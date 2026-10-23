Legendární Rooney se pustil do hvězd United: Sobci! Chovají se jako malé děti
Bývalý útočník Manchesteru United Wayne Rooney se po porážce 1:4 s Comem pustil do ostré kritiky chování hráčské kabiny.
Legendární kanonýr odsoudil výstupy Lisandra Martíneze i kapitána Bruna Fernandese, kteří podle něj alibisticky odmítají převzít odpovědnost.
Trápící se Manchester United nevyhrál již sedm soutěžních utkání v řadě a v anglické lize drží až jedenáctou příčku.
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Bývalý anglický fotbalový reprezentant Wayne Rooney po debaklu 1:4 s Comem v Lize mistrů ostře zkritizoval hráče Manchesteru United. V podcastu The United Stand je označil za sobce, co se chovají jako malé děti.
Nejlepší střelec v historii United kromě výsledku reagoval také na kritiku vedení a trenéra Michaela Carricka, do které se pustili obránce Lisandro Martínez a kapitán manchesterského celku Bruno Fernandes.
Zajímají se jen sami o sebe
„Tihle hráči jsou sobci. Nezajímají je spoluhráči, trenér, realizační tým ani fanoušci. Zajímají se jen sami o sebe,“ prohlásil Rooney. „Když není po jejich, chovají se jako malé děti, které vztekle vyhazují hračky z kočárku a svádějí vinu na všechny ostatní,“ dodal.
Martínez už dříve zkritizoval vedení klubu kvůli nedostatečným investicím do týmu. Fernandes po prohře s Comem zpochybnil Carrickovu taktiku, kterou portugalský záložník označil za příliš pasivní.
„Když vystoupil Martínez, říkal jsem, že je to naprostá katastrofa, protože to rozbije kabinu. Tím to začalo. Teď jsme to viděli u Bruna a uvidíme to i u dalších hráčů, protože nechtějí převzít odpovědnost,“ uvedl Rooney.
Nejhorší období Bruna od příchodu
„Můžeme se přít o to, jestli měl Bruno pravdu, nebo ne. Ale na hřišti musíte nést odpovědnost. Musíte ji nést jako celé mužstvo,“ přidal bývalý útočník, který za United nastřílel rekordních 253 soutěžních gólů.
„Byly chvíle, kdy jsme spolu s Alexem Fergusonem nemluvili, ale na hřišti bych pro něj proskočil zdí,“ připomněl Rooney legendárního trenéra, který s United získal 13 titulů a přidal dva triumfy v Lize mistrů.
Rooney také zkritizoval Fernandesovy výkony. „Bruno prožívá pravděpodobně nejhorší období od chvíle, kdy do klubu přišel. A není náhoda, že teď přenáší tlak na někoho jiného, protože si to nechce připustit,“ řekl.
Kdyby se podíval do zrcadla...
„Kdyby se Bruno podíval do zrcadla, kdyby se do něj podíval Martínez a všichni ostatní hráči, zjistili by, že problém je v nich samotných. A že to, co předvádějí, nestačí,“ připomněl Rooney mizernou formu United.
„Rudí ďáblové“ mají za sebou sérii sedmi soutěžních zápasů bez vítězství. V tabulce anglické ligy jsou jedenáctí, v Lize mistrů jim patří dvacátá pozice. Sílí proto hlasy volající po Carrickově odvolání. Kouč se přitom týmu ujal teprve v lednu.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
PSG
|3
|3
|0
|0
|14:5
|9
|2
Aston Villa
|3
|3
|0
|0
|12:3
|9
|3
Liverpool
|3
|3
|0
|0
|12:7
|9
|4
Real
|3
|3
|0
|0
|10:5
|9
|5
Real Betis
|3
|3
|0
|0
|7:4
|9
|6
Stuttgart
|3
|2
|1
|0
|7:2
|7
|7
Arsenal
|3
|2
|1
|0
|6:2
|7
|8
Barcelona
|3
|2
|0
|1
|11:6
|6
|9
Como
|3
|2
|0
|1
|10:5
|6
|10
Manchester City
|3
|2
|0
|1
|9:5
|6
|11
Bruggy
|3
|2
|0
|1
|9:6
|6
|12
Sporting
|3
|2
|0
|1
|7:4
|6
|13
Dortmund
|3
|2
|0
|1
|5:4
|6
|14
Bayern
|3
|1
|2
|0
|10:5
|5
|15
AS Řím
|3
|1
|1
|1
|8:5
|4
|16
Atlético
|3
|1
|1
|1
|4:3
|4
|17
Šachtar
|3
|1
|1
|1
|4:3
|4
|18
Eindhoven
|3
|1
|1
|1
|2:2
|4
|19
Villarreal
|3
|1
|0
|2
|8:8
|3
|20
Inter Milán
|3
|1
|0
|2
|5:6
|3
|21
Manchester Utd.
|3
|1
|0
|2
|5:6
|3
|22
Neapol
|3
|1
|0
|2
|5:7
|3
|23
Galatasaray
|3
|1
|0
|2
|6:9
|3
|24
Linz
|3
|1
|0
|2
|6:9
|3
|25
Sabah Baku
|3
|1
|0
|2
|3:6
|3
|26
Feyenoord
|3
|1
|0
|2
|4:8
|3
|27
Lens
|3
|1
|0
|2
|3:7
|3
|28
Bodö/Glimt
|3
|1
|0
|2
|4:9
|3
|29
AEK Atény
|3
|1
|0
|2
|3:8
|3
|30
Lipsko
|3
|1
|0
|2
|3:8
|3
|31
Fenerbahce
|3
|0
|2
|1
|3:9
|2
|32
Slavia
|3
|0
|1
|2
|4:7
|1
|33
Viking FK
|3
|0
|1
|2
|5:9
|1
|34
FC Porto
|3
|0
|0
|3
|2:6
|0
|35
Lille
|3
|0
|0
|3
|4:10
|0
|36
Slovan Bratislava
|3
|0
|0
|3
|1:13
|0
- Osmifinále
- Play-off