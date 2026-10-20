Předplatné

Liga mistrů ONLINE: Obhájce trofeje hraje s Barcelonou, Porto hostí PSV. Sabah - Dortmund

Dani Olmo slaví branku
Dani Olmo slaví brankuZdroj: Jose Breton / AP Photo
Barcelona ve druhém poločase rozhodla o svém triumfu na hřišti Galatasaraye
Barcelona ve druhém poločase rozhodla o svém triumfu na hřišti Galatasaraye
Barcelona ve druhém poločase rozhodla o svém triumfu na hřišti Galatasaraye
Lukáš Provod v utkání proti Baku
Danijel Šturm v utkání proti Sabahu
Danijel Šturm v utkání proti Sabahu
David Moses v utkání proti Sabahu
14
Fotogalerie
iSport.cz
Liga mistrů
Začít diskusi (0)

Dalšími devíti duely dnes pokračuje fotbalová Liga mistrů. V úvodním zápasovém okně bude českého fanouška zajímat hlavně duel Fenerbahce s pražskou Slavií, dále hraje i Sabah Baku s Dortmundem. Šlágrem hracího dne je ale duel mezi PSG a Barcelonou, který začíná ve 21 hodin. Všechny zápasy sledujte v přímém přenosu ONLINE na webu iSport.

Čtěte iSport.cz v Googlu přednostně

Nastavte si iSport.cz jako preferovaný zdroj a naše články uvidíte ve vyhledávání výš.

Preferujte nás

Liga mistrů 2026/2027

LIVE
--Tipsport1.574.75.53Detail
LIVE
--Tipsport9.846.111.3Detail
LIVE
--Tipsport1.149.7618.6Detail
LIVE
--Tipsport1.564.695.64Detail
LIVE
--Tipsport1.514.96.06Detail
LIVE
--Tipsport1.1110.923.7Detail
LIVE
--Tipsport1.784.144.43Detail
LIVE
--Tipsport2.514.682.41Detail
LIVE
--Tipsport3.342.11Detail

#TýmZVRPSkóreB
1PSG220010:36
2Barcelona22009:26
3Aston Villa22009:26
4Stuttgart22006:16
5Liverpool22008:46
6Sporting22005:16
7Arsenal22004:06
8Real22006:46
9Real Betis22006:46
10Bayern21108:34
11Šachtar21104:24
12Como21016:43
13Manchester Utd.21014:23
14Villarreal21015:43
15Atlético21013:23
16Bruggy21016:63
17Manchester City21014:43
18Dortmund21013:33
19Lens21013:43
20AEK Atény21012:33
21Lipsko21012:43
22Sabah Baku21012:43
23Feyenoord21014:73
24Bodö/Glimt21011:53
25AS Řím20114:51
26Eindhoven20111:21
27Viking FK20114:61
28Fenerbahce20111:71
29Inter Milán20024:60
30FC Porto20022:50
31Slavia20022:50
32Neapol20021:40
33Linz20023:70
34Lille20022:60
35Galatasaray20022:70
36Slovan Bratislava20021:90
  • Osmifinále
  • Play-off

Začít diskuzi

Fotbal 2026

MS ve fotbale 2026Chance LigaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

Doporučujeme

Články z jiných titulů