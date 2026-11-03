Krize United a zloba, pád až na hranu sestupu. Bláznivé, ale těším se, šokoval trenér
Do úterního zápasu v Lize mistrů doma proti AS Řím jde Manchester United v mizerné formě. Anglický fotbalový gigant čeká už devět zápasů na výhru, což je nejhorší klubová série od sezony 1988/89. Pochopitelně roste tlak i nespokojenost fanoušků, paradoxně ne tolik směrem k trenérovi a klubové legendě Michaelu Carrickovi. Někdejší vynikající záložník i v situaci, kdy se elitní celek přiblížil v Premier League k pásmu sestupu, zůstává v klidu. „Opravdu se na zápas těším,“ řekl na pondělní tiskové konferenci před zápasem s italským soupeřem.
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Slavný celek z Manchesteru má za sebou devět zápasů bez výhry, třikrát po sobě prohrál a vstřelil jediný gól. V sobotu nestačil ve šlágru Premier League na Chelsea, na Stamford Bridge padl 0:2.
Pokud United nezvládnou za tři body ani úterní zápas Ligy mistrů s AS Řím, půjde o nejhorší klubovou sérii od sezony 1977/78. Mužstvo ztrácí na všech frontách, v Premier League je po devíti kolech až na sedmnácté příčce, jediné pozici před pásmem sestupu. Osmnácté Crystal Palace má navíc stejný počet bodů.
Kouč překvapil: Nemůžu se zápasu dočkat
Vedení klubu už pochopitelně řešilo pozici trenéra, podle zpráv z Anglie ale Michael Carrick minimálně do nadcházející reprezentační přestávky u týmu zůstane. Přes klubovou mizérii mu stále věří fanoušci, podpořili ho i po sobotní porážce na Stamford Bridge. Naopak roste nevole směrem k nejvyšším šéfům – vlastníkům rodině Glazerových a Sirovi Jimu Ratcliffovi, Omaru Berradovi (CEO klubu) a Jasonu Wilcoxovi (sportovní ředitel).
Carrick dělá všechno proto, aby stávající mizérii prolomil a s mužstvem začal sbírat body. „Můžete si myslet, že jsem blázen kvůli výsledkům a všemu, co se tady v klubu děje. Ale já se nemůžu dočkat dalšího zápasu, opravdu se na něj těším,“ pravil anglický kouč na pondělní tiskové konferenci. „Nemůžu se moc dívat do budoucnosti, nikdo neví, co se může stát. Jakkoliv dopadnou další dny, my uděláme všechno, abychom velký zápas zvládli,“ dodal Carrick.
Přijdou změny?
Velkým tématem je i přístup hráčů, kteří jsou ze strany klubových legend často kritizování za to, že jejich výkony a přístup neodpovídají jedné z největších fotbalových značek světa. „V kabině je situace dobrá. Už jsem to říkal dříve. Nepochybuji o nasazení hráčů – vůči klubu, mně i sobě navzájem. Všichni si uvědomujeme, že musíme hrát lépe, můžeme se na hřišti chovat lépe. Ale s nasazením rozhodně žádný problém není,“ zdůraznil kouč United.
Pokud ale třetí tým z minulé sezony Premier League nezabere, k razantním změnám nejspíš brzy dojde. Mužstvo se musí ukázat už v úterý večer proti AS Řím. Po třech odehraných zápasech v elitní evropské soutěži United klesli až na dělené dvacáté místo. Naposledy šokovali vysokou porážkou na hřišti italského Coma, odkud odlétali na Ostrovy s debaklem 1:4.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
PSG
|3
|3
|0
|0
|14:5
|9
|2
Aston Villa
|3
|3
|0
|0
|12:3
|9
|3
Liverpool
|3
|3
|0
|0
|12:7
|9
|4
Real
|3
|3
|0
|0
|10:5
|9
|5
Real Betis
|3
|3
|0
|0
|7:4
|9
|6
Stuttgart
|3
|2
|1
|0
|7:2
|7
|7
Arsenal
|3
|2
|1
|0
|6:2
|7
|8
Barcelona
|3
|2
|0
|1
|11:6
|6
|9
Como
|3
|2
|0
|1
|10:5
|6
|10
Manchester City
|3
|2
|0
|1
|9:5
|6
|11
Bruggy
|3
|2
|0
|1
|9:6
|6
|12
Sporting
|3
|2
|0
|1
|7:4
|6
|13
Dortmund
|3
|2
|0
|1
|5:4
|6
|14
Bayern
|3
|1
|2
|0
|10:5
|5
|15
AS Řím
|3
|1
|1
|1
|8:5
|4
|16
Atlético
|3
|1
|1
|1
|4:3
|4
|17
Šachtar
|3
|1
|1
|1
|4:3
|4
|18
Eindhoven
|3
|1
|1
|1
|2:2
|4
|19
Villarreal
|3
|1
|0
|2
|8:8
|3
|20
Inter Milán
|3
|1
|0
|2
|5:6
|3
|21
Manchester Utd.
|3
|1
|0
|2
|5:6
|3
|22
Neapol
|3
|1
|0
|2
|5:7
|3
|23
Galatasaray
|3
|1
|0
|2
|6:9
|3
|24
Linz
|3
|1
|0
|2
|6:9
|3
|25
Sabah Baku
|3
|1
|0
|2
|3:6
|3
|26
Feyenoord
|3
|1
|0
|2
|4:8
|3
|27
Lens
|3
|1
|0
|2
|3:7
|3
|28
Bodö/Glimt
|3
|1
|0
|2
|4:9
|3
|29
AEK Atény
|3
|1
|0
|2
|3:8
|3
|30
Lipsko
|3
|1
|0
|2
|3:8
|3
|31
Fenerbahce
|3
|0
|2
|1
|3:9
|2
|32
Slavia
|3
|0
|1
|2
|4:7
|1
|33
Viking FK
|3
|0
|1
|2
|5:9
|1
|34
FC Porto
|3
|0
|0
|3
|2:6
|0
|35
Lille
|3
|0
|0
|3
|4:10
|0
|36
Slovan Bratislava
|3
|0
|0
|3
|1:13
|0
- Osmifinále
- Play-off