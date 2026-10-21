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ZNÁMKY Slavie: Nowak musel kousat křivdy, tuze akční Provod. Ayaosi na hrotu? Ono to jde!

Jak si vedli fotbalisté Slavie při remíze 2:2 v utkání Ligy mistrů na hřišti tureckého Fenerbahce?
Jak si vedli fotbalisté Slavie při remíze 2:2 v utkání Ligy mistrů na hřišti tureckého Fenerbahce?Zdroj: Koláž iSport
Slávisté v Lize mistrů konečně bodovali
Pavel Kačor se raduje z branky do sítě Fenerbahce
Pavel Kačor se raduje z branky do sítě Fenerbahce
Šutér Vedat Muriqi v souboji s Ange N&#39;Guessanem
Danijel Šturm napadá rozehrávku Fenerbahce
Jindřich Trpišovský během utkání Ligy mistrů na Fenerbahce
Lukáš Provod v emocích
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Liga mistrů
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Senzační bod, po úvodních 11 minutách jednoznačně. Fotbalisté Slavie ve třetím utkání ligové fáze Ligy mistrů získali svůj premiérový bod v soutěži, na hřišti tureckého Fenerbahce remizovali 2:2. Konečný výsledek vystřelil v 90. minutě střídající žolík Pavel Kačor. Jak výkony jednotlivých hráčů viděly deník Sport a web iSport? Projděte si hodnocení v tradičním ZNÁMKOVÁNÍ (10-nejlepší, 1-nejhorší).

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