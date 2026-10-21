Obrovský šok, píší v Turecku o vyrovnání Slavie. Fanoušci žádali rezignaci trenéra
Turecká média litují, že fotbalisté Fenerbahce v úterním utkání Ligy mistrů v Istanbulu ztratili rychle získaný dvoubrankový náskok a nakonec jen remizovali se Slavií 2:2. Gól střídajícího Pavla Kačora v 90. minutě tureckého vicemistra zdrtil, napsala. Všechny listy a weby zaujalo, že fanoušci na stadionu žádali po zápase rezignaci trenéra Ismaila Kartala.
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Fenerbahce přišlo v samém závěru o výhru. „Poté, co se žlutomodří ujali vedení 2:0 góly Oguze Aydina ve čtvrté a Masona Greenwooda v 11. minutě, museli se spokojit s jediným bodem. Fenerbahce mělo těsně před koncem na dosah první vítězství v Lize mistrů po 18 letech. Jenže v 90. minutě inkasovalo gól, který je zdrtil,“ uvedl Milliyet.
Tribuny křičely ‚Ismaile, rezignuj‘
„Po vyrovnání tribuny v Kadiköy (městská část) skandovaly proti trenérovi Kartalovi. Obzvláště pozoruhodný byl fakt, že všechny tribuny křičely ‚Ismaile, rezignuj‘,“ dodal deník.
„Žlutí kanárci utrpěli ztrátu na poslední chvíli,“ napsal Sabah.
Podle Hürriyetu protesty fanoušků proti trenérovi pokračovaly i v okolí stadionu. „Fenerbahce začalo zápas rychle, v prvních 11 minutách získalo výrazný náskok dvěma góly. Nedokázalo ho však udržet až do závěrečného hvizdu,“ uvedl deník.
Domácí po úvodních dvaceti minutách ztratili klíčového stopera. „Špatné zprávy před derby s Galatasarayem. Nathan Ake nemohl po zranění pokračovat. Zda bude nizozemský střední obránce moci nastoupit v derby, se zjistí po dalším vyšetření. Jednatřicetiletý hráč nastoupil v základní sestavě ve všech zápasech, které Fenerbahce v této sezoně odehrálo,“ připomněl Hürriyet.
„Fenerbahce nedokázalo využít svou šanci. Muselo se spokojit s domácí remízou poté, co po pouhých 11 minutách vedlo 2:0. Žlutomodří utrpěli obrovský šok, když v 90. minutě přišli o vítězství v Lize mistrů,“ napsal Fanatik.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
PSG
|3
|3
|0
|0
|14:5
|9
|2
Liverpool
|3
|3
|0
|0
|12:7
|9
|3
Stuttgart
|3
|2
|1
|0
|7:2
|7
|4
Aston Villa
|2
|2
|0
|0
|9:2
|6
|5
Barcelona
|3
|2
|0
|1
|11:6
|6
|6
Manchester City
|3
|2
|0
|1
|9:5
|6
|7
Sporting
|2
|2
|0
|0
|5:1
|6
|8
Arsenal
|2
|2
|0
|0
|4:0
|6
|9
Real
|2
|2
|0
|0
|6:4
|6
|10
Real Betis
|2
|2
|0
|0
|6:4
|6
|11
Dortmund
|3
|2
|0
|1
|5:4
|6
|12
Bayern
|2
|1
|1
|0
|8:3
|4
|13
AS Řím
|3
|1
|1
|1
|8:5
|4
|14
Šachtar
|2
|1
|1
|0
|4:2
|4
|15
Atlético
|3
|1
|1
|1
|4:3
|4
|16
Eindhoven
|3
|1
|1
|1
|2:2
|4
|17
Como
|2
|1
|0
|1
|6:4
|3
|18
Manchester Utd.
|2
|1
|0
|1
|4:2
|3
|19
Villarreal
|3
|1
|0
|2
|8:8
|3
|20
Bruggy
|2
|1
|0
|1
|6:6
|3
|21
Lens
|2
|1
|0
|1
|3:4
|3
|22
Neapol
|3
|1
|0
|2
|5:7
|3
|23
Lipsko
|2
|1
|0
|1
|2:4
|3
|24
Feyenoord
|2
|1
|0
|1
|4:7
|3
|25
Sabah Baku
|3
|1
|0
|2
|3:6
|3
|26
Bodö/Glimt
|3
|1
|0
|2
|4:9
|3
|27
AEK Atény
|3
|1
|0
|2
|3:8
|3
|28
Fenerbahce
|3
|0
|2
|1
|3:9
|2
|29
Viking FK
|2
|0
|1
|1
|4:6
|1
|30
Slavia
|3
|0
|1
|2
|4:7
|1
|31
Inter Milán
|2
|0
|0
|2
|4:6
|0
|32
Linz
|2
|0
|0
|2
|3:7
|0
|33
FC Porto
|3
|0
|0
|3
|2:6
|0
|34
Lille
|2
|0
|0
|2
|2:6
|0
|35
Galatasaray
|2
|0
|0
|2
|2:7
|0
|36
Slovan Bratislava
|3
|0
|0
|3
|1:13
|0
- Osmifinále
- Play-off