Nepokoje fanoušků Slovanu v Římě: policie zatkla i Poláka. Jaké tresty klubu hrozí?
- Slovan Bratislava prohrál v Římě 0:4. Zápas navíc poznamenaly ostré střety hostujících fanoušků s místní policií.
Zdivočelý dav házel předměty a strhával těžkooděncům ochranné štíty. Italská kriminálka už zatkla dva hlavní aktéry nepokojů.
Slovenskému mistrovi nyní reálně hrozí vysoká pokuta. UEFA může klubu podmíněně uzavřít i celý domácí stadion.
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Kromě vysoké prohry 0:4 si přivezl Slovan Bratislava z úterní návštěvy Říma i velkou ostudu. Fanoušci slovenského mistra se dostali do potyčky s pořadateli a policejními těžkooděnci. Klubu hrozí postih, v krajním případě může dojít i k podmíněnému uzavření domácího stadionu. Oficiální zpráva římského policejního ředitelství (Questura di Roma) potvrdila, že incident vyústil v zatčení dvou osob – jednoho Slováka a jednoho Poláka. Oběma hrozí exemplární tresty.
Italská média uvádějí, že se fanoušci Slovanu Bratislava během utkání na hřišti AS Řím údajně pokusili proniknout mezi domácí na tribunu Curva Nord. Podle deníku La Gazzetta dello Sport házeli na příznivce Římanů i různé předměty. Když se mezi ně snažili dostat, situaci přišli do sektoru hostů uklidňovat pořadatelé i policejní těžkooděnci.
Po tvrdých střetech část fanoušků Slovanu dokonce strhla některým policistům štíty. Jeden člen bezpečnostních složek navíc utrpěl zranění. Nejmenovaný fanoušek Slovanu uvedl, že předměty létaly i do sektoru hostů od domácích příznivců.
Skupina 150 Poláků
Přitom italské úřady nenechaly nic náhodě a ve spolupráci s protiteroristickou a kriminální jednotkou DIGOS (Divisione Investigazioni Generali e Operazioni Speciali) provedly před zápasem rozsáhlé preventivní kontroly. Na římských letištích či hospodách prověřily víc než 200 rizikových fanoušků hostujícího týmu. Zároveň se zaměřily na téměř celou polskou skupinu čítající 150 osob.
Navzdory rozsáhlým bezpečnostním opatřením a nasazení flotily kyvadlových autobusů ATAC (Azienda Tranvie e Autobus del Comune di Roma) se však po změně stran nepodařilo udržet emoce na uzdě.
„Krátce po začátku druhého poločasu byly v sektoru hostujících fanoušků zaznamenány napjaté okamžiky vyvolané skupinou polských fanoušků. Ta překonala kordón pořadatelů oddělující oba sektory a začala házet předměty směrem k domácím příznivcům,“ popsal incident oficiální italský zdroj s tím, že trvalo přibližně dvacet minut, než policie dostala situaci pod kontrolu.
„Nevím, co se stalo, protože během zápasu jsem byl soustředěný na hru,“ líčil záložník Peter Pokorný. „Sledoval jsem zápas a soustředil se pouze na něj. Proto jsem nic neviděl,“ doplnil trenér Slovanu Yaya Touré.
Slovan neminou sankce
Reakce římské kriminální policie na sebe nenechala dlouho čekat. Na základě kamerových záznamů byli identifikováni a zadrženi hlavní aktéři výtržností. „Vyšetřovací činnost jednotky DIGOS umožnila vypátrat a zatknout dva fanoušky za takzvané ‚trestné činy spáchané na stadionu‘. Jeden z nich je slovenské a druhý polské národnosti,“ potvrdila římská policie.
Po nepokojích v Římě hrozí Slovanu trest. Podle přísných pravidel UEFA (článek 16 Disciplinárního řádu) uplatňuje Evropská fotbalová unie při výtržnostech fanoušků princip takzvané objektivní odpovědnosti. Slovenský klub téměř jistě neminou nepříjemné sankce.
Nejpravděpodobnějším trestem je zákaz prodeje vstupenek do sektoru hostů na jeden či více nadcházejících venkovních utkání Ligy mistrů. Za dva týdny hraje Slovan v Linci a 19. ledna na hřišti francouzského Lille.
Zákaz v roce 2024
Slovan už z minulosti ví, že zákaz výjezdu fanoušků není jen teoretická hrozba. Po venkovním zápase se Sturmem Graz v únoru 2024 mu UEFA zakázala prodej vstupenek do sektoru hostů na další utkání. K tomu přidala pokutu zhruba 500 tisíc korun za škody a přibližně 94 tisíc korun za pyrotechniku.
Ani teď s největší pravděpodobností nemine slovenského mistra vysoká finanční pokuta. Pokud by UEFA vyhodnotila chování fanoušků jako opakované porušení pravidel, může přijít k podmíněnému uzavření domácího stadionu.
K nepokojům fanoušků došlo i při středečním duelu Ligy mistrů mezi belgickými Bruggami a francouzským Lensem. Po necelé půlhodině hry musel být zápas dočasně přerušen kvůli velkému množství pyrotechniky v hostujícím sektoru a házení světlic směrem k domácím fanouškům.
„Tohle je skutečně zločin. Nedokážu to popsat jinak. Odpálit to ve vlastní sekci, to je jedna věc, ale házet to po lidech, kteří se přišli dívat na fotbal, to nechápu,“ zlobil se komentátor belgické VTM Aster Nzeyimana v přenosu. Nedávno se Lens představil v Edenu, kde se k žádným podobným problémům nedošlo.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
PSG
|3
|3
|0
|0
|14:5
|9
|2
Aston Villa
|3
|3
|0
|0
|12:3
|9
|3
Liverpool
|3
|3
|0
|0
|12:7
|9
|4
Real
|3
|3
|0
|0
|10:5
|9
|5
Real Betis
|3
|3
|0
|0
|7:4
|9
|6
Stuttgart
|3
|2
|1
|0
|7:2
|7
|7
Arsenal
|3
|2
|1
|0
|6:2
|7
|8
Barcelona
|3
|2
|0
|1
|11:6
|6
|9
Como
|3
|2
|0
|1
|10:5
|6
|10
Manchester City
|3
|2
|0
|1
|9:5
|6
|11
Bruggy
|3
|2
|0
|1
|9:6
|6
|12
Sporting
|3
|2
|0
|1
|7:4
|6
|13
Dortmund
|3
|2
|0
|1
|5:4
|6
|14
Bayern
|3
|1
|2
|0
|10:5
|5
|15
AS Řím
|3
|1
|1
|1
|8:5
|4
|16
Atlético
|3
|1
|1
|1
|4:3
|4
|17
Šachtar
|3
|1
|1
|1
|4:3
|4
|18
Eindhoven
|3
|1
|1
|1
|2:2
|4
|19
Villarreal
|3
|1
|0
|2
|8:8
|3
|20
Inter Milán
|3
|1
|0
|2
|5:6
|3
|21
Manchester Utd.
|3
|1
|0
|2
|5:6
|3
|22
Neapol
|3
|1
|0
|2
|5:7
|3
|23
Galatasaray
|3
|1
|0
|2
|6:9
|3
|24
Linz
|3
|1
|0
|2
|6:9
|3
|25
Sabah Baku
|3
|1
|0
|2
|3:6
|3
|26
Feyenoord
|3
|1
|0
|2
|4:8
|3
|27
Lens
|3
|1
|0
|2
|3:7
|3
|28
Bodö/Glimt
|3
|1
|0
|2
|4:9
|3
|29
AEK Atény
|3
|1
|0
|2
|3:8
|3
|30
Lipsko
|3
|1
|0
|2
|3:8
|3
|31
Fenerbahce
|3
|0
|2
|1
|3:9
|2
|32
Slavia
|3
|0
|1
|2
|4:7
|1
|33
Viking FK
|3
|0
|1
|2
|5:9
|1
|34
FC Porto
|3
|0
|0
|3
|2:6
|0
|35
Lille
|3
|0
|0
|3
|4:10
|0
|36
Slovan Bratislava
|3
|0
|0
|3
|1:13
|0
- Osmifinále
- Play-off