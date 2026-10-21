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ONLINE: Como v Lize mistrů hostí United. Bayern hraje šlágr s Arsenalem, v akci i Real

Michael Carrick a Lisandro Martinez
Michael Carrick a Lisandro MartinezZdroj: Bradley Collyer / Profimedia
iSport.cz
Liga mistrů
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Fotbalisté Coma hostí ve 3. kole ligové fáze Ligy mistrů Manchester United, který se nenachází v ideálním rozpoložení. Dnešní šlágr obstará souboj gigantů: Bayern Mnichov hostí londýnský Arsenal. Představí se i Real Madrid, jenž na svém trávníku přivítá RB Lipsko. ONLINE přenosy ze všech utkání sledujte na iSportu.

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#TýmZVRPSkóreB
1PSG330014:59
2Liverpool330012:79
3Stuttgart32107:27
4Aston Villa22009:26
5Barcelona320111:66
6Manchester City32019:56
7Sporting22005:16
8Arsenal22004:06
9Real22006:46
10Real Betis22006:46
11Dortmund32015:46
12Bayern21108:34
13AS Řím31118:54
14Šachtar21104:24
15Atlético31114:34
16Eindhoven31112:24
17Como21016:43
18Manchester Utd.21014:23
19Villarreal31028:83
20Bruggy21016:63
21Lens21013:43
22Neapol31025:73
23Lipsko21012:43
24Feyenoord21014:73
25Sabah Baku31023:63
26Bodö/Glimt31024:93
27AEK Atény31023:83
28Fenerbahce30213:92
29Viking FK20114:61
30Slavia30124:71
31Inter Milán20024:60
32Linz20023:70
33FC Porto30032:60
34Lille20022:60
35Galatasaray20022:70
36Slovan Bratislava30031:130
  • Osmifinále
  • Play-off

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