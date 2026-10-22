Slavia bez Chorého obstála. Změnila styl hry, absence ale byla znát. Trpišovský chce náhradu
Přes dva roky se na špici slávistické sestavy tyčil dvoumetrový maják. Když zapomeneme na červené excesy, na Tomáše Chorého bylo spolehnutí. Rozhodoval největší ligové hity, dvakrát prostřílel bíločerveným cestu k titulu. Od neděle se sešívaní učí hrát bez své opory. První opravdovou zkouškou byl duel Ligy mistrů proti Fenerbahce. Výsledek 2:2 ukazuje, že se to povedlo. Data to tak jasně nevidí.
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Před týdnem asistoval Tomáš Chorý u porážky 0:2 se Sabahem. V úterý se Slavia rvala už bez něj v kotli Fenerbahce. V Istanbulu sebrala remízu 2:2. Rozdílné výsledky svádí k názoru, že bez čahouna si český mistr v pohodě poradí. Na unáhlené soudy pozor! Ano, hra sešívaných se v některých aspektech opravdu změnila, nicméně absence ofenzivního esa byla jednoznačně cítit. Nechme jako prvního promluvit Jindřicha Trpišovského.
„Kdybych měl změnu vyjádřit na stupnici od jedné do deseti, tak je to deset,“ pronesl. Ze slávistického trenéra ale nadšení netryskalo. Spíše naopak. Moc dobře viděl, že Chorý týmu v mnoha fázích hry chyběl.
Problémy v soubojích a chyby
„V prvních dvaceti minutách jsme měli problémy, protože nahoře jsme prohráli každý osobní souboj. Ať už po zemi, tak i ve vzduchu. Milan Škriniar, Aké, Semedo i Brown vyhrávali první souboje. Z toho taky vyplynul i druhý inkasovaný gól. Šli jsme nahoru, mohli jsme jít do protiútoku, ale třikrát jsme prohráli první souboj,“ vyprávěl.
Z lavičky to měl jako na dlani. První se nechal přetlačit Ayaosi, následoval Moses a v poslední třetině hřiště i Danijel Šturm. Další chyby se nabalily a výsledkem bylo děsivé skóre 0:2 za necelých jedenáct minut hry. Čistě hypoteticky, být na hřišti Chorý, třeba by vyhrál první souboj, podržel míč, předal spoluhráčům a k havárii by nedošlo. Přesně takhle totiž pomáhal kumpánům. V těžkých chvílích dovedl rozmělnit tlak.