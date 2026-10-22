Debakl v Comu a otevřený spor. Fernandes kritizuje pokyny z lavičky, Carrick přístup hráčů
Manchester United podlehl ve třetím kole Ligy mistrů nováčkovi soutěže z Coma 1:4, přičemž výsledek korigoval až v nastaveném čase.
Kapitán Bruno Fernandes po zápase zkritizoval taktiku bez presinku, zatímco kouč Michael Carrick kontroval, že bez poctivého běhání a pohybu vyhrát nelze.
Anglický celek čeká na výhru už sedm duelů v řadě, přičemž trenér Carrick se omluvil příznivcům a o své budoucnosti v klubu odmítl spekulovat.
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Trenér fotbalistů Manchesteru United Michael Carrick se po debaklu 1:4 v Comu v utkání třetího kola Ligy mistrů omlouval fanouškům. Pětačtyřicetiletý kouč na pozápasové tiskové konferenci naznačil, že je nespokojený s přístupem hráčů. Sám kapitán Bruno Fernandes ale jeho a realizační tým zkritizoval. Carrick o své budoucnosti a pozici v klubu mluvit nechtěl.
Manchester na hřišti nováčka milionářské soutěže prohrával už od druhé minuty po gólu Nica Paze, jenž byl jedním ze tří střelců i po změně stran. United zkorigovali výsledek až v nastaveném čase. Carrick po závěrečném hvizdu s omluvným gestem zamířil k sektoru hostujících příznivců.
Kritika od kapitána
„Ještě jednou se musím omluvit fanouškům, už jsem to udělal po konci utkání. Na tomhle klubu mi záleží víc než komukoliv jinému. Jsem opravdu naštvaný,“ řekl Carrick novinářům. „Dneska to nebylo jenom o inkasovaných gólech. Takhle prostě nemůžeme přistoupit k zápasu, je to nepřijatelné. Těžce se mi na to dívalo,“ přiznal.
Bývalý dlouholetý záložník klubu reagoval i na slova kapitána Bruna Fernandese, jenž se v pozápasovém rozhovoru vyjádřil ke zvolené taktice. Podle portugalského reprezentanta měli „Rudí ďáblové“ agresivněji napadat soupeře, pokyny z lavičky ale byly jiné.
„Bylo volbou realizačního týmu, že jsme nepresovali jeden na jednoho. Když necháte těmto týmům moc prostoru na míči, občas se stane, že začnou být sebevědomé,“ popisoval Fernandes. A když dostal otázku na to, zda Carrick zvolil špatnou taktiku, dodal: „To musí vidět trenér a realizační tým, ne já. Občas musíme být pod tlakem víc odvážní.“ Klubové vedení už dříve zkritizoval obránce Lisandro Martínez.
Carrick se ohradil
Svůj názor přidal sám kouč Carrick. „Můžete zvolit jakoukoliv taktiku, ale pokud vám chybí pohyb, neběháte dozadu, neběháte dopředu, tak nikdy nevyhrajete,“ podotkl.
Manchester United v nové sezoně vyhrál jen dva z jedenácti soutěžních duelů. Na vítězství čeká sedm utkání v řadě, což se mu stalo naposledy před jedenácti lety. Carrick nechtěl spekulovat o své pozici. „Nebudu se vyjadřovat ke své budoucnosti. Není to o mně nebo mých pocitech. Tady jde především o klub. Výsledky mohou být různé, může se vyhrát, může se prohrát, ale musí to nějak vypadat,“ zdůraznil Carrick, jehož svěřenci mají v Lize mistrů tři body.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
PSG
|3
|3
|0
|0
|14:5
|9
|2
Aston Villa
|3
|3
|0
|0
|12:3
|9
|3
Liverpool
|3
|3
|0
|0
|12:7
|9
|4
Real
|3
|3
|0
|0
|10:5
|9
|5
Real Betis
|3
|3
|0
|0
|7:4
|9
|6
Stuttgart
|3
|2
|1
|0
|7:2
|7
|7
Arsenal
|3
|2
|1
|0
|6:2
|7
|8
Barcelona
|3
|2
|0
|1
|11:6
|6
|9
Como
|3
|2
|0
|1
|10:5
|6
|10
Manchester City
|3
|2
|0
|1
|9:5
|6
|11
Bruggy
|3
|2
|0
|1
|9:6
|6
|12
Sporting
|3
|2
|0
|1
|7:4
|6
|13
Dortmund
|3
|2
|0
|1
|5:4
|6
|14
Bayern
|3
|1
|2
|0
|10:5
|5
|15
AS Řím
|3
|1
|1
|1
|8:5
|4
|16
Atlético
|3
|1
|1
|1
|4:3
|4
|17
Šachtar
|3
|1
|1
|1
|4:3
|4
|18
Eindhoven
|3
|1
|1
|1
|2:2
|4
|19
Villarreal
|3
|1
|0
|2
|8:8
|3
|20
Inter Milán
|3
|1
|0
|2
|5:6
|3
|21
Manchester Utd.
|3
|1
|0
|2
|5:6
|3
|22
Neapol
|3
|1
|0
|2
|5:7
|3
|23
Galatasaray
|3
|1
|0
|2
|6:9
|3
|24
Linz
|3
|1
|0
|2
|6:9
|3
|25
Sabah Baku
|3
|1
|0
|2
|3:6
|3
|26
Feyenoord
|3
|1
|0
|2
|4:8
|3
|27
Lens
|3
|1
|0
|2
|3:7
|3
|28
Bodö/Glimt
|3
|1
|0
|2
|4:9
|3
|29
AEK Atény
|3
|1
|0
|2
|3:8
|3
|30
Lipsko
|3
|1
|0
|2
|3:8
|3
|31
Fenerbahce
|3
|0
|2
|1
|3:9
|2
|32
Slavia
|3
|0
|1
|2
|4:7
|1
|33
Viking FK
|3
|0
|1
|2
|5:9
|1
|34
FC Porto
|3
|0
|0
|3
|2:6
|0
|35
Lille
|3
|0
|0
|3
|4:10
|0
|36
Slovan Bratislava
|3
|0
|0
|3
|1:13
|0
- Osmifinále
- Play-off