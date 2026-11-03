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Slavia – Arsenal v TV: Kde sledovat Ligu mistrů živě?

Mojmír Chytil proti Arsenalu
Mojmír Chytil proti ArsenaluZdroj: Pavel Mazáč / Sport
Souboj o míč
Trenér Jindřich Trpišovský během pohárového zápasu s Brnem
Fotbalisté Slavie oslavili druhou branku v Jablonci i s trenérem Jindřichem Trpišovským
Mubarak Suleiman a Michal Sadílek se radují z branky proti Jablonci
Po trefě N&#39;Guessana vedla Slavia v Jablonci už 3:0
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Otakar Plzák
Otakar Plzák
Liga mistrů
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  • Fotbalisté Slavie se ve svém čtvrtém zápase v Lize mistrů potkají opět s londýnským Arsenalem.
  • Při poslední konfrontaci to skončilo prohrou Slavie 0:3. Nyní by si svěřenci Jindřicha Trpišovského přáli lepší výsledek.
  • Utkání začíná ve středu 4. listopadu od 21:00. Kde sledovat Slavia vs. Arsenal živě?

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Vše o utkání Slavia Praha vs. Arsenal

Datum a čas: středa 4. listopadu, 21:00

Místo konání: Fortuna Aréna, Praha

Ligová fáze: Ligy mistrů 2026/27

Rozhodčí: Tobias Stieler, Německo

TV přenos: Nova Sport 3, ONLINE na webu iSport

Kde sledovat Slavia Praha vs. Arsenal živě v TV?

Jak si povedou fotbalisté Slavie v zápase Ligy mistrů proti Arsenalu, můžete sledovat v přímém přenosu na nové stanici Nova Sport 3.

Průběh utkání najdete rovněž ONLINE na webu iSport. Výkop duelu Slavia Praha vs. Arsenal je naplánován na středu 4. listopadu ve 21:00.

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Slavia v evropských pohárech 2026/27

Fotbalisté Slavie odcházeli zklamáni z prvních dvou zápasů. Reputaci si však trochu napravili po remíze 2:2 s favorizovaným Fenerbahçe. Nyní je na domácím hřišti čeká londýnský Arsenal, který je v minulé sezoně Ligy mistrů přejel jednoznačně 3:0.

České týmy v evropských pohárech 2026/27

Slavia reprezentuje český fotbal v Lize mistrů, další tři české kluby bojují v ostatních pohárech. Spartu a Viktorii Plzeň lze vidět v Evropské lize, posledním zástupcem je Jablonec v Konferenční lize. O další místo v Evropě bojoval i Hradec Králové, který však nedokázal postoupit přes Panthinaikos Atény.

České týmy v evropských pohárech 2026/27
Slavia Praha v Lize mistrů

1. zápas: Slavia – Lens 2:3

2. zápas: Sabah – Slavia 2:0

3. zápas: Fenerbahce – Slavia 2:2

4. zápas: Slavia – Arsenal, 4. 11., 21:00

5. zápas: Slavia – Villareal, 25. 11., 18:45

6. zápas: Bayern – Slavia, 8. 12., 21:00

7. zápas: Porto – Slavia, 19. 1., 21:00

8. zápas: Slavia – Aston Villa, 27. 1., 21:00

Sparta Praha v předkolech Ligy mistrů

1. zápas: Sparta – Olympique Lyon 2:1

2. zápas: Olympique Lyon – Sparta 3:0

Sparta Praha v Evropské lize

1. zápas: Ararat-Armenia – Sparta 1:4

2. zápas: Sparta – Lillestrøm 1:1

3. zápas: Olympiakos – Sparta 1:0

4. zápas: Sparta – Bournemouth, 5. 11., 18:45

5. zápas: Sparta – Alkmaar, 26. 11., 21:00

6. zápas: RB Salzburg – Sparta, 10. 12., 21:00

7. zápas: Crystal Palace – Sparta, 21. 1., 21:00

8. zápas: Sparta – Rennes, 28. 1., 21:00

Viktoria Plzeň v předkolech Evropské ligy

1. zápas: CZ Bělehrad – Viktoria Plzeň 3:0

2. zápas: Viktoria Plzeň – CZ Bělehrad 5:1pp

Viktoria Plzeň v Evropské lize

1. zápas: Viktoria Plzeň – Union SG 0:3

2. zápas: Ferencváros – Viktoria Plzeň 2:1

3. zápas: Viktoria Plzeň – Levski Sofia 1:2

4. zápas: Lillestrøm – Viktoria Plzeň, 5. 11., 18:45

5. zápas: Viktoria Plzeň – Benfica, 26. 11., 18:45

6. zápas: Bournemouth – Viktoria Plzeň, 10. 12., 21:00

7. zápas: Real Sociedad – Viktoria Plzeň, 21. 1., 18:45

8. zápas: Viktoria Plzeň – Jagiellonia, 28. 1., 21:00

Hradec Králové v předkolech Evropské ligy

1. zápas: Tromsö – Hradec Králové 0:1

2. zápas: Hradec Králové – Tromsö 3:1

3. zápas: Hradec Králové – Besiktas 0:1

4. zápas: Besiktas – Hradec Králové 1:0

Hradec Králové v předkolech Konferenční ligy

1. zápas: Panathinaikos – Hradec Králové 2:2

2. zápas: Hradec Králové – Panathinaikos 1:2 pp

Jablonec v předkolech Konferenční ligy

1. zápas: Varaždin – Jablonec 3:2

2. zápas: Jablonec – Varaždin 2:0

3. zápas: Jablonec – RFS 2:0

4. zápas: RFS – Jablonec 1:2

5. zápas: Rangers – Jablonec 1:0

6. zápas: Jablonec – Rangers 1:0 na penalty

Jablonec v Konferenční lize

1. zápas: Freiburg – Jablonec 3:2

2. zápas: Jablonec – Brighton 0:0

3. zápas: Riga FC – Jablonec, 5. 11., 21:00

4. zápas: Jablonec – Lugano, 26. 11., 18:45

5. zápas: Trabzonspor – Jablonec, 10. 12., 18:45

6. zápas: Jablonec – Iberia 1999, 17. 12., 21:00

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