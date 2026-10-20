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ONLINE: Fenerbahce - Slavia. Sešívaní vyhlíží další šanci na výhru, hrají v Istanbulu

Wiktor Nowak
Wiktor NowakZdroj: Pavel Mazáč / Sport
Zklamaní slávisté po prohře v LM s Lens
Zklamaní slávisté po prohře v LM s Lens
Zklamaní slávisté po prohře v LM s Lens
Zklamaní slávisté po prohře v LM s Lens
Mubarak Suleiman v utkání proti Sabahu
Danijel Šturm v utkání proti Sabahu
Mojmír Chytil v utkání proti Sabahu
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Liga mistrů
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Fotbalisté Slavie mají už jen dva zápasy na to, aby odvrátili negativní rekord skupinové či ligové fáze Ligy mistrů. V Istanbulu nastoupí k třetímu duelu hlavní části proti Fenerbahce a pokusí se zastavit černou sérii, protože už 21 zápasů od roku 2007 čekají na vítězství v hlavní fázi elitní soutěže. V týmu Pražanů už není útočník Tomáš Chorý, jehož osud po další červené kartě je nejspíš konečný. Přímý přenos ONLINE sledujte na iSportu od 18.45.

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1PSG220010:36
2Barcelona22009:26
3Aston Villa22009:26
4Stuttgart22006:16
5Liverpool22008:46
6Sporting22005:16
7Arsenal22004:06
8Real22006:46
9Real Betis22006:46
10Bayern21108:34
11Šachtar21104:24
12Como21016:43
13Manchester Utd.21014:23
14Villarreal21015:43
15Atlético21013:23
16Bruggy21016:63
17Manchester City21014:43
18Dortmund21013:33
19Lens21013:43
20AEK Atény21012:33
21Lipsko21012:43
22Sabah Baku21012:43
23Feyenoord21014:73
24Bodö/Glimt21011:53
25AS Řím20114:51
26Eindhoven20111:21
27Viking FK20114:61
28Fenerbahce20111:71
29Inter Milán20024:60
30FC Porto20022:50
31Slavia20022:50
32Neapol20021:40
33Linz20023:70
34Lille20022:60
35Galatasaray20022:70
36Slovan Bratislava20021:90
  • Osmifinále
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