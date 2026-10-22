Smutek v Bayernu. Kimmichovi zemřel otec, hvězda vynechala šlágr s Arsenalem
Bayern Mnichov zasáhla před důležitým zápasem Ligy mistrů rodinná tragédie. Německý reprezentant Joshua Kimmich kvůli úmrtí v nejbližší rodině vynechal středeční utkání proti Arsenalu, které skončilo remízou 2:2. Podle deníku Bild přišel jednatřicetiletý záložník o svého otce, klub však bližší okolnosti nepotvrdil a požádal veřejnost o respektování soukromí rodiny.
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Smutná zpráva před evropským šlágrem. Bayern Mnichov musel ve středečním utkání Ligy mistrů proti Arsenalu oželet jednu ze svých největších opor. Joshua Kimmich chyběl kvůli úmrtí v nejbližší rodině. Německý velkoklub jeho absenci oznámil několik hodin před výkopem a vyjádřil fotbalistovi plnou podporu.
Podle informací deníku Bild zemřel Kimmichův otec Berthold ve věku 57 let. Bayern jeho totožnost oficiálně nezveřejnil a odmítl sdělovat další podrobnosti.
Bayern požádal o respektování soukromí
„Celý Bayern stojí v hluboké účasti po boku Joshuy Kimmicha,“ uvedl německý klub ve svém prohlášení.
Vedení zároveň požádalo média a veřejnost, aby respektovaly soukromí pozůstalých a nepokoušely se zjišťovat další okolnosti rodinné tragédie.
Že se něco děje, naznačovala už úterní absence německého reprezentanta na závěrečném tréninku před duelem s Arsenalem. Bayern tehdy uvedl pouze osobní důvody. O skutečné příčině informoval až ve středu dopoledne.
K situaci se před utkáním vyjádřil také trenér Vincent Kompany. Zdůraznil, že fotbal musí v podobných chvílích ustoupit do pozadí a prioritou je, aby Kimmich mohl být se svou ženou, dětmi a dalšími blízkými.
Bayern bez Kimmicha remizoval s Arsenalem
Kimmichova absence znamenala pro bavorský celek výraznou komplikaci. Kapitán německé reprezentace patří mezi klíčové hráče záložní řady a důležité osobnosti kabiny. Jeho místo v základní sestavě proto zaujal mladý Tom Bischof.
Trenér Kompany navíc nemohl využít ani suspendovaného Michaela Oliseho, který v předchozím utkání Ligy mistrů obdržel červenou kartu po druhém napomenutí.
Bayern přesto dokázal proti Arsenalu otočit nepříznivý vývoj zápasu. Londýnský celek poslal v 25. minutě do vedení Eberechi Eze, deset minut nato však vyrovnal Alphonso Davies. Ve druhém poločase domácí posunul do vedení Harry Kane proměněnou penaltou, ale v 82. minutě stanovil konečné skóre 2:2 Declan Rice.
Mnichovský velkoklub tak po třech zápasech ligové fáze Ligy mistrů získal pět bodů. Kdy se Kimmich vrátí do sestavy, zatím není jasné. Bayern žádný termín jeho návratu neoznámil.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
PSG
|3
|3
|0
|0
|14:5
|9
|2
Aston Villa
|3
|3
|0
|0
|12:3
|9
|3
Liverpool
|3
|3
|0
|0
|12:7
|9
|4
Real
|3
|3
|0
|0
|10:5
|9
|5
Real Betis
|3
|3
|0
|0
|7:4
|9
|6
Stuttgart
|3
|2
|1
|0
|7:2
|7
|7
Arsenal
|3
|2
|1
|0
|6:2
|7
|8
Barcelona
|3
|2
|0
|1
|11:6
|6
|9
Como
|3
|2
|0
|1
|10:5
|6
|10
Manchester City
|3
|2
|0
|1
|9:5
|6
|11
Bruggy
|3
|2
|0
|1
|9:6
|6
|12
Sporting
|3
|2
|0
|1
|7:4
|6
|13
Dortmund
|3
|2
|0
|1
|5:4
|6
|14
Bayern
|3
|1
|2
|0
|10:5
|5
|15
AS Řím
|3
|1
|1
|1
|8:5
|4
|16
Atlético
|3
|1
|1
|1
|4:3
|4
|17
Šachtar
|3
|1
|1
|1
|4:3
|4
|18
Eindhoven
|3
|1
|1
|1
|2:2
|4
|19
Villarreal
|3
|1
|0
|2
|8:8
|3
|20
Inter Milán
|3
|1
|0
|2
|5:6
|3
|21
Manchester Utd.
|3
|1
|0
|2
|5:6
|3
|22
Neapol
|3
|1
|0
|2
|5:7
|3
|23
Galatasaray
|3
|1
|0
|2
|6:9
|3
|24
Linz
|3
|1
|0
|2
|6:9
|3
|25
Sabah Baku
|3
|1
|0
|2
|3:6
|3
|26
Feyenoord
|3
|1
|0
|2
|4:8
|3
|27
Lens
|3
|1
|0
|2
|3:7
|3
|28
Bodö/Glimt
|3
|1
|0
|2
|4:9
|3
|29
AEK Atény
|3
|1
|0
|2
|3:8
|3
|30
Lipsko
|3
|1
|0
|2
|3:8
|3
|31
Fenerbahce
|3
|0
|2
|1
|3:9
|2
|32
Slavia
|3
|0
|1
|2
|4:7
|1
|33
Viking FK
|3
|0
|1
|2
|5:9
|1
|34
FC Porto
|3
|0
|0
|3
|2:6
|0
|35
Lille
|3
|0
|0
|3
|4:10
|0
|36
Slovan Bratislava
|3
|0
|0
|3
|1:13
|0
- Osmifinále
- Play-off