybám a okamžitě vyráží do rychlých protiútoků. Nejsou tak týmoví jako Slavia a v obraně těží spíš z individuálních rozhodnutí hráčů na úkor kolektivního bránění. Jsou ale extrémně agresivní v osobních soubojích a nebojí se taktických faulů, jakmile hrozí přečíslení.“
O hře s míčem
„V postupném útoku do plných nejsou extra silní, často chybí koordinace a jasný plán. Zásadní je ale brankář Ederson, který má v levé noze dynamit. Když je v klidu a dostane se dvacet metrů od branky, nakopne balon až do šestnáctky soupeře, což je extrémně nebezpečné a často právě on překonává první linii soupeře. Nejnebezpečnější jsou však při rychlém přechodu do ofenzivy, kdy se snaží využít volné prostory v obraně a díky individuální kvalitě zakončovat protiútoky.“
O hře bez míče
„Vychází z bloku ve schématu 4 – 4 – 2 a často vzniká prostor mezi středními záložníky a stopery pro „desítku“. Pokud soupeř tento prostor obsadí ofenzivním hráčem, jeden ze stoperů na něj agresivně vystupuje, ale nebývá dostatečně zajištěn a vzniká další prostor za ním. Obránci si často přebírají útočníky soupeře osobně a jsou ochotni opouštět své pozice, což může při správně načasovaných pohybech otevřít prostory pro další útočné hráče.“
Základní obranné postavení tureckého týmu při postupné výstavbě soupeře • iSport
Agresivní vystoupení stopera otevírá hluboký prostor za jeho zády. • iSport
O možnostech pro Slavii
„Klíčem bude střed hřiště. Fenerbahce spoléhá na dvě šestky a Slavia by se měla snažit dvojici Kanté, Guendouzi přečíslit a překonávat tak první obrannou linii. Mezeru mezi zálohou a obranou by mohl využívat