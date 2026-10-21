Fackovací panák Ligy mistrů. Trenér Slovanu Bratislava emotivně reagoval na kritiku
Slovan Bratislava podlehl v Lize mistrů AS Řím 0:4 a po třech odehraných zápasech zůstává na posledním místě celé tabulky s hrozivým skóre.
Trenér Yaya Touré po utkání emotivně reagoval na kritiku a zdůraznil, že jeho mužstvo potřebuje čas na další rozvoj. Až pak prý přijdou výsledky.
Slovenský šampion má po debaklech s PSG, Stuttgartem a Římem hrozivé skóre 1:13 a nula bodů na kontě.
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Trenér fotbalistů Slovanu Bratislava Yaya Touré emotivně reagoval na kritiku, že jeho tým je nejslabším účastníkem základní fáze Ligy mistrů. Dejte mi čas a později uvidíte, řekla bývalá hvězda Barcelony nebo Manchesteru City na tiskové konferenci po debaklu 0:4 na stadionu AS Řím.
Slovenský šampion předtím podlehl 1:6 Paris St. Germain a 0:3 Stuttgartu. Po úterních zápasech 3. kola je tak bez bodu a se skóre 1:13 mu v tabulce patří poslední 36. místo.
Slovenská média mužstvo ostře kritizují, Slovan označují za kvalitativně nejhorší tým soutěže. Čtyřgólový výprask, ani jedna střela na bránu, poukazují.
Kolik stojí naše kvalita?
„Slovan je fackovacím panákem Ligy mistrů. V Římě v ofenzivě nepředvedl vůbec nic, naopak AS se bavil fotbalem,“ napsal Športweb.sk.
Třiačtyřicetiletý bývalý záložník z Pobřeží slonoviny se týmu ujal před sezonou. „Ano, jsem tady čtyři měsíce a je normální, že to bude chtít čas, než se hráči přizpůsobí mému stylu. Samozřejmě, nerad prohrávám, nenávidím to, ale stává se to. Naneštěstí tomu tak je a je mi to líto, ale musíme s tím počítat. Vím, co je mou prací, a vím, co mám dělat,“ uvedl Touré po tvrdé lekci na Stadio Olimpico.
Slovan podle něj naráží na nesrovnatelnou kvalitu. „Nemůžu naše hráče popadnout, mlátit či nakopat. To přece nejde. Musíte však být vůči sobě upřímní a pokračovat v práci. Podíváte-li se na kluby jako AS Řím, mají miliardový projekt a odtud pramení jejich kvalita. A kolik stojí naše kvalita? Oni jsou tam a my tady,“ naznačil gestem srovnání s římskými „Vlky“.
Liga mistrů jako proces učení
Již před zápasem řekl, že Liga mistrů znamená pro Slovan proces učení. „Hrajeme proti soupeři, který je desetkrát bohatší než my, to snad musíte pochopit. Čelili jsme dalšímu top týmu. Pro mě to znamená, že musíme tvrdě pracovat, abych tým přivedl na patřičnou úroveň. Vím, že to bude těžké a nebude to jednoduché. Dejte mi čas a později uvidíte. Děkuji,“ uvedl rozladěný Touré.
Slovanu navíc hrozí citelný trest za výtržnosti jeho fanoušků. Na začátku druhého poločasu se střetli s italskými policisty poté, co se podle deníku Gazzetta dello Sport skupina slovenských ultras pokusila proniknout směrem k sektoru domácích příznivců. Výtržníci několika těžkooděncům sebrali ochranné štíty a zatlačili je zpět. Jeden policista utrpěl zranění.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
PSG
|3
|3
|0
|0
|14:5
|9
|2
Liverpool
|3
|3
|0
|0
|12:7
|9
|3
Stuttgart
|3
|2
|1
|0
|7:2
|7
|4
Aston Villa
|2
|2
|0
|0
|9:2
|6
|5
Barcelona
|3
|2
|0
|1
|11:6
|6
|6
Manchester City
|3
|2
|0
|1
|9:5
|6
|7
Sporting
|2
|2
|0
|0
|5:1
|6
|8
Arsenal
|2
|2
|0
|0
|4:0
|6
|9
Real
|2
|2
|0
|0
|6:4
|6
|10
Real Betis
|2
|2
|0
|0
|6:4
|6
|11
Dortmund
|3
|2
|0
|1
|5:4
|6
|12
Bayern
|2
|1
|1
|0
|8:3
|4
|13
AS Řím
|3
|1
|1
|1
|8:5
|4
|14
Šachtar
|2
|1
|1
|0
|4:2
|4
|15
Atlético
|3
|1
|1
|1
|4:3
|4
|16
Eindhoven
|3
|1
|1
|1
|2:2
|4
|17
Como
|2
|1
|0
|1
|6:4
|3
|18
Manchester Utd.
|2
|1
|0
|1
|4:2
|3
|19
Villarreal
|3
|1
|0
|2
|8:8
|3
|20
Bruggy
|2
|1
|0
|1
|6:6
|3
|21
Lens
|2
|1
|0
|1
|3:4
|3
|22
Neapol
|3
|1
|0
|2
|5:7
|3
|23
Lipsko
|2
|1
|0
|1
|2:4
|3
|24
Feyenoord
|2
|1
|0
|1
|4:7
|3
|25
Sabah Baku
|3
|1
|0
|2
|3:6
|3
|26
Bodö/Glimt
|3
|1
|0
|2
|4:9
|3
|27
AEK Atény
|3
|1
|0
|2
|3:8
|3
|28
Fenerbahce
|3
|0
|2
|1
|3:9
|2
|29
Viking FK
|2
|0
|1
|1
|4:6
|1
|30
Slavia
|3
|0
|1
|2
|4:7
|1
|31
Inter Milán
|2
|0
|0
|2
|4:6
|0
|32
Linz
|2
|0
|0
|2
|3:7
|0
|33
FC Porto
|3
|0
|0
|3
|2:6
|0
|34
Lille
|2
|0
|0
|2
|2:6
|0
|35
Galatasaray
|2
|0
|0
|2
|2:7
|0
|36
Slovan Bratislava
|3
|0
|0
|3
|1:13
|0
- Osmifinále
- Play-off