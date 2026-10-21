ONLINE: Como v Lize mistrů hostí United. Bayern hraje šlágr s Arsenalem, v akci i Real
Fotbalisté Coma hostí ve 3. kole ligové fáze Ligy mistrů Manchester United, který se nenachází v ideálním rozpoložení. Dnešní šlágr obstará souboj gigantů: Bayern Mnichov hostí londýnský Arsenal. Představí se i Real Madrid, jenž na svém trávníku přivítá RB Lipsko. ONLINE přenosy ze všech utkání sledujte na iSportu.
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Liga mistrů 2026/2027
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
PSG
|3
|3
|0
|0
|14:5
|9
|2
Liverpool
|3
|3
|0
|0
|12:7
|9
|3
Stuttgart
|3
|2
|1
|0
|7:2
|7
|4
Aston Villa
|2
|2
|0
|0
|9:2
|6
|5
Barcelona
|3
|2
|0
|1
|11:6
|6
|6
Manchester City
|3
|2
|0
|1
|9:5
|6
|7
Sporting
|2
|2
|0
|0
|5:1
|6
|8
Arsenal
|2
|2
|0
|0
|4:0
|6
|9
Real
|2
|2
|0
|0
|6:4
|6
|10
Real Betis
|2
|2
|0
|0
|6:4
|6
|11
Dortmund
|3
|2
|0
|1
|5:4
|6
|12
Bayern
|2
|1
|1
|0
|8:3
|4
|13
AS Řím
|3
|1
|1
|1
|8:5
|4
|14
Šachtar
|2
|1
|1
|0
|4:2
|4
|15
Atlético
|3
|1
|1
|1
|4:3
|4
|16
Eindhoven
|3
|1
|1
|1
|2:2
|4
|17
Como
|2
|1
|0
|1
|6:4
|3
|18
Manchester Utd.
|2
|1
|0
|1
|4:2
|3
|19
Villarreal
|3
|1
|0
|2
|8:8
|3
|20
Bruggy
|2
|1
|0
|1
|6:6
|3
|21
Lens
|2
|1
|0
|1
|3:4
|3
|22
Neapol
|3
|1
|0
|2
|5:7
|3
|23
Lipsko
|2
|1
|0
|1
|2:4
|3
|24
Feyenoord
|2
|1
|0
|1
|4:7
|3
|25
Sabah Baku
|3
|1
|0
|2
|3:6
|3
|26
Bodö/Glimt
|3
|1
|0
|2
|4:9
|3
|27
AEK Atény
|3
|1
|0
|2
|3:8
|3
|28
Fenerbahce
|3
|0
|2
|1
|3:9
|2
|29
Viking FK
|2
|0
|1
|1
|4:6
|1
|30
Slavia
|3
|0
|1
|2
|4:7
|1
|31
Inter Milán
|2
|0
|0
|2
|4:6
|0
|32
Linz
|2
|0
|0
|2
|3:7
|0
|33
FC Porto
|3
|0
|0
|3
|2:6
|0
|34
Lille
|2
|0
|0
|2
|2:6
|0
|35
Galatasaray
|2
|0
|0
|2
|2:7
|0
|36
Slovan Bratislava
|3
|0
|0
|3
|1:13
|0
- Osmifinále
- Play-off