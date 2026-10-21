Liga mistrů baví a sahá po gólovém rekordu. Jaké jsou důvody ofenzivních hodů?
Někdo si na něj možná ještě nezvykl, ale nový formát Ligy mistrů má své jednoznačné plusy. Do hry se zapojí víc týmů, hraje se víc zápasů a padá víc gólů. Poslední bod si dvakrát podtrhněte. V tomto ročníku ještě ani jeden ze 45 duelů neskončil bez branek a průměr 4,2 gólu na utkání je nejvyšší od padesátých let. „Je to fenomenální, útočníci jsou naprosto chladnokrevní,“ raduje se bývalý anglický reprezentant Ashley Young.
Čtěte iSport.cz v Googlu přednostně
Nastavte si iSport.cz jako preferovaný zdroj a naše články uvidíte ve vyhledávání výš.
Počet přesných střel stoupá už několik posledních let, momentálně už atakuje ty vůbec nejgólovější ročníky v historii nejvěhlasnější evropské klubové soutěže.
Úterní porce devíti zápasů přinesla čtyřicet přesných zásahů, jen dva týmy udržely nulu a hned na čtyřech stadionech padlo šest či sedm gólů. A tento hrací den se v aktuálním ročníku nikterak nevymyká.
Dohromady v Lize mistrů za prvních pět hracích dnů padlo 187 gólů, což znamená průměr přesně 4,16 branky na zápas. Za bohatou historii soutěže byly v tomto ohledu lepší pouze ročníky 1959/60 (4,19) a premiérová sezona 1955/56 (4,38).
Vévodí ročníky s novým systémem
Od změny formátu z Poháru mistrů evropských zemí na Ligu mistrů v sezoně 1992/93 je pak aktuální sezona s velkým náskokem nejgólovější. Na druhém a třetím místě pak najdeme předchozí dva ročníky, kdy UEFA přešla na nový systém se 36 účastníky, které v ligové fázi řadí do jedné velké společné tabulky.
V počtu gólů pak Champions League válcuje i domácí evropské soutěže. V Premier League padá 2,9 gólu na zápas, v Bundeslize dokonce 3,69. V obou případech jde oproti minulým dekádám o vysoká čísla, ovšem Liga mistrů přináší ještě větší hody. „Myslím, že diváci teď dostávají větší porci zábavy, i když si nejsem jistý, jestli šla nahoru i kvalita,“ řekl pro BBC novinář Tom Arnott z The Times.
Přibývá „výprasků“
Důvodů nárůstu by se našlo víc. Statistici datové společnosti Opta například spočítali, že rozšířením o další čtyři kluby se zvyšuje rozdíl mezi jednotlivými účastníky a přibývá „výprasků“ o čtyři góly a víc. Dřív ve skupině takto vysokým rozdílem skončil přibližně jeden z deseti zápasů, v novém systému už je to v ligové fázi každý sedmý.
Navíc oproti starému formátu osmi skupin po čtyřech týmech je jistá výhoda v tom, že se mužstva nemusí příliš ohlížet na soupeře a snaží se každý zápas vyhrát. Když to nevyjde, nic hrozného se nestane. „Není tam pocit ohrožení. Proč by PSG s Barcelonou hráli na remízu? Na první osmičku stačí z osmi zápasů vyhrát pět, takže máte polštář. Myslím, že nový formát umožňuje týmům hrát víc uvolněně,“ dodává Arnott.
Pro nezaujatého diváka jsou zápasy často atraktivnější než dřív. Na druhou stranu si lze jen těžko představit, že by některý z velkých favoritů nepostoupil do vyřazovací fáze. Gólová čísla tedy trhají rekordy, ale skutečné drama pro elitu se odkládá až na jarní play-off.
Nejgólovější ročníky v historii PMEZ a Ligy mistrů
|Sezóna
|Góly
|Góly / zápas
|1955/56
|127
|4,38
|1959/60
|218
|4,19
|2026/27
|187
|4,16
Srovnání formátů Ligy mistrů
|Metrika
|Skupinová fáze
|Ligová fáze
|Odehrané zápasy
|2 016
|333
|Celkem gólů
|5 711
|1 144
|Průměr gólů na zápas
|2,83
|3,44
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
PSG
|3
|3
|0
|0
|14:5
|9
|2
Liverpool
|3
|3
|0
|0
|12:7
|9
|3
Stuttgart
|3
|2
|1
|0
|7:2
|7
|4
Aston Villa
|2
|2
|0
|0
|9:2
|6
|5
Barcelona
|3
|2
|0
|1
|11:6
|6
|6
Manchester City
|3
|2
|0
|1
|9:5
|6
|7
Sporting
|2
|2
|0
|0
|5:1
|6
|8
Arsenal
|2
|2
|0
|0
|4:0
|6
|9
Real
|2
|2
|0
|0
|6:4
|6
|10
Real Betis
|2
|2
|0
|0
|6:4
|6
|11
Dortmund
|3
|2
|0
|1
|5:4
|6
|12
Bayern
|2
|1
|1
|0
|8:3
|4
|13
AS Řím
|3
|1
|1
|1
|8:5
|4
|14
Šachtar
|2
|1
|1
|0
|4:2
|4
|15
Atlético
|3
|1
|1
|1
|4:3
|4
|16
Eindhoven
|3
|1
|1
|1
|2:2
|4
|17
Como
|2
|1
|0
|1
|6:4
|3
|18
Manchester Utd.
|2
|1
|0
|1
|4:2
|3
|19
Villarreal
|3
|1
|0
|2
|8:8
|3
|20
Bruggy
|2
|1
|0
|1
|6:6
|3
|21
Lens
|2
|1
|0
|1
|3:4
|3
|22
Neapol
|3
|1
|0
|2
|5:7
|3
|23
Lipsko
|2
|1
|0
|1
|2:4
|3
|24
Feyenoord
|2
|1
|0
|1
|4:7
|3
|25
Sabah Baku
|3
|1
|0
|2
|3:6
|3
|26
Bodö/Glimt
|3
|1
|0
|2
|4:9
|3
|27
AEK Atény
|3
|1
|0
|2
|3:8
|3
|28
Fenerbahce
|3
|0
|2
|1
|3:9
|2
|29
Viking FK
|2
|0
|1
|1
|4:6
|1
|30
Slavia
|3
|0
|1
|2
|4:7
|1
|31
Inter Milán
|2
|0
|0
|2
|4:6
|0
|32
Linz
|2
|0
|0
|2
|3:7
|0
|33
FC Porto
|3
|0
|0
|3
|2:6
|0
|34
Lille
|2
|0
|0
|2
|2:6
|0
|35
Galatasaray
|2
|0
|0
|2
|2:7
|0
|36
Slovan Bratislava
|3
|0
|0
|3
|1:13
|0
- Osmifinále
- Play-off