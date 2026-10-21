ZNÁMKY Slavie: Nowak musel kousat křivdy, tuze akční Provod. Ayaosi na hrotu? Ono to jde!
Senzační bod, po úvodních 11 minutách jednoznačně. Fotbalisté Slavie ve třetím utkání ligové fáze Ligy mistrů získali svůj premiérový bod v soutěži, na hřišti tureckého Fenerbahce remizovali 2:2. Konečný výsledek vystřelil v 90. minutě střídající žolík Pavel Kačor. Jak výkony jednotlivých hráčů viděly deník Sport a web iSport? Projděte si hodnocení v tradičním ZNÁMKOVÁNÍ (10-nejlepší, 1-nejhorší).
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