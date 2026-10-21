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Barcelona odsoudila „Masakr na pařížský způsob“. Na choreo PSG podala stížnost k UEFA

Choreo fanoušků PSG, kde se motorovou pilou řeže logo Barcelony
Choreo fanoušků PSG, kde se motorovou pilou řeže logo BarcelonyZdroj: Profimedia.cz
PSG ve šlágru Ligy mistrů porazilo Barcelonu
Choreo fanoušků PSG, kde se motorovou pilou řeže logo Barcelony
PSG ve šlágru Ligy mistrů porazilo Barcelonu
Choreo fanoušků PSG, kde se motorovou pilou řeže logo Barcelony
Šlágr Ligy mistrů mezi PSG a Barcelonou
Šlágr Ligy mistrů mezi PSG a Barcelonou
Šlágr Ligy mistrů mezi PSG a Barcelonou
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ČTK, iSport.cz
Liga mistrů
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  • Paris Saint-Germain porazil v úterním utkání Ligy mistrů Barcelonu 4:2 a připravil španělskému soupeři první soutěžní prohru v sezoně.

  • Před výkopem v Parku princů rozvinuli pařížští ultras obří plakát muže, který zakrvácenou motorovou pilou rozřezává klubový znak Barcelony.

  • Vedení katalánského klubu kvůli choreu podalo stížnost k UEFA, zatímco francouzská média incident mírní jako halloweenskou nadsázku.

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FC Barcelona podala stížnost k UEFA na Paris Saint-Germain kvůli choreu jeho fanoušků před úterním zápasem Ligy mistrů ve francouzské metropoli. Domácí ultras rozvinuli na jedné z tribun Parku princů obří plakát, jenž zobrazoval maskovaného muže v dresu PSG, který zakrvácenou motorovou pilou rozřezává znak Barcelony.

Postavu zjevně inspirovanou kultovním hororem Texaský masakr motorovou pilou doprovodil nápis „Massacre a la parisienne“, neboli Masakr na pařížský způsob.

Obsah chorea i urážlivé popěvky

Mluvčí Barcelony agentuře Reuters řekl, že po zápase klub delegátovi UEFA nahlásil obsah chorea a také různých urážlivých popěvků, které zněly z tribun. Podle francouzského deníku L'Équipe plakát před utkáním schválilo vedení PSG.

Podle Reuters by případný prohřešek francouzského klubu mohl spadat pod článek 16 (2e) disciplinárního řádu UEFA týkajícího se „použití gest, slov, předmětů či jakýchkoli jiných prostředků k přenosu provokativního sdělení, jež se nehodí pro sportovní akci“. Standardní postih za první provinění je pokuta 10.000 eur (242 tisíc korun).

Smířlivější reakce ve Francii

Ve Francii byla reakce na kontroverzní choreo poměrně smířlivá. „Krátce před Halloweenem zahráli Collectif Ultras Paris během tohoto úterního večera na strašidelnou notu,“ napsal web RMC Sport.

L'Équipe přidal: „Tým Luise Enriqueho připravil Barceloně první porážku v sezoně (4:2), a i když to nebyl fanoušky z tribuny Auteuil slibovaný 'Masakr motorovou pilou', byl k vidění jen fotbal a nic jiného než fotbal,“ poznamenal list k atraktivnímu duelu.

#TýmZVRPSkóreB
1PSG330014:59
2Liverpool330012:79
3Stuttgart32107:27
4Aston Villa22009:26
5Barcelona320111:66
6Manchester City32019:56
7Sporting22005:16
8Arsenal22004:06
9Real22006:46
10Real Betis22006:46
11Dortmund32015:46
12Bayern21108:34
13AS Řím31118:54
14Šachtar21104:24
15Atlético31114:34
16Eindhoven31112:24
17Como21016:43
18Manchester Utd.21014:23
19Villarreal31028:83
20Bruggy21016:63
21Lens21013:43
22Neapol31025:73
23Lipsko21012:43
24Feyenoord21014:73
25Sabah Baku31023:63
26Bodö/Glimt31024:93
27AEK Atény31023:83
28Fenerbahce30213:92
29Viking FK20114:61
30Slavia30124:71
31Inter Milán20024:60
32Linz20023:70
33FC Porto30032:60
34Lille20022:60
35Galatasaray20022:70
36Slovan Bratislava30031:130
  • Osmifinále
  • Play-off

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