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Liga mistrů ONLINE: Atlético - Bayern. Barcelona hostí Aston Villu, Daněk proti Slovanu

Atlético Madrid doma porazilo Manchester United 2:0
Atlético Madrid doma porazilo Manchester United 2:0Zdroj: ČTK/AP Photo/Bernat Armangue
ČTK
iSport.cz
ČTK, iSport.cz
Liga mistrů
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Fotbalisté Paris St. Germain a Aston Villy budou dnes ve 4. kole Ligy mistrů hájit stoprocentní bilanci. Francouzský obhájce trofeje z předchozích dvou ročníků soutěže nastoupí na hřišti Villarrealu. Ve Španělsku se představí také birminghamský celek, který se utká s Barcelonou. Do akce půjde rovněž Linec, který v minulém kole překvapil vítězstvím na hřišti Sportingu Lisabon, o němž rozhodl svým gólem český záložník Kryštof Daněk. Rakouský tým bude hostit fotbalisty Slovanu Bratislava, kteří jsou po třech kolech bez bodu poslední a mají skóre 1:13. Atlético Madrid hostí ve šlágru Bayern Mnichov. ONLINE přenosy ze všech utkání sledujte na iSportu.

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#TýmZVRPSkóreB
1PSG330014:59
2Aston Villa330012:39
3Liverpool330012:79
4Real330010:59
5Real Betis33007:49
6Stuttgart32107:27
7Arsenal32106:27
8Barcelona320111:66
9Como320110:56
10Manchester City32019:56
11Bruggy32019:66
12Sporting32017:46
13Dortmund32015:46
14Bayern312010:55
15AS Řím31118:54
16Atlético31114:34
17Šachtar31114:34
18Eindhoven31112:24
19Villarreal31028:83
20Inter Milán31025:63
21Manchester Utd.31025:63
22Neapol31025:73
23Galatasaray31026:93
24Linz31026:93
25Sabah Baku31023:63
26Feyenoord31024:83
27Lens31023:73
28Bodö/Glimt31024:93
29AEK Atény31023:83
30Lipsko31023:83
31Fenerbahce30213:92
32Slavia30124:71
33Viking FK30125:91
34FC Porto30032:60
35Lille30034:100
36Slovan Bratislava30031:130
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