Kačor: Neuvěřitelné, nepopsatelné... Z ramena jsme všichni v šoku, z gólu asi ani neusnu!
PŘÍMO Z ISTANBULU | Původně kvůli potrhaným vazům v rameni neměl stihnout ani listopadovou baráž jednadvacítky, nakonec o několik týdnů dříve pomáhá Slavii k bodu v Lize mistrů! Dvacetiletý Pavel Kačor, letní posila mistra z Karviné, píše parádní příběh kluka, který si jde za svým snem i přes nepříjemné překážky. Ve svém premiérovém startu v Lize mistrů zařídil tygřím gólovým skokem v poslední minutě remízu 2:2 na horké půdě Fenerbahce. „Asi ani neusnu,“ byl dojatý univerzální záložník.
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Vstřebáváte, co se to vlastně děje?
„Je to nepopsatelné, ani jsem kvůli problémům s ramenem nevěděl, že sem pojedu. Takže jsem byl hlavně rád, že jsem s týmem mohl zažít Ligu mistrů i ve venkovním zápase. Někdy po osmdesáté minutě za mnou přišel trenér, že jdu na plac. Byl jsem samozřejmě rád, chtěl jsem to zvrátit v náš prospěch. A po gólu ani nevím, co se mi honilo hlavou...“
Asi vrchol kariéry, ne?
„Doufám, že to je teprve začátek, ne vrchol kariéry. (úsměv) Doufám, že takové zápasy budou přibývat. Snil jsem o tom jako malý kluk, když jsem koukal na fotbaly v televizi. Že tady můžu stát, je něco neuvěřitelného. Asi ani neusnu, uvidíme.“
Léčba? Byli jsme zaskočení
Vaše zakončení ve vzduchu bylo dost akrobatické...
„Viděl jsem, že to Manu (Emmanuel Ayaosi) dostal do pravé strany, což je ideální pozice na centr do vápna. Chtěl jsem se dostat přes protihráče, ale ten mi tam dal tělo. V tu chvíli jsem věděl, že se tam hlavou nebudu moct dostat. Když jsem ale viděl balon letět, poslední možností bylo skočit do vzduchu a nějak to trefit. V první moment jsem nevěděl, jestli to šlo do gólmana, nebo do sítě. A pak? Nepopsatelná emoce.“
Jak jste vůbec takhle rychle stihl vyléčit vyhozené rameno?
„Po rezonanci mi říkali, že to vypadá minimálně na měsíc a půl dlouhou pauzou. S tím jsem takhle počítal. Měl jsem týden ortézu, pak se sundala a já i všichni okolo jsme byli v šoku. Rameno bylo v mnohem lepším stavu, než se čekalo. Mohl jsem s ním už hýbat, byli jsme zaskočení. Optimální to pořád není, při pádu po gólu mě to hodně bolelo, ale věřím, že to bude jen lepší.“
Nemáte obavy ze soubojů?
„Občas nad tím přemýšlím, ale snažím se to nemít úplně v hlavě. Ze soubojů mám trochu strach, ještě jsem nešel s nikým rameno na rameno. Tam se to otestuje.“
I vás dost otestovala pekelná istanbulská atmosféra, že?
„Musím říct, že jsem byl trošku zaskočený hlavně z kvality soupeře a fanoušků. Kulisa tady je neuvěřitelná. Domácí se tady musí cítit neskutečně, když je lidi takhle ženou. Otočil jsem se na Končiho (Mikuláše Konečného), který seděl vedle mě, a jen jsem na něj kulil očima. Top kvalita! Je to jiné vidět naživo a z televize. Na druhou stranu si nemyslím, že by to byl nějaký problém, protože i my jsme si vědomi naší kvality. Navíc jim pak docházely síly, fyzicky jsme na tom byli lépe, takže jsme to chtěli zvrátit.“
Byl jsem trošku nervózní z té atmosféry
A co si budeme povídat, pomohl vám Guendouziho kiks, namazal Lukáši Provodovi.
„Určitě, bavili jsme se o tom všichni hned na lavičce. Ten gól nás nastartoval, protože začátek jsme úplně nechytili. Pro nás to bylo jen dobře, pro ně samozřejmě horší. Musím však říct, že když jsem se potom převlíkl a nastupoval, byl jsem trošku nervózní z té atmosféry. Při prvním dotyku s míčem to ze mě ale spadlo. Chtěl jsem si to užít, ale zároveň pomoci k lepšímu výsledku.“
Což se povedlo. Pochválili vás už trenéři?
„Dělali si srandu hlavně z toho ramena, prý už budu chodit vždycky bez jednoho. Ne, jsou rádi z takového začátku kariéry. S Houšťou (Zdeňkem Houšteckým) jsem se potom bavil, co mám zlepšit do dalších zápasů, co v mé hře chybí, co není na ideálním levelu. Ale teď bych si chtěl užít spíš ta pozitiva.“ (úsměv)
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Liverpool
|3
|3
|0
|0
|12:7
|9
|2
Stuttgart
|3
|2
|1
|0
|7:2
|7
|3
PSG
|2
|2
|0
|0
|10:3
|6
|4
Barcelona
|2
|2
|0
|0
|9:2
|6
|5
Aston Villa
|2
|2
|0
|0
|9:2
|6
|6
Manchester City
|3
|2
|0
|1
|9:5
|6
|7
Sporting
|2
|2
|0
|0
|5:1
|6
|8
Arsenal
|2
|2
|0
|0
|4:0
|6
|9
Real
|2
|2
|0
|0
|6:4
|6
|10
Real Betis
|2
|2
|0
|0
|6:4
|6
|11
Dortmund
|3
|2
|0
|1
|5:4
|6
|12
Bayern
|2
|1
|1
|0
|8:3
|4
|13
AS Řím
|3
|1
|1
|1
|8:5
|4
|14
Šachtar
|2
|1
|1
|0
|4:2
|4
|15
Atlético
|3
|1
|1
|1
|4:3
|4
|16
Eindhoven
|3
|1
|1
|1
|2:2
|4
|17
Como
|2
|1
|0
|1
|6:4
|3
|18
Manchester Utd.
|2
|1
|0
|1
|4:2
|3
|19
Villarreal
|3
|1
|0
|2
|8:8
|3
|20
Bruggy
|2
|1
|0
|1
|6:6
|3
|21
Lens
|2
|1
|0
|1
|3:4
|3
|22
Lipsko
|2
|1
|0
|1
|2:4
|3
|23
Feyenoord
|2
|1
|0
|1
|4:7
|3
|24
Sabah Baku
|3
|1
|0
|2
|3:6
|3
|25
Bodö/Glimt
|2
|1
|0
|1
|1:5
|3
|26
AEK Atény
|3
|1
|0
|2
|3:8
|3
|27
Fenerbahce
|3
|0
|2
|1
|3:9
|2
|28
Viking FK
|2
|0
|1
|1
|4:6
|1
|29
Slavia
|3
|0
|1
|2
|4:7
|1
|30
Inter Milán
|2
|0
|0
|2
|4:6
|0
|31
Neapol
|2
|0
|0
|2
|1:4
|0
|32
Linz
|2
|0
|0
|2
|3:7
|0
|33
FC Porto
|3
|0
|0
|3
|2:6
|0
|34
Lille
|2
|0
|0
|2
|2:6
|0
|35
Galatasaray
|2
|0
|0
|2
|2:7
|0
|36
Slovan Bratislava
|3
|0
|0
|3
|1:13
|0
- Osmifinále
- Play-off