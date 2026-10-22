Předplatné

Debakl v Comu a otevřený spor. Fernandes kritizuje pokyny z lavičky, Carrick přístup hráčů

Michael Carrick po debaklu v Comu
Michael Carrick po debaklu v ComuZdroj: ČTK / AP / Antonio Calanni
Michael Carrick po debaklu v Comu
Michael Carrick se po utkání v Comu omlouval fanouškům United
Michael Carrick se po utkání v Comu omlouval fanouškům United
Manchester United musel kousat zdrcující porážku u jezera Como v Itálii
Manchester United musel kousat zdrcující porážku u jezera Como v Itálii
Manchester United musel kousat zdrcující porážku u jezera Como v Itálii
Como slaví drtivou výhru nad Manchesterem United
10
Fotogalerie
ČTK, iSport.cz
Liga mistrů
Začít diskusi (0)

  • Manchester United podlehl ve třetím kole Ligy mistrů nováčkovi soutěže z Coma 1:4, přičemž výsledek korigoval až v nastaveném čase.

  • Kapitán Bruno Fernandes po zápase zkritizoval taktiku bez presinku, zatímco kouč Michael Carrick kontroval, že bez poctivého běhání a pohybu vyhrát nelze.

  • Anglický celek čeká na výhru už sedm duelů v řadě, přičemž trenér Carrick se omluvil příznivcům a o své budoucnosti v klubu odmítl spekulovat.

Čtěte iSport.cz v Googlu přednostně

Nastavte si iSport.cz jako preferovaný zdroj a naše články uvidíte ve vyhledávání výš.

Preferujte nás

Trenér fotbalistů Manchesteru United Michael Carrick se po debaklu 1:4 v Comu v utkání třetího kola Ligy mistrů omlouval fanouškům. Pětačtyřicetiletý kouč na pozápasové tiskové konferenci naznačil, že je nespokojený s přístupem hráčů. Sám kapitán Bruno Fernandes ale jeho a realizační tým zkritizoval. Carrick o své budoucnosti a pozici v klubu mluvit nechtěl.

Manchester na hřišti nováčka milionářské soutěže prohrával už od druhé minuty po gólu Nica Paze, jenž byl jedním ze tří střelců i po změně stran. United zkorigovali výsledek až v nastaveném čase. Carrick po závěrečném hvizdu s omluvným gestem zamířil k sektoru hostujících příznivců.

Kritika od kapitána

„Ještě jednou se musím omluvit fanouškům, už jsem to udělal po konci utkání. Na tomhle klubu mi záleží víc než komukoliv jinému. Jsem opravdu naštvaný,“ řekl Carrick novinářům. „Dneska to nebylo jenom o inkasovaných gólech. Takhle prostě nemůžeme přistoupit k zápasu, je to nepřijatelné. Těžce se mi na to dívalo,“ přiznal.

Bývalý dlouholetý záložník klubu reagoval i na slova kapitána Bruna Fernandese, jenž se v pozápasovém rozhovoru vyjádřil ke zvolené taktice. Podle portugalského reprezentanta měli „Rudí ďáblové“ agresivněji napadat soupeře, pokyny z lavičky ale byly jiné.

„Bylo volbou realizačního týmu, že jsme nepresovali jeden na jednoho. Když necháte těmto týmům moc prostoru na míči, občas se stane, že začnou být sebevědomé,“ popisoval Fernandes. A když dostal otázku na to, zda Carrick zvolil špatnou taktiku, dodal: „To musí vidět trenér a realizační tým, ne já. Občas musíme být pod tlakem víc odvážní.“ Klubové vedení už dříve zkritizoval obránce Lisandro Martínez.

Carrick se ohradil

Svůj názor přidal sám kouč Carrick. „Můžete zvolit jakoukoliv taktiku, ale pokud vám chybí pohyb, neběháte dozadu, neběháte dopředu, tak nikdy nevyhrajete,“ podotkl.

Manchester United v nové sezoně vyhrál jen dva z jedenácti soutěžních duelů. Na vítězství čeká sedm utkání v řadě, což se mu stalo naposledy před jedenácti lety. Carrick nechtěl spekulovat o své pozici. „Nebudu se vyjadřovat ke své budoucnosti. Není to o mně nebo mých pocitech. Tady jde především o klub. Výsledky mohou být různé, může se vyhrát, může se prohrát, ale musí to nějak vypadat,“ zdůraznil Carrick, jehož svěřenci mají v Lize mistrů tři body.

#TýmZVRPSkóreB
1PSG330014:59
2Aston Villa330012:39
3Liverpool330012:79
4Real330010:59
5Real Betis33007:49
6Stuttgart32107:27
7Arsenal32106:27
8Barcelona320111:66
9Como320110:56
10Manchester City32019:56
11Bruggy32019:66
12Sporting32017:46
13Dortmund32015:46
14Bayern312010:55
15AS Řím31118:54
16Atlético31114:34
17Šachtar31114:34
18Eindhoven31112:24
19Villarreal31028:83
20Inter Milán31025:63
21Manchester Utd.31025:63
22Neapol31025:73
23Galatasaray31026:93
24Linz31026:93
25Sabah Baku31023:63
26Feyenoord31024:83
27Lens31023:73
28Bodö/Glimt31024:93
29AEK Atény31023:83
30Lipsko31023:83
31Fenerbahce30213:92
32Slavia30124:71
33Viking FK30125:91
34FC Porto30032:60
35Lille30034:100
36Slovan Bratislava30031:130
  • Osmifinále
  • Play-off

Začít diskuzi

Fotbal 2026

MS ve fotbale 2026Chance LigaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

Doporučujeme

Články z jiných titulů