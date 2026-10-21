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Obrovský šok, píší v Turecku o vyrovnání Slavie. Fanoušci žádali rezignaci trenéra

Pavel Kačor se raduje z branky do sítě Fenerbahce
Pavel Kačor se raduje z branky do sítě FenerbahceZdroj: ČTK / AP / Emrah Gurel
Slávisté v Lize mistrů konečně bodovali
Slávisté po srovnání v Istanbulu
Pavel Kačor se raduje z branky do sítě Fenerbahce
Šutér Vedat Muriqi v souboji s Ange N&#39;Guessanem
Danijel Šturm napadá rozehrávku Fenerbahce
Jindřich Trpišovský během utkání Ligy mistrů na Fenerbahce
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ČTK, iSport.cz
Liga mistrů
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Turecká média litují, že fotbalisté Fenerbahce v úterním utkání Ligy mistrů v Istanbulu ztratili rychle získaný dvoubrankový náskok a nakonec jen remizovali se Slavií 2:2. Gól střídajícího Pavla Kačora v 90. minutě tureckého vicemistra zdrtil, napsala. Všechny listy a weby zaujalo, že fanoušci na stadionu žádali po zápase rezignaci trenéra Ismaila Kartala.

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Fenerbahce přišlo v samém závěru o výhru. „Poté, co se žlutomodří ujali vedení 2:0 góly Oguze Aydina ve čtvrté a Masona Greenwooda v 11. minutě, museli se spokojit s jediným bodem. Fenerbahce mělo těsně před koncem na dosah první vítězství v Lize mistrů po 18 letech. Jenže v 90. minutě inkasovalo gól, který je zdrtil,“ uvedl Milliyet.

Tribuny křičely ‚Ismaile, rezignuj‘

„Po vyrovnání tribuny v Kadiköy (městská část) skandovaly proti trenérovi Kartalovi. Obzvláště pozoruhodný byl fakt, že všechny tribuny křičely ‚Ismaile, rezignuj‘,“ dodal deník.

„Žlutí kanárci utrpěli ztrátu na poslední chvíli,“ napsal Sabah.

Podle Hürriyetu protesty fanoušků proti trenérovi pokračovaly i v okolí stadionu. „Fenerbahce začalo zápas rychle, v prvních 11 minutách získalo výrazný náskok dvěma góly. Nedokázalo ho však udržet až do závěrečného hvizdu,“ uvedl deník.

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Domácí po úvodních dvaceti minutách ztratili klíčového stopera. „Špatné zprávy před derby s Galatasarayem. Nathan Ake nemohl po zranění pokračovat. Zda bude nizozemský střední obránce moci nastoupit v derby, se zjistí po dalším vyšetření. Jednatřicetiletý hráč nastoupil v základní sestavě ve všech zápasech, které Fenerbahce v této sezoně odehrálo,“ připomněl Hürriyet.

„Fenerbahce nedokázalo využít svou šanci. Muselo se spokojit s domácí remízou poté, co po pouhých 11 minutách vedlo 2:0. Žlutomodří utrpěli obrovský šok, když v 90. minutě přišli o vítězství v Lize mistrů,“ napsal Fanatik.

#TýmZVRPSkóreB
1PSG330014:59
2Liverpool330012:79
3Stuttgart32107:27
4Aston Villa22009:26
5Barcelona320111:66
6Manchester City32019:56
7Sporting22005:16
8Arsenal22004:06
9Real22006:46
10Real Betis22006:46
11Dortmund32015:46
12Bayern21108:34
13AS Řím31118:54
14Šachtar21104:24
15Atlético31114:34
16Eindhoven31112:24
17Como21016:43
18Manchester Utd.21014:23
19Villarreal31028:83
20Bruggy21016:63
21Lens21013:43
22Neapol31025:73
23Lipsko21012:43
24Feyenoord21014:73
25Sabah Baku31023:63
26Bodö/Glimt31024:93
27AEK Atény31023:83
28Fenerbahce30213:92
29Viking FK20114:61
30Slavia30124:71
31Inter Milán20024:60
32Linz20023:70
33FC Porto30032:60
34Lille20022:60
35Galatasaray20022:70
36Slovan Bratislava30031:130
  • Osmifinále
  • Play-off

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