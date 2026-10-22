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Smutek v Bayernu. Kimmichovi zemřel otec, hvězda vynechala šlágr s Arsenalem

Smutný Joshua Kimmich
Smutný Joshua KimmichZdroj: ČTK / AP / Carina Johansen
Harry Kane a Declan Rice
Declan Rice slaví vyrovnávací gól do sítě Bayernu
Fotbalisté Bayernu slaví gól do sítě Arsenalu
Fotbalisté Bayernu slaví gól Alphonsa Daviese
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Liga mistrů
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Bayern Mnichov zasáhla před důležitým zápasem Ligy mistrů rodinná tragédie. Německý reprezentant Joshua Kimmich kvůli úmrtí v nejbližší rodině vynechal středeční utkání proti Arsenalu, které skončilo remízou 2:2. Podle deníku Bild přišel jednatřicetiletý záložník o svého otce, klub však bližší okolnosti nepotvrdil a požádal veřejnost o respektování soukromí rodiny.

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Smutná zpráva před evropským šlágrem. Bayern Mnichov musel ve středečním utkání Ligy mistrů proti Arsenalu oželet jednu ze svých největších opor. Joshua Kimmich chyběl kvůli úmrtí v nejbližší rodině. Německý velkoklub jeho absenci oznámil několik hodin před výkopem a vyjádřil fotbalistovi plnou podporu.

Podle informací deníku Bild zemřel Kimmichův otec Berthold ve věku 57 let. Bayern jeho totožnost oficiálně nezveřejnil a odmítl sdělovat další podrobnosti.

Bayern požádal o respektování soukromí

„Celý Bayern stojí v hluboké účasti po boku Joshuy Kimmicha,“ uvedl německý klub ve svém prohlášení.

Vedení zároveň požádalo média a veřejnost, aby respektovaly soukromí pozůstalých a nepokoušely se zjišťovat další okolnosti rodinné tragédie.

Že se něco děje, naznačovala už úterní absence německého reprezentanta na závěrečném tréninku před duelem s Arsenalem. Bayern tehdy uvedl pouze osobní důvody. O skutečné příčině informoval až ve středu dopoledne.

K situaci se před utkáním vyjádřil také trenér Vincent Kompany. Zdůraznil, že fotbal musí v podobných chvílích ustoupit do pozadí a prioritou je, aby Kimmich mohl být se svou ženou, dětmi a dalšími blízkými.

Bayern bez Kimmicha remizoval s Arsenalem

Kimmichova absence znamenala pro bavorský celek výraznou komplikaci. Kapitán německé reprezentace patří mezi klíčové hráče záložní řady a důležité osobnosti kabiny. Jeho místo v základní sestavě proto zaujal mladý Tom Bischof.

Trenér Kompany navíc nemohl využít ani suspendovaného Michaela Oliseho, který v předchozím utkání Ligy mistrů obdržel červenou kartu po druhém napomenutí.

Bayern přesto dokázal proti Arsenalu otočit nepříznivý vývoj zápasu. Londýnský celek poslal v 25. minutě do vedení Eberechi Eze, deset minut nato však vyrovnal Alphonso Davies. Ve druhém poločase domácí posunul do vedení Harry Kane proměněnou penaltou, ale v 82. minutě stanovil konečné skóre 2:2 Declan Rice.

Mnichovský velkoklub tak po třech zápasech ligové fáze Ligy mistrů získal pět bodů. Kdy se Kimmich vrátí do sestavy, zatím není jasné. Bayern žádný termín jeho návratu neoznámil.

#TýmZVRPSkóreB
1PSG330014:59
2Aston Villa330012:39
3Liverpool330012:79
4Real330010:59
5Real Betis33007:49
6Stuttgart32107:27
7Arsenal32106:27
8Barcelona320111:66
9Como320110:56
10Manchester City32019:56
11Bruggy32019:66
12Sporting32017:46
13Dortmund32015:46
14Bayern312010:55
15AS Řím31118:54
16Atlético31114:34
17Šachtar31114:34
18Eindhoven31112:24
19Villarreal31028:83
20Inter Milán31025:63
21Manchester Utd.31025:63
22Neapol31025:73
23Galatasaray31026:93
24Linz31026:93
25Sabah Baku31023:63
26Feyenoord31024:83
27Lens31023:73
28Bodö/Glimt31024:93
29AEK Atény31023:83
30Lipsko31023:83
31Fenerbahce30213:92
32Slavia30124:71
33Viking FK30125:91
34FC Porto30032:60
35Lille30034:100
36Slovan Bratislava30031:130
  • Osmifinále
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