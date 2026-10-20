ONLINE: Fenerbahce U19 - Slavia U19. Navážou mladíci Pražanů v Youth League na dvě výhry?
Devatenáctka fotbalové Slavie hraje na půdě Fenerbahce Istanbul další zápas v UEFA Youth League. Mladíci Pražanů si zatím vedou skvěle, vyhráli nad Lens i v Baku a dnes se mohou výrazně přiblížit postupu z ligové fáze. Uspějí také v Turecku? ONLINE přenos z utkání sledujte od 13.00 na iSportu.
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