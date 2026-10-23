Předplatné

Legendární Rooney se pustil do hvězd United: Sobci! Chovají se jako malé děti

Wayne Rooney po debaklu 1:4 s Comem v Lize mistrů ostře zkritizoval hráče Manchesteru United
Wayne Rooney po debaklu 1:4 s Comem v Lize mistrů ostře zkritizoval hráče Manchesteru UnitedZdroj: Koláž iSport
Manchester United musel kousat zdrcující porážku u jezera Como v Itálii
Wayne Rooney po debaklu 1:4 s Comem v Lize mistrů ostře zkritizoval hráče Manchesteru United
Michael Carrick se po utkání v Comu omlouval fanouškům United
Chová se jako sobec? Bruno Fernandes schytal kritiku od legendárního Wayna Rooneyho
Manchester United musel kousat zdrcující porážku u jezera Como v Itálii
Como slaví drtivou výhru nad Manchesterem United
Michael Carrick po debaklu v Comu
13
Fotogalerie
ČTK, iSport.cz
Liga mistrů
Vstoupit do diskuse (1)

 

  • Bývalý útočník Manchesteru United Wayne Rooney se po porážce 1:4 s Comem pustil do ostré kritiky chování hráčské kabiny.

  • Legendární kanonýr odsoudil výstupy Lisandra Martíneze i kapitána Bruna Fernandese, kteří podle něj alibisticky odmítají převzít odpovědnost.

  • Trápící se Manchester United nevyhrál již sedm soutěžních utkání v řadě a v anglické lize drží až jedenáctou příčku.

 

Čtěte iSport.cz v Googlu přednostně

Nastavte si iSport.cz jako preferovaný zdroj a naše články uvidíte ve vyhledávání výš.

Preferujte nás

Bývalý anglický fotbalový reprezentant Wayne Rooney po debaklu 1:4 s Comem v Lize mistrů ostře zkritizoval hráče Manchesteru United. V podcastu The United Stand je označil za sobce, co se chovají jako malé děti.

Nejlepší střelec v historii United kromě výsledku reagoval také na kritiku vedení a trenéra Michaela Carricka, do které se pustili obránce Lisandro Martínez a kapitán manchesterského celku Bruno Fernandes.

Zajímají se jen sami o sebe

„Tihle hráči jsou sobci. Nezajímají je spoluhráči, trenér, realizační tým ani fanoušci. Zajímají se jen sami o sebe,“ prohlásil Rooney. „Když není po jejich, chovají se jako malé děti, které vztekle vyhazují hračky z kočárku a svádějí vinu na všechny ostatní,“ dodal.

Martínez už dříve zkritizoval vedení klubu kvůli nedostatečným investicím do týmu. Fernandes po prohře s Comem zpochybnil Carrickovu taktiku, kterou portugalský záložník označil za příliš pasivní.

„Když vystoupil Martínez, říkal jsem, že je to naprostá katastrofa, protože to rozbije kabinu. Tím to začalo. Teď jsme to viděli u Bruna a uvidíme to i u dalších hráčů, protože nechtějí převzít odpovědnost,“ uvedl Rooney.

Nejhorší období Bruna od příchodu

„Můžeme se přít o to, jestli měl Bruno pravdu, nebo ne. Ale na hřišti musíte nést odpovědnost. Musíte ji nést jako celé mužstvo,“ přidal bývalý útočník, který za United nastřílel rekordních 253 soutěžních gólů.

„Byly chvíle, kdy jsme spolu s Alexem Fergusonem nemluvili, ale na hřišti bych pro něj proskočil zdí,“ připomněl Rooney legendárního trenéra, který s United získal 13 titulů a přidal dva triumfy v Lize mistrů.

Rooney také zkritizoval Fernandesovy výkony. „Bruno prožívá pravděpodobně nejhorší období od chvíle, kdy do klubu přišel. A není náhoda, že teď přenáší tlak na někoho jiného, protože si to nechce připustit,“ řekl.

Kdyby se podíval do zrcadla...

„Kdyby se Bruno podíval do zrcadla, kdyby se do něj podíval Martínez a všichni ostatní hráči, zjistili by, že problém je v nich samotných. A že to, co předvádějí, nestačí,“ připomněl Rooney mizernou formu United.

„Rudí ďáblové“ mají za sebou sérii sedmi soutěžních zápasů bez vítězství. V tabulce anglické ligy jsou jedenáctí, v Lize mistrů jim patří dvacátá pozice. Sílí proto hlasy volající po Carrickově odvolání. Kouč se přitom týmu ujal teprve v lednu.

#TýmZVRPSkóreB
1PSG330014:59
2Aston Villa330012:39
3Liverpool330012:79
4Real330010:59
5Real Betis33007:49
6Stuttgart32107:27
7Arsenal32106:27
8Barcelona320111:66
9Como320110:56
10Manchester City32019:56
11Bruggy32019:66
12Sporting32017:46
13Dortmund32015:46
14Bayern312010:55
15AS Řím31118:54
16Atlético31114:34
17Šachtar31114:34
18Eindhoven31112:24
19Villarreal31028:83
20Inter Milán31025:63
21Manchester Utd.31025:63
22Neapol31025:73
23Galatasaray31026:93
24Linz31026:93
25Sabah Baku31023:63
26Feyenoord31024:83
27Lens31023:73
28Bodö/Glimt31024:93
29AEK Atény31023:83
30Lipsko31023:83
31Fenerbahce30213:92
32Slavia30124:71
33Viking FK30125:91
34FC Porto30032:60
35Lille30034:100
36Slovan Bratislava30031:130
  • Osmifinále
  • Play-off

Vstoupit do diskuze (1)

Fotbal 2026

MS ve fotbale 2026Chance LigaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

Doporučujeme

Články z jiných titulů