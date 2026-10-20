Liga mistrů ONLINE: Obhájce trofeje hraje s Barcelonou, Porto hostí PSV. Sabah - Dortmund
Dalšími devíti duely dnes pokračuje fotbalová Liga mistrů. V úvodním zápasovém okně bude českého fanouška zajímat hlavně duel Fenerbahce s pražskou Slavií, dále hraje i Sabah Baku s Dortmundem. Šlágrem hracího dne je ale duel mezi PSG a Barcelonou, který začíná ve 21 hodin. Všechny zápasy sledujte v přímém přenosu ONLINE na webu iSport.
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Liga mistrů 2026/2027
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
PSG
|2
|2
|0
|0
|10:3
|6
|2
Barcelona
|2
|2
|0
|0
|9:2
|6
|3
Aston Villa
|2
|2
|0
|0
|9:2
|6
|4
Stuttgart
|2
|2
|0
|0
|6:1
|6
|5
Liverpool
|2
|2
|0
|0
|8:4
|6
|6
Sporting
|2
|2
|0
|0
|5:1
|6
|7
Arsenal
|2
|2
|0
|0
|4:0
|6
|8
Real
|2
|2
|0
|0
|6:4
|6
|9
Real Betis
|2
|2
|0
|0
|6:4
|6
|10
Bayern
|2
|1
|1
|0
|8:3
|4
|11
Šachtar
|2
|1
|1
|0
|4:2
|4
|12
Como
|2
|1
|0
|1
|6:4
|3
|13
Manchester Utd.
|2
|1
|0
|1
|4:2
|3
|14
Villarreal
|2
|1
|0
|1
|5:4
|3
|15
Atlético
|2
|1
|0
|1
|3:2
|3
|16
Bruggy
|2
|1
|0
|1
|6:6
|3
|17
Manchester City
|2
|1
|0
|1
|4:4
|3
|18
Dortmund
|2
|1
|0
|1
|3:3
|3
|19
Lens
|2
|1
|0
|1
|3:4
|3
|20
AEK Atény
|2
|1
|0
|1
|2:3
|3
|21
Lipsko
|2
|1
|0
|1
|2:4
|3
|22
Sabah Baku
|2
|1
|0
|1
|2:4
|3
|23
Feyenoord
|2
|1
|0
|1
|4:7
|3
|24
Bodö/Glimt
|2
|1
|0
|1
|1:5
|3
|25
AS Řím
|2
|0
|1
|1
|4:5
|1
|26
Eindhoven
|2
|0
|1
|1
|1:2
|1
|27
Viking FK
|2
|0
|1
|1
|4:6
|1
|28
Fenerbahce
|2
|0
|1
|1
|1:7
|1
|29
Inter Milán
|2
|0
|0
|2
|4:6
|0
|30
FC Porto
|2
|0
|0
|2
|2:5
|0
|31
Slavia
|2
|0
|0
|2
|2:5
|0
|32
Neapol
|2
|0
|0
|2
|1:4
|0
|33
Linz
|2
|0
|0
|2
|3:7
|0
|34
Lille
|2
|0
|0
|2
|2:6
|0
|35
Galatasaray
|2
|0
|0
|2
|2:7
|0
|36
Slovan Bratislava
|2
|0
|0
|2
|1:9
|0
- Osmifinále
- Play-off