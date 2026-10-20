Trpišovský: Bez Chorého je to změna, ale je potřeba si zvyknout. Co mu řekl Lukaku?
PŘÍMO Z ISTANBULU | Po zápase ve vroucím tureckém kotli, kde nebylo slyšet vlastního slova, si Jindřich Trpišovský otočil bílou čepici kšiltem dozadu a objal se s Romelem Lukakuem, hvězdou Fenerbahce. „Strašně chválil mentalitu týmu, obrovské srdce. Říkal, že to máme pořád v sobě, i když někdy tým není tak kvalitní. Ten zbytek je osobní, to nechci říkat,“ zůstal tajuplný slávistický trenér. Konečně byl po duelu v Lize mistrů spokojený. Jeho tým brankou Pavola Kačora vyrval domácím vítězství v poslední minutě základní hrací doby. „Sešívaní“ si tak po remíze 2:2 zapsali první bod v aktuálním ročníku.
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Jak jste prožíval vyrovnávací gól Pavola Kačora v devadesáté minutě?
„Samozřejmě jsem měl velkou radost, protože na evropské scéně potřebujeme pozitivní momenty. S Lens jsme odehráli skvělý zápas, ale dostali dva góly v nastavení, a na Sabahu jsme na body nedosáhli. Je to super pro všechny hráče, protože přesně tohle potřebují zažít. V první chvíli jsem ani nevěděl, že jde o Kačora. Jen jsem viděl kooperaci s Ayaosim. Jsem rád, že s jedním ramenem dokázal dát gól. Jsme šťastní.“
Jak vám naopak bylo po dvou brankách v úvodních jedenácti minutách?
„Dobře nám nebylo. Představovali jsme si to jinak. Na druhou stranu, když jste vtažení do zápasu, musíte žít každou minutou. Konec byl daleko, nešlo přemýšlet o tom, co se stalo. Ano, dostali jsme soupeře na koně, což nebylo nic příjemného. Po prvních dvou střelách jsme prohrávali 0:2. Oni to jsou prostě děla, každá střela je nebezpečná. U televize nebo na tribuně by mi určitě bylo hůř než dole. Na stadionu zápasem žijete, chcete s ním něco udělat a jdete do toho. Je to další zkušenost.“
Jak jste se v té hlučné atmosféře dorozumívali? Bylo vůbec možné předat nějaký pokyn?
„Minimálně na začátku vůbec ne, ve druhé půli tribuny trochu ztichly, to už bylo lepší. Ale šlo spíš o posílání přes hráče, přes nějaké posunky. V prvních dvaceti minutách nás neslyšel ani Mubarak s Vlčákem, co se pohybovali nejblíže lavičce. Neslyšeli jsme se ani deset metrů. Ale to jsme věděli. Chystali jsme se na to už před zápasem. Klukům jsme dali co nejvíce informací.“
Jaké je to bez Chorého
Rád bych se zeptal na diskuzi s hráči při ošetření jednoho z obránců Fenerbahce, někdy zhruba ve dvacáté minutě. Komunikoval jste se Zimou a Provodem. Vypadalo to, že od té doby šel výkon týmu pomalu nahoru. Co jste si říkali?
„Bavili jsme se o tom, jak to na tom hřišti vypadá. Kluci se ptali, jestli mají jet dál podle plánu. Já na to, že jo, že musíme jet stejně. Trochu jsme změnili napadání, chodili jsme tam s jinými hráči. Jedno z témat také bylo, že na nakopávané balony na Muriqiho bude jako první chodit Zimič a Ange (N´Guessan) ho bude zajišťovat. Ale obecně jsme se snažili s hráči dohodnout, aby vytrvali. Za stavu 1:2 je uklidnit, dostat do aktivity a zvednout je.“
Šlo o první zápas bez Tomáše Chorého. Bylo mužstvo přinucené hrát jinak?
„Změna to byla, byť jsme hodně zápasů odehráli i bez Chorase. Je potřeba si na to zvyknout. Myslím, že právě proto jsme v prvních dvaceti minutách měli takové problémy, protože nahoře jsme prohráli každý souboj. Ať po zemi nebo ve vzduchu. Z toho taky vyplynul i druhý inkasovaný gól. Oni mají Lukakua, Muriqiho, obě vysoké devítky. V dnešním fotbale musíte mít oba typy útočníků. Po pauze nám devítka chodila níž a nahoru odskakovala křídla. Tím jsme se dostali víc do hry. Kdybych měl změnu vyjádřit na stupnici od jedné do deseti, tak je to deset.“
Po utkání jste objal s Romelem Lukakem. Co jste si říkali?
„Známe se dlouho, on za mnou zašel hned po prvním zápase, kdy hrál za Inter. Dnes strašně chválil mentalitu týmu, obrovské srdce. Říkal, že to máme pořád v sobě, i když někdy tým není tak kvalitní. Ten zbytek je osobní, to nechci říkat.“